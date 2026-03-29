Forum ABI Lab 2026: Silvia Attanasio svela i progetti innovativi per il futuro delle banche italiane

Innovare sì, ma senza perdere di vista le regole. Silvia Attanasio, presidente di ABI Lab, ha messo subito in chiaro il nodo centrale del Forum ABI Lab 2026, l’evento che ogni anno disegna il futuro delle banche italiane. Tra nuove tecnologie e normative europee sempre più stringenti, le istituzioni finanziarie si trovano a camminare su un filo sottile. Da un lato, la spinta a trasformare i servizi; dall’altro, la necessità di garantire sicurezza e trasparenza. ABI Lab si propone come guida in questo scenario complesso, offrendo ricerca, strumenti e collaborazione per non perdere la rotta.

ABI Lab: guida all’innovazione in un mondo di regole

ABI Lab conferma il suo ruolo fondamentale: mettere in contatto finanza e tecnologia, ma senza perdere di vista un quadro normativo sempre più complesso. L’associazione punta su tecnologie avanzate come intelligenza artificiale, blockchain e sistemi di sicurezza, modellandole sulle esigenze delle banche italiane. Il Forum di quest’anno ha evidenziato le sfide che il settore deve affrontare, dalla conformità a GDPR e PSD2 ai nuovi regolamenti europei, fino al tema della sostenibilità digitale.

Sotto la guida di Silvia Attanasio, ABI Lab adotta un approccio concreto: non solo propone innovazioni, ma sviluppa linee guida e casi pratici per le banche. Questo metodo ha aiutato gli istituti a muoversi con più sicurezza, investendo in ricerca applicata e progetti pilota, spesso in collaborazione con startup e centri d’eccellenza sia italiani che stranieri.

Banche italiane: innovare senza perdere la bussola

La trasformazione digitale del settore bancario è un cammino che non si ferma mai. Le banche italiane stanno puntando su infrastrutture digitali solide, ma non senza incontrare ostacoli. Le regole europee impongono controlli rigorosi su dati, privacy e trasparenza, soprattutto quando si parla di processi automatizzati. Le banche devono quindi integrare nuove tecnologie senza perdere la fiducia dei clienti o mettere a rischio la sicurezza delle operazioni.

Dal Forum ABI Lab 2026 è emerso come intelligenza artificiale e blockchain vengano adottate soprattutto per aumentare l’efficienza e gestire meglio i rischi, ma sempre sotto stretto controllo delle autorità. Questo doppio impegno richiede competenze precise all’interno degli istituti e rapporti stretti con i regolatori. Le banche italiane non si limitano ad adeguarsi, ma cercano di anticipare le regole, sviluppando modelli predittivi e sistemi di compliance automatizzati.

Il confronto con altri Paesi europei ha mostrato un panorama vivace, attento a cogliere opportunità senza oltrepassare i limiti imposti dalle norme. Il Forum ha sottolineato quanto sia importante una filiera tecnologica trasparente e tracciabile, in grado di soddisfare le richieste dei regolatori e mantenere l’equilibrio tra innovazione e legalità.

ABI Lab, il cuore della collaborazione e della formazione

Oltre a essere un centro di innovazione tecnologica, ABI Lab si conferma piattaforma di confronto e lavoro condiviso. Al Forum 2026 è stato chiaro il ruolo dell’associazione nel creare reti tra banche, fornitori di tecnologia, autorità e centri di ricerca. Questo ecosistema facilita lo scambio di esperienze e aiuta a superare le difficoltà legate alle normative, grazie anche a momenti formativi specifici.

Tra i temi caldi ci sono la qualità dei dati, la sicurezza informatica e l’uso responsabile dell’intelligenza artificiale. ABI Lab ha lanciato programmi di aggiornamento e workshop per aiutare le banche a formare i propri talenti e restare al passo con un mondo tecnologico e normativo in continua evoluzione. La formazione continua diventa così un punto fermo per affrontare al meglio le sfide che l’innovazione porta con sé.