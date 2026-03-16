Tulipani al Castello di Malpaga 2026: la magica fioritura di 200.000 tulipani da non perdere

Quando la primavera bussa alle porte, il Castello di Malpaga si veste a festa. Più di 200.000 tulipani, appartenenti a oltre 200 varietà, esplodono in un caleidoscopio di colori nei giardini del maniero bergamasco. Dal 21 marzo al 12 aprile 2026, questo angolo di storia diventa un palcoscenico naturale, dove il passato incontra la vibrante energia della natura. Camminare tra quelle mura antiche, circondati da profumi freschi e petali variopinti, è un’esperienza che rimane nel cuore.

Tulipani a Malpaga: un tuffo nella primavera fra colori e profumi

Ogni anno il giardino del Castello di Malpaga si veste a festa con una delle fioriture più spettacolari d’Italia, ma quest’anno si supera. Sono infatti 200.000 i tulipani che tappezzano i prati, in un caleidoscopio di tonalità che va dal rosso al giallo, dal viola al bianco. Dal 21 marzo, camminare tra questi fiori significa entrare in un mondo dove arte, natura e storia si fondono: il contrasto tra i petali vivaci e le pietre antiche del castello crea un’atmosfera quasi magica.

L’evento “Tulipani al Castello”, organizzato con l’associazione Cogli il Bulbo e i Tulipani di Maddi, offre ai visitatori la possibilità di raccogliere i propri fiori preferiti con il metodo pick and pay. All’ingresso vengono dati secchi e forbici: si sceglie ciò che si vuole portare a casa, pagando 2 euro a fiore. Un modo semplice e coinvolgente per sentirsi davvero parte della natura. Le passeggiate tra i tulipani sono un invito a rallentare, a godersi il momento. Sedie e panchine sparse nel giardino offrono pause per foto o semplicemente per respirare la bellezza che circonda.

Primavera al castello: eventi e attività per grandi e piccoli

Non è solo una questione di passeggiate: al Castello di Malpaga la primavera si fa festa. Il calendario è ricco di appuntamenti pensati per tutta la famiglia. Ci sono workshop gratuiti, prenotabili, che uniscono creatività e tradizione, esplorando tecniche artistiche e artigianali che dialogano con l’ambiente storico.

Per chi ama la dolcezza, invece, un corso a pagamento insegna a decorare biscotti con la ghiaccia. I più piccoli trovano giochi di legno tradizionali, perfetti per momenti di gioco semplici e veri. Nei weekend e nei giorni festivi, un mercato agricolo porta in scena i prodotti del territorio, dando la possibilità di scoprire e acquistare specialità locali. Per le famiglie, non manca il truccabimbi, mentre gli adulti possono rilassarsi al bistrot del castello, aperto per colazioni, pranzi, merende e aperitivi.

Tra gli eventi più attesi c’è la tradizionale caccia alle uova di Pasqua, con personaggi ispirati ad Alice nel Paese delle Meraviglie, che si svolge in diverse date tra fine marzo e inizio aprile. La domenica è dedicata ai laboratori sugli antichi mestieri medievali, che stimolano la curiosità dei più piccoli. Per gli adulti, invece, le visite serali a lume di candela svelano il castello in una luce nuova, con un’atmosfera suggestiva che mette in risalto dettagli e storie nascoste del maniero.

Tutto quello che serve sapere su biglietti e orari

L’evento si svolge dal 21 marzo al 12 aprile 2026. Dopo la fioritura, il 18 e 19 aprile è il momento della raccolta dei bulbi, dedicato a chi vuole portare a casa un pezzo di questa primavera. L’ingresso è gratuito dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 19, mentre nei weekend e festivi l’orario si amplia: si apre alle 10 e si chiude sempre alle 19. In questi giorni è previsto un biglietto: 3 euro se acquistato online, 5 euro alla cassa.

Il biglietto è obbligatorio dai 4 anni in su e dà accesso a tutte le attività previste, dalla raccolta dei tulipani ai laboratori e ai giochi. Un sistema organizzato per garantire a tutti una visita piacevole e sicura.

Malpaga, tra storia e natura: come arrivare al castello

Il Castello di Malpaga si trova a Cavernago, nella Bassa Bergamasca, ed è uno dei manieri più famosi della Lombardia. Il borgo, noto come “dei due castelli”, mantiene intatta l’atmosfera medievale, immerso nelle campagne tipiche della zona. È una meta ideale per una gita fuori porta: dista circa 15 chilometri da Bergamo e poco più di 50 da Milano, facilmente raggiungibile in auto o con i mezzi pubblici.

Da Bergamo si prende la SP498 fino a Cavernago. Chi arriva da Milano può usare l’autostrada A4 verso Venezia, uscendo a Seriate o Bergamo e proseguendo verso la pianura bergamasca. Per chi non ha l’auto, dalla stazione ferroviaria di Bergamo partono autobus che portano vicino al castello, con fermate a pochi passi dall’ingresso. Questa comodità rende la manifestazione perfetta per famiglie, appassionati di giardinaggio e amanti della storia, pronti a vivere la primavera tra natura e tradizione.