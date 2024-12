Riconosci questo bel bambino dagli occhi bruni? Oggi è una superstar della musica.

I fan più sfegatati lo avranno già riconosciuto. Con quegli occhietti bruni e vispi, i capelli scuri e il viso dolce. Certo non è facile immaginare chi sarebbe diventato, un giorno, quel bambino spensierato e sorridente della foto. Quando riguardiamo vecchie foto di noi da bambini, c’è sempre una bella sensazione di dolcezza, tenerezza e malinconia nell’aria: ricordiamo i bei tempi andati, che cosa avremmo voluto fare da grandi e che cosa, invece, stiamo effettivamente facendo. Ma forse, quello che è diventato oggi quel bambino, un po’ faceva parte dei suoi desideri più grandi.

Oggi, infatti, i suoi fan sono centinaia di migliaia e contribuiscono a realizzare ogni giorno un po’ di più i tanti progetti di questo ragazzo, ormai un giovane uomo che fa sognare un pubblico di tutte le età con le sue canzoni. Lo abbiamo visto in alcuni programmi televisivi illustri, soprattutto per il suo settore e lo abbiamo anche visto riempire un paio di stadi. Hai capito di chi stiamo parlando?

Chi è il bambino nella foto? Oggi amato da centinaia di migliaia di persone

Quel bimbo sorridente dagli occhi vispi e sinceri, che non poteva di certo immaginare quanti dischi avrebbe venduto, quante volte avrebbe riempito lo Stadio Olimpico o San Siro e quante canzoni avrebbe scritto rimaste nel cuore di tantissimi fan di ogni età è Ultimo. Giovane artista romano che si è fatto da solo e ci tiene a ricordate origini umili, che lo hanno portato a rimanere sempre con i piedi per terra, pur non smettendo di sognare, nemmeno da adulto.

I suoi numerosissimi fan lo supportano ogni giorno e continuano a stargli accanto anche nei momenti difficile. Come in quel Sanremo 2019, da cui Ultimo non è certo uscito vincitore, arrivando dietro Mahmood con “Soldi” e scatenando svariate polemiche per il suo atteggiamento nei confronti dei giornalisti e della sala stampa. Momenti di tensione che hanno portato, anche negli anni successivi, ad una nomea infamante per il giovane cantautore. Ma ai suoi migliaia di supporter non interessa nulla di questo, ciò che conta, alla fine, sono le emozioni che riesce a trasmettere con le sue canzoni.

Dopo qualche milione di dischi venduti, premi e riconoscimenti, oggi Ultimo è senza dubbio uno dei grandi colossi della musica italiana, con una carriera brillante che non accenna ad arrestarsi e ad andare sempre avanti, sempre più in alto verso i suoi obiettivi. E quel bambino dagli occhi vivaci, sarebbe probabilmente fiero di vedere l’artista che è diventato oggi, superando di gran lunga ogni aspettativa possibile.