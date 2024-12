Anticipazioni Grande Fratello, due ingressi bomba: chi entra nella casa, web entusiasta

Due amatissime donne del mondo dello spettacolo entrano a far parte del Grande Fratello: il popolo dei social è in tumulto.

Continua il successo inarrestabile per il Grande Fratello di Alfonso Signorini. Il giornalista e conduttore televisivo e la sua squadra lavorano costantemente per offrire ai telespettatori un reality show di qualità. Ecco perché selezionano con minuziosa attenzione i concorrenti che allieteranno poi le giornate dei telespettatori.

Come accade ormai da qualche anno, dopo mesi dall’inizio della trasmissione viene operato un turnover sia per consentire agli inquilini residenti nella casa dalla prima puntata di spegnere la noia sia per creare nuove dinamiche. Una strategia che, negli scorsi anni ha dato i frutti sperati ed è per questo che gli autori l’hanno riproposta.

Grande Fratello spoiler: entrano nella casa due amatissime donne dello spettacolo

Secondo le anticipazioni, nel corso delle prossime puntate ci saranno ulteriori nuovi ingressi. Due amatissime donne del mondo dello spettacolo, infatti, varcheranno la porta rossa, sono state gieffine nell’edizione del 2020 ed ora hanno deciso di rimettersi in gioco. Si tratta di Stefania Orlando e di Maria Teresa Ruta.

È stato nelle scorse ore, Davide Maggio a rivelare l’ingresso a sorpresa delle due. Conduttrici amatissime e volti storici dell’azienda di Viale Mazzini, ambedue hanno preso parte all’edizione del Grande Fratello Vip andata in onda nel 2020, dimostrando di possedere personalità grintose. Hanno catturato l’attenzione e la stima di tante persone, ed è per questo che gli autori hanno pensato proprio a loro.

Si vocifera infatti che, gli autori del programma dopo aver riscontrato un calo degli ascolti nelle ultime settimane, abbiano pensato di dare una svolta al reality, al fine di accrescere il consenso. Gli autori, dunque, si affidano alle due conduttrici per risollevare le sorti del programma. Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta saranno delle concorrenti effettive, sebbene entreranno a far parte del gioco dopo tre mesi dal fischio d’inizio.

Significa che, la loro nutrita e vastissima schiera di fan potrà votarle e consentirle di arrivare sino alla finale per accaparrarsi la vittoria. Proprio a tal riguardo sul web è divampata la polemica, come del resto è avvenuto negli scorsi anni, c’è infatti chi ritiene che sia uno smacco per i concorrenti in gara da settembre.

Una polemica che ha tenuto banco per mesi anche nel corso delle passate edizioni, nonostante ciò gli autori però hanno pensato di rispolverare la formula proprio perché intrinsecamente accattivante e foriera di discussioni sul web e, dunque, di grande attenzione rivolta allo show.