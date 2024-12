Questa dolce fanciulla oggi è la showgirl più amata della tv: l’avete riconosciuta?

Sta circolando in rete questa fotografia che ritrae una dolcissima fanciulla diventata negli anni una showgirl molto amata. Ecco chi è.

Se si guarda meglio lo scatto si può senz’altro intuire com’è diventata la bellissima bimba, che all’epoca ancora non sapeva che piega avrebbe preso la sua vita. Nel corso degli anni ha infatti avuto una carriera non indifferente, che le ha permesso di ottenere un grande successo e di essere sempre più acclamata dal grande pubblico italiano.

Una foto, quella apparsa sui social, che sta già facendo il giro del web e che ha attirato l’attenzione di numerose persone in tutta Italia.

Chi è la fanciulla della foto: bellissima anche oggi

Si tratta della straordinaria Vanessa Incontrada, che ha sempre colpito tutti per la sua bellezza e per quel talento che l’ha contraddistinta sin dal suo primo esordio. Nata a Barcellona nel 1978, la soubrette ha iniziato il suo percorso nel mondo dello spettacolo all’età di 17 anni, quando ha iniziato ad accumulare le prime esperienze di modella. Nel 1996 si è invece trasferita a Milano e ha iniziato a lavorare per diverse riviste di moda. Il su volto è apparso per la prima volta in tv nel 1998, quando ha preso parte al programma Super e in seguito ha condotto Millenum con Michele Mirabella. Da quel momento, il suo percorso non si è più fermato e le ha permesso di diventare la showgirl che è oggi.

Oltre ad essere conduttrice, la Incontrada è stata in più occasioni anche attrice, dato che è comparsa in diversi progetti televisivi e cinematografici. A farle raggiungere ancor di più la popolarità è però sempre stato il programma comico Zelig, che ha condotto per anni con Claudio Bisio. Nel 2021 ha presentato anche Striscia la Notizia con Alessandro Siani, ed è ancora oggi uno dei volti più amati della televisione italiana.

Sul fronte sentimentale, si sa invece che è legata a Rossano Laurini, con cui ha iniziato una bellissima relazione nel 2007 e con cui ci sono stati anche alcuni alti e bassi. I due sono diventati genitori del figlio Isal, mentre Rossano è papà anche di un’altra figlia di nome Diletta, nata dalla sua storia d’amore con l’ex compagna. La vita di Vanessa Incontrada è insomma stata sempre molto piena e ricca di successi, ma di certo lei non ha perso di vista quella genuinità che l’ha sempre contraddistinta e che aveva già dal periodo dell’infanzia.