Wanda Nara, spunta sui social il video a suon di sensuali carezze: fan senza parole

Showgirl, conduttrice, modella, influencer, Wanda Nara è un personaggio eclettico e versatile. Nota in Argentina dove ha tantissimi fan, ma anche in Italia, inoltre il suo nome è spesso echeggiato nell’ambiente del calcio: per un periodo è stata la procuratrice dell’ormai ex marito Mauro Icardi. I due sono oggi ai ferri corti, nonostante i tentativi di salvare il loro matrimonio non sono riusciti nell’impresa. Ed è proprio a causa del tradimento del calciatore che Wanda è finita più volte al centro del gossip.

Nei giorni scorsi Mauro Icardi ha ufficializzato la sua relazione con la modella China Suarez, la stessa persona con cui fu paparazzato a Parigi. L’attaccante ha condiviso alcuni scatti social dove appare insieme alla top model, foto che confermano il feeling tra i due e che rivelano ulteriori dettagli sulla relazione finora tenuta nascosta. Sembra inoltre che China sia in dolce attesa, per la modella sarebbe il quarto figlio visto che è già madre di tre bambini avuti da relazioni precedenti.

A quanto pare Wanda non ha reagito positivamente alla notizia, e avrebbe puntato il dito contro la Suarez: “China Suarez ha sempre desiderato la mia vita: ci è riuscita” avrebbe dichiarato ad una persona vicina a lei.. Ora la showgirl ha scelto il silenzio, si sta dedicando ai figli e gli unici post che ha condiviso la ritraggono nella sua casa, con la sua famiglia.

Wanda Nara bellissima tra i suoi hair style

Ufficialmente single, Wanda ha chiuso anche la sua relazione con il rapper L.-Gante da diversi mesi e ha scelto di dedicare del tempo a se stessa. Eppure nei giorni scorsi è emerso un video che ha fatto molto discutere. Le immagini condivise, che sono diventate virali in poche ore, ritraggono Wanda Nara insieme a due bellissimi ragazzi: ma chi sono? Svelato il mistero: sono due noti hairstyle.

Nel video la showgirl è sorridente, biondissima, con capelli lunghi. Uno dei due parrucchieri le accarezza i capelli e a quanto pare Wanda gradisce le attenzioni. Immediati i commenti dei fans, che non hanno potuto fare a meno di complimentarsi con lei per la sua bellezza, ma anche per la sua forza di reagire ad ogni ostacolo:

“Team Wanda sempre“, ha commentato un utente. E ancora: “Wanda, sei nelle migliori mani”. “Sei bellissima”. Nel profilo dei due hair style appaiono diversi volti noti, il che li rende due professionisti decisamente popolari.