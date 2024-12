Cosa sta succedendo tra William e Kate: “Litigi continui”, il Palazzo trema

Kate e William sarebbero sempre in situazioni di disaccordo e questo non fa che aumentare i rumors su presunti litigi continui

I principi del Galles, superati i momenti difficili, stanno nuovamente apparendo in pubblico, insieme. Certo il periodo natalizio non può che essere l’occasione ideale per mostrare pace e serenità, soprattutto dopo quest’anno terribile, a causa della malattia che ha colpito Lady Middleton.

La coppia reale è amatissima dai sudditi soprattutto per la loro bellissima famiglia che vede protagonisti i loro tre figli: George, il primogenito che un giorno sarà Re d’Inghilterra, Charlotte e il piccolo Louis.

Tutti e 5 recentemente hanno incantato gli inglesi al concerto di Natale. La Royal Family è apparsa unita, ma pochissimo tempo dopo l’evento, alcune indiscrezioni hanno rivelato un retroscena non tanto sereno. E solo per una questione di pantaloni.

Kate ha la meglio sulle decisioni sui figli? Cosa è successo al concerto di Natale

Nonostante siano molto uniti Kate Middleton e il principe William secondo i rumors litigano spesso. Il motivo spesso è il disaccordo su alcune questioni che riguardano proprio i loro figli. Recentemente, infatti, la coppia ha avuto divergenze sulla scelta della scuola di George.

Tuttavia pare che la principessa abbia anche infranto una tradizione reale legata al dress code durante il concerto di Natale, scegliendo un abbigliamento non convenzionale per suo figlio Louis.

Il piccolo Louis infatti si è presentato all’evento con un completo di giacca, pantaloni lunghi e cravatta, coordinato al look del fratello maggiore George. Fi qui niente di strano se non fosse che secondo il galateo reale, i bambini fino ai 7 anni dovrebbero indossare pantaloni corti, una tradizione radicata tra le classi alte britanniche.

William Hanson, esperto di galateo, spiega che questa regola intende preservare l’aspetto infantile e “innocente” dei piccoli, mentre i pantaloni lunghi sono visti come meno nobili e più “suburbani”. Anche George, il fratello maggiore di Louis, e in precedenza William e Harry, avevano rispettato questa tradizione fino ai 7 anni.

Kate sembra aver deciso di rompere con questa consuetudine forse per proteggere Louis dalle basse temperature invernali. Del resto, un bambino in braghette in pieno inverno, potrebbe apparire più come una punizione che come una questione di stile. Anche per questo motivo il fatto che il principino indossasse dei pantaloni lunghi è passato inosservato all’inizio e non ha generato critiche pubbliche.

Tuttavia, alcune voci dicono che William non sembra essere stato d’accordo con la scelta della moglie, aggiungendo un altro punto di confronto tra i due. Kate però ha avuto l’ultima parola, dimostrando una crescente autonomia nelle decisioni che riguardano i figli.