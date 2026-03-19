La torta del Presidente: il sorprendente esordio del regista iracheno Hasan Hadi in Italia

«La torta del Presidente» arriva nelle sale italiane lunedì, portando con sé un respiro inedito dal cuore dell’Iraq. Hasan Hadi, al suo debutto come regista, racconta senza fretta una storia fatta di piccoli gesti e silenzi carichi di significato. Il film non urla, non si impone, ma si fa strada piano, con una poesia che nasce dalla dura realtà di un paese segnato dal tempo e dal dolore. È una voce nuova, capace di fondere concretezza e magia in un equilibrio raro.

Dall’Iraq al mondo: come nasce “La torta del Presidente”

Hasan Hadi viene da Baghdad, una città piena di contraddizioni, dove le ferite di anni di guerra si mescolano alla voglia di rinascita. Il film nasce proprio da questa atmosfera sospesa, fatta di tensioni non dette e simboli nascosti nella vita di tutti i giorni. Il regista, con una lunga esperienza nel documentario, trasforma quella realtà in finzione senza mai allontanarsene davvero. Le immagini raccontano volti segnati, spazi urbani tra abbandono e vitalità, situazioni sempre sul punto di cambiare ma bloccate da complesse dinamiche.

Il lavoro dietro il film ha richiesto tempo, con più fasi di scrittura e una stretta collaborazione con attori locali, scelti per evitare i soliti stereotipi. Ambientare la storia in un contesto così riconoscibile aveva un doppio scopo: offrire uno sguardo autentico sull’Iraq di oggi e, allo stesso tempo, parlare a chiunque possa ritrovarsi nelle emozioni e nelle tensioni raccontate. Il risultato è un film che miscela atmosfere quasi oniriche a una solida base reale, un equilibrio che rende la storia unica.

Tra realismo magico e dolore silenzioso: l’estetica del film

Il film si distingue per la sua capacità di raccontare senza eccessi. Hasan Hadi costruisce scene sospese, quasi immobili, dove la tensione non si urla ma si sente in ogni particolare. Il realismo si fonde con un tocco di magia che ricorda il realismo magico, senza mai perdere di vista quel dolore che attraversa ogni gesto e sguardo.

Le immagini sono curate fin nei minimi dettagli, dai colori polverosi dei paesaggi urbani agli elementi dell’arredamento e dei costumi, che parlano di una cultura senza bisogno di spiegazioni. Il dolore non esplode in scene forti, ma si fa sentire nelle pause silenziose, negli sguardi lunghi, nella colonna sonora essenziale che accompagna senza mai sovrastare. Così lo spettatore si immerge nell’atmosfera e percepisce storie che restano in ombra, ma pesano sul racconto.

Gli attori si muovono con naturalezza e sobrietà. I personaggi sono tratteggiati con pochi ma efficaci tratti, capaci di trasmettere emozioni complesse all’istante. L’assenza di dialoghi lunghi lascia spazio all’interpretazione, rendendo la visione un’esperienza intima e ricca di sfumature.

L’attesa per il debutto italiano e l’eco oltre i confini

Dopo il passaggio in vari festival internazionali, “La torta del Presidente” ha raccolto premi e apprezzamenti per la sua originalità e forza espressiva. I critici hanno messo in luce come Hasan Hadi porti una ventata di freschezza nel cinema contemporaneo, soprattutto grazie a uno sguardo che arriva da un contesto spesso trascurato. Il suo linguaggio apre un dialogo con altre cinematografie capaci di raccontare le tensioni sociali e politiche con delicatezza e rigore.

L’arrivo in Italia è un momento importante per far conoscere una prospettiva poco raccontata. Il film si presenta come un invito a riflettere sul potere del cinema di esplorare realtà complesse attraverso una visione poetica e narrativa. La struttura e l’estetica si rivolgono soprattutto a chi cerca un cinema di qualità, pronto ad ascoltare storie che vengono da altre culture.

Nei prossimi giorni l’attenzione attorno al film crescerà, con appuntamenti che toccheranno temi cruciali della cultura e del cinema di oggi. Questo debutto segna anche una fiducia rinnovata nei giovani registi arabi, capaci di affrontare temi attuali con nuovi sguardi e linguaggi. Hasan Hadi si unisce così a un coro di voci che stanno allargando gli orizzonti del cinema internazionale.

Adesso la palla passa al pubblico italiano: vedere “La torta del Presidente” significa lasciarsi coinvolgere da una storia che parla di dolore, speranza e memoria, con la leggerezza di chi sa dosare i silenzi e la forza di immagini che restano impresse.