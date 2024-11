Perché Angelo Madonia è stato sostituito da Samuel Peron a Ballando con le Stelle

Angelo Madonia è improvvisamente andato via da Ballando con le Stelle e al suo posto ci sarà Samuel Peron. Ecco perché.

Il noto ballerino ha appunto raggiunto il successo in tv soprattutto grazie alla sua partecipazione – come professionista – al talent show di Milly Carlucci. Già quando ha messo piede in quello studio televisivo, aveva però già alle spalle numerose esperienze artistiche che gli hanno dato l’opportunità di vivere molte emozioni e di diventare il personaggio che è oggi.

In molti si stanno chiedendo il motivo per cui Madonia sia stato sostituito a Ballando con le Stelle. Dalla prossima puntata, al suo posto ci sarà infatti l’amatissimo Samuel Peron.

Perché Samuel Peron prende il posto di Madonia a Ballando con le Stelle

Grazie alla trasmissione Rai, il ballerino professionista Angelo Madonia – in coppia quest’anno con la nuotatrice Federica Pellegrini – ha raggiunto una certa popolarità. Di recente avrebbe anche iniziato una storia con Sonia Bruganelli, l’ex di Paolo Bonolis, che è tra l’altro anche lei in gara a Ballando con le Stelle. Qualche giorno fa è stata però annunciata una notizia arrivata come una doccia fredda: Madonia lascerà il talent e al suo posto arriverà Samuel Peron. La comunicazione è stata fatta da parte dello staff Rai che, sui vari canali social, ha reso noto che il ballerino non proseguirà la sua partecipazione all’edizione in corso del talent per via di alcune divergenze professionali venute fuori durante la trasmissione.

A sostituirlo sarà l’amatissimo Samuel Peron, che ha già partecipato a moltissime edizioni di Ballando con le Stelle e che è molto amato dal grande pubblico italiano. Lo scorso anno si è ad esempio esibito con la conduttrice Simona Ventura, arrivando anche in seconda posizione. “Siamo felici di annunciare il ritorno di Samuel Peron“, ha svelato il programma, “uno dei maestri più amati della storia di Ballando con le Stelle“. Già dalla prossima puntata, il ballerino sarà insomma al fianco di Federica Pellegrini e porterà la sua esperienza e la sua energia su quel palco.

Lui stesso ha anche condiviso questa gioia sui social. “Come diceva quella canzone di Vasco? Io sono ancora qua“, ha esordito lui su Instagram, “Casa è sempre casa“. Poi, rivolgendosi alla Pellegrini, ha scritto: “Sei pronta? Io devo ancora smaltire l’emozione. Dammi 5 minuti“. Così è arrivata subito la risposta di lei: “Ah io? Prontissima“. Non resta quindi che attendere i prossimi episodi per scoprirne di più.