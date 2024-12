Sarah Toscano età, studi, Amici, sorella famosa, guadagni: chi è la Big di Sanremo 2025

Sarah Toscano è stata una vincitrice di Amici e sarà presto al Festival di Sanremo, ma chi è nella vita di tutti i giorni?

La cantante ha appunto raggiunto il successo grazie alla sua partecipazione dello scorso anno al talent show Amici di Maria De Filippi. Proprio in quella scuola ha vissuto un percorso fatto di alti e bassi, ma che l’ha portata alla fine ad alzare la coppa finale. Da quel momento è iniziata la sua carriera, fatta già di molti successi e che le ha concesso la possibilità di salire per la prima volta sul palco dell’Ariston.

In molti si chiedono come sia stata la sua vita prima della popolarità e anche come sia oggi la sua situazione sentimentale.

Chi è Sarah Toscano: carriera e vita privata

Nata nel 2006 a Vicegano (provincia di Pavia), ha sempre dimostrato sin da subito di essere una grande appassionata di musica. Da giovanissima si è inoltre approcciata al mondo dello sport, e ha praticato tennis a livello agonistico. Nel 2020 ha infatti vinto il campionato provinciale competendo insieme allo Sporting Club Selva Alta. Grazie alla sua bravura nel canto, ha poi iniziato a focalizzarsi su questa arte, partecipando nel 2022 ad Area Sanremo, il concorso canoro che dà la possibilità agli emergenti di accedere alla sezione Giovani del Festival di Sanremo. In questa occasione, ha vinto la Targa Vittorio De Scalzi.

Qualche tempo dopo, Sarah è entrata nella Scuola di Amici e, dopo aver superato le selezioni, diventa a tutti gli effetti un’allieva di Lorella Cuccarini. In quello studio ha presentato i suoi inediti Viole e Violini e Mappamondo, diventato uno dei brani più ascoltati di quella edizione. Durante la fase serale del programma, ha invece fatto ascoltare al pubblico il brano inedito Sexy magica, amatissimo da tutti i telespettatori. La Toscano ha quindi vinto il talent Amici diventando così una cantante di successo. Sul fronte sentimentale, non ci sono invece tante informazioni su di lei, dato che è sempre stata molto riservata.

Durante la sua permanenza nella Casa di Amici, pare che abbia avuto un breve flirt con l’allievo Holy Francisco ma in seguito si sarebbe avvicinata al cantante Holden, con cui avrebbe un rapporto speciale. Nonostante le tante indiscrezioni che parlano di una loro presunta relazione, i due non hanno mai confermato queste dicerie e si sono sempre dichiarati buoni amici. Di recente stanno inoltre circolando delle voci che parlano di un presunto avvicinamento tra sua sorella (e manager) e il cantante Achille Lauro, ma anche in questo caso non ci sono conferme a riguardo. Nel frattempo, sta crescendo sempre di più l’attesa per la partecipazione di Sarah Toscano al Festival di Sanremo 2025.