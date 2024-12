“Molto grave”, colpo di scena a Ballando con le Stelle: doccia fredda per Milly Carlucci

Non si placano i rumors su Ballando con le Stelle per il caso Guillermo Mariotto: il giudice dello show è ancora nel mirino delle polemiche

Milly Carlucci sta attraversando un momento un pò complicato a causa dei tanti colpi di scena che hanno coinvolto nelle ultime settimane il suo show Ballando con le Stelle. L’ultimo riguarda uno dei suoi volti storici, giudice fin dalla prima puntata della prima edizione, ossia Guillermo Mariotto.

Il suo futuro nel programma del sabato sera di Rai Uno è diventato incerto dopo due eventi controversi: il suo abbandono dello studio durante la diretta e un’accusa di molestie. La situazione sta diventando davvero difficile e c’è molta attesa su come andrà a finire.

Nel frattempo Milly ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera dove ha fatto alcune dichiarazioni, lasciando comunque un punto interrogativo e lanciando il 14 dicembre come data per chiarire il futuro di Mariotto nello show, durante la seconda semifinale.

Guillermo Mariotto tornerà a Ballando con le Stelle? Cos’ha detto Milly Carlucci

Durante la diretta del 30 novembre, Guillermo Mariotto ha lasciato improvvisamente lo studio per motivi di lavoro, spiegando successivamente che la sua intenzione non era quella di “fuggire”. Il suo gesto è apparso insolito e misterioso e la stessa conduttrice ha trovato difficoltà a spiegare al pubblico cosa stesse succedendo, pensando subito ad un malore.

Poco dopo sono arrivate le accuse di presunte molestie a causa di un video che mostra Mariotto gesticolare e, alla fine, sfiorare un ballerino accanto a lui. Questo gesto è stato interpretato sui social e dalla senatrice Susanna Donatella Campione (Fratelli d’Italia) come una possibile molestia sul luogo di lavoro.

Secondo Stefano Dominella, presidente di Gattinoni (atelier presso cui lavora lo stilista) l’avvocato di Mariotto è pronto a sporgere denuncia per tutelare il buon nome del giudice. Dominella ha spiegato che Mariotto soffriva di un attacco di tachicardia gastrica durante l’incidente e ha perso l’equilibrio. Anche un altro giudice dello show, Fabio Canino, ha commentato il caso, sottolineando che l’errore di Mariotto è stato lasciare lo studio, più che il gesto accusato di molestia, che considera involontario.

Milly Carlucci ha definito la situazione grave, però per quanto riguarda l’abbandono dello studio. La conduttrice ha escluso la possibilità che il gesto sia stato una molestia intenzionale. Ha sottolineato che nemmeno il ballerino coinvolto, Simone Iannuzzi, si era accorto dell’incidente fino alla visione del video: “Ma lì è chiaro che avesse solo perso l’equilibrio, non scherziamo. Se ci fosse stato qualcosa di scorretto sarebbe subito esploso, senza contare che poi abbiamo chiesto direttamente al ballerino, Simone Iannuzzi, che nemmeno si era accorto: ha detto che quando gli hanno fatto vedere il video si è messo a ridere”. E ha aggiunto: “La molestia implica una volontà e lì non c’era. Lui era perfino di spalle. È davvero un incidente, posso rassicurare il pubblico e la senatrice”.