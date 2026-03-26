Primavera in Fiore sulle Colline Torinesi: Apre il Giardino di Rosero con Spettacolari Tulipani

A Pino Torinese, a due passi da Torino, la primavera si fa spettacolo. Il Giardino di Rosero riapre il 28 marzo 2024, e con sé porta oltre centomila tulipani pronti a esplodere in mille sfumature. Non serve volare fino in Olanda per perdersi in un mare di fiori: qui, sulle dolci colline, il profumo della natura invade l’aria, richiamando famiglie, appassionati e turisti. È un invito a camminare tra petali colorati, a raccogliere con le mani quei boccioli che sembrano dipinti, a vivere una giornata che sa di primavera vera.

Un mare di tulipani trasforma le colline in un quadro vivente

Il cuore del Giardino di Rosero è il suo vasto campo di tulipani, curato con passione ogni anno. Nel 2024, più di centomila piante colorano la terra con tonalità vivaci e delicate. Dal rosso acceso al giallo brillante, passando per i pastelli e qualche varietà più rara, lo spettacolo ricorda i celebri campi olandesi ma con il tocco unico delle colline torinesi. Camminare tra i filari significa immergersi in un’esperienza che coinvolge tutti i sensi: occhi che si perdono tra i colori, orecchie attente al cinguettio degli uccelli e polmoni pieni di aria fresca. Qui si può rallentare, fermarsi a scattare foto o semplicemente godersi il silenzio interrotto solo dal fruscio del vento.

Una particolarità del Giardino di Rosero è che i visitatori possono raccogliere qualche tulipano da portare a casa. Un gesto semplice, ma che rende la passeggiata più concreta e personale. Questa scelta sottolinea l’attenzione al territorio e il desiderio di promuovere un turismo lento, rispettoso dell’ambiente e consapevole.

Aperture e biglietti: come e quando visitare il Giardino nel 2024

La stagione 2024 prende il via sabato 28 marzo, proprio nel momento migliore per ammirare la fioritura. L’ingresso sarà garantito soprattutto nei fine settimana e nei giorni festivi, dalle 9 alle 19 senza interruzioni. Così si può scegliere di visitare al mattino presto o al tramonto, quando la luce cambia il volto dei tulipani. Ci saranno anche aperture speciali il giovedì e venerdì mattina e pomeriggio, per chi vuole più flessibilità.

Il biglietto costa 5 euro e include la raccolta di tre tulipani con bulbo, un ricordo concreto da portare a casa. L’ingresso è gratuito per i bambini sotto i quattro anni e per le persone con disabilità, per garantire a tutti la possibilità di godersi il giardino. Non serve prenotare, ma è meglio controllare il meteo visto che la visita si svolge all’aperto. Scarpe comode sono d’obbligo per camminare tranquilli e rispettare la natura circostante.

Dove si trova il Giardino e come arrivarci da Torino

Il Giardino di Rosero si trova a Pino Torinese, un borgo sulle colline a soli 7 chilometri da Torino. La zona combina la vicinanza alla città con la pace della campagna. Il modo più semplice per arrivare è in auto, basta impostare il navigatore su “Giardino di Rosero” e seguire la Strada Rosero, tra la frazione Tetti Rosero e via Ciattalina.

Il viaggio è già un’anticipazione dello spettacolo che aspetta: scorci panoramici, colline verdi e un silenzio che prepara all’esplosione di colori. La posizione tranquilla, lontana dal traffico, fa del Giardino di Rosero una gita ideale per chi vuole staccare dalla città, respirare natura e godersi le prime giornate tiepide della primavera.