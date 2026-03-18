Certosa, il paese del silenzio in Val Senales: storia e misteri dell’antico monastero certosino

Appena varchi la soglia di Certosa, piccolo borgo all’ingresso della Val di Fosse, il tempo sembra rallentare, quasi fermarsi. Qui il silenzio non è un semplice dettaglio: si respira nell’aria, si sente sotto i passi, si posa sulle pietre antiche. La Certosa degli Angeli, il monastero certosino fondato nel XIV secolo, ha lasciato un’eredità che va ben oltre la storia. Camminando per queste vie, la quiete avvolge e invita a una riflessione profonda, quasi a un dialogo con se stessi. Non è solo un luogo isolato, ma un frammento di vita scandita dal silenzio, una traccia che racconta un passato monastico ancora vivo.

La Certosa degli Angeli: il silenzio che ha fatto la storia

Era il 1326 quando il Conte Enrico di Tirolo donò un terreno con dieci masi a un monaco in cerca di un rifugio. Nasce così la presenza certosina sull’Allerengelberg, il “Monte degli Angeli”. I monaci, riconoscibili per la tunica bianca e il cappuccio, si ritirarono in quel luogo isolato, imponendosi una vita di silenzio e preghiera. La loro giornata era scandita da un rigido ritmo: ogni quattro ore, meditazione e devozione si alternavano in un ordine inflessibile. Per oltre quattro secoli, questo isolamento segnò il destino del borgo, che si sviluppò intorno al monastero.

Ancora oggi i resti delle mura raccontano di un rapporto complicato con la comunità locale. I contadini, obbligati a pagare tasse ai monaci, si ribellarono più volte. Nel 1525, le rivolte sfociarono nella parziale distruzione del monastero proprio ad opera degli agricoltori del posto. Le tensioni non si placarono: la costruzione di un muro di cinta nel 1782 scatenò nuovi conflitti. Fu solo con l’editto dell’Imperatore Giuseppe II che il monastero venne soppresso definitivamente, chiudendo un capitolo storico.

Da monastero a borgo: la metamorfosi di Certosa

Dopo la chiusura, il complesso monastico cadde nel dimenticatoio. La posizione isolata non attirò investitori e la prima vendita finì a famiglie modeste della zona. L’edificio, ormai lontano dalla sua funzione religiosa, venne diviso in piccole proprietà. Un incendio nel 1924 distrusse gran parte delle strutture, ma la ricostruzione rispettò e salvò alcune parti dell’antico monastero.

Oggi, passeggiando tra i vicoli e i cortili, si notano tracce di architettura gotica e rinascimentale. Le 12 celle monastiche sono diventate case private, ma conservano quell’austerità che ricorda i monaci. La chiesa, un tempo cuore della comunità religiosa, ospita ora un ristorante dove spiccano le vetrate policrome originali. L’ex chiostro gotico è stato restaurato e trasformato in spazio per mostre ed eventi culturali, come la rassegna biennale “Arte nella Certosa”, che coinvolge artisti dell’Alto Adige.

L’orto delle erbe officinali, parte integrante del convento, è oggi un rifugio per chi cerca pace e contatto con la natura. Tra le attrazioni spicca la Via Crucis lungo il vecchio chiostro, con incisioni mistiche che raccontano storie di fede. Nella piazza centrale, una fontana raffigura monaci itineranti, simbolo del legame ancora vivo con la tradizione certosina.

Certosa oggi: tra vita quotidiana e turismo consapevole

Nonostante siano passati quasi tre secoli dalla chiusura del monastero, Certosa resta un paese vivo, con circa 200 abitanti. A 1.300 metri di quota, domina l’ingresso della Val di Fosse, con un’atmosfera che oggi accoglie visitatori ma conserva ancora il suo silenzio raro. L’Hotel Rosa d’Oro è l’unica struttura ricettiva importante del borgo. Qui, una spa scenografica regala momenti di relax totale. Ai piedi della collina, una piccola cappella di proprietà dell’hotel richiama sposi in cerca di un luogo romantico e visitatori in cerca di meditazione. Il luogo mantiene una funzione spirituale discreta, lontana dal caos moderno.

Ogni lunedì, tranne da metà ottobre a metà dicembre, si svolgono visite guidate che raccontano la storia del borgo. Si spiegano le rigide regole dei monaci e il valore che il silenzio aveva nella vita quotidiana di allora. Questi tour permettono di vivere un’esperienza autentica, per capire come quell’antica vocazione continui a segnare l’identità del paese. Davanti al chiostro, un breve documentario ripercorre le vicende travagliate di Certosa dal Medioevo ai giorni nostri.

La Via Monachorum: un cammino nel silenzio e nella riflessione

Dall’ingresso dell’hotel parte la Via Monachorum, chiamata anche “Silentium – Sentiero della quiete”. È un percorso di circa 10 chilometri che si snoda tra masi tradizionali, paesaggi alpini e panorami tipici dell’Alto Adige a 1.300 metri di altitudine, collegando Certosa con Monte Santa Caterina e Madonna di Senales, in entrambe le direzioni.

Il sentiero è pensato per favorire la meditazione: lungo il cammino, pannelli con citazioni filosofiche sul silenzio e sagome di monaci a grandezza naturale accompagnano i visitatori senza bisogno di parole. È un’esperienza sensoriale e simbolica che invita all’introspezione, immersi in un ambiente naturale intatto. Facile da percorrere, è adatto a escursionisti di ogni livello, ricordando quanto il silenzio sia una pratica antica e ancora oggi preziosa.

Ogni anno Certosa accoglie turisti attratti da questa atmosfera di pace e isolamento. Il fascino sta proprio nel mantenere viva la tradizione monastica senza compromessi, offrendo uno spazio autentico dove il rumore cede il passo alla calma, e il borgo diventa simbolo di pace interiore e rispetto per una storia lunga sette secoli.