United Airlines lancia sedili-letto in Economy: comfort rivoluzionario sui voli a lungo raggio dal 2027

Immaginate di stendervi su un letto vero, a 10.000 metri d’altezza, senza dover pagare una fortuna per la business class. United Airlines ha deciso di rendere tutto questo realtà entro il 2027. Un cambiamento radicale per chi vola in economica su rotte intercontinentali: sedili che si trasformano in letti, offrendo un comfort finora impensabile in questa classe. Non una promessa vaga, ma un progetto concreto, che coinvolgerà gradualmente tutta la flotta di aerei widebody. Un passo che potrebbe riscrivere le regole del viaggio aereo.

Relax Row: il nuovo volto dell’economica

La “Relax Row” è una fila di tre sedili affiancati, studiata per diventare un vero e proprio lettino. Il trucco sta nei poggiagambe regolabili, che si alzano fino a creare una superficie uniforme, senza interruzioni tra i posti. Dopo il decollo, i passeggeri ricevono un kit con materassino su misura, coperta e due cuscini per stendersi comodamente. Chi viaggia con bambini troverà anche un peluche, un dettaglio pensato per rendere il viaggio più familiare e accogliente.

Questa soluzione è flessibile: può ospitare un singolo, una coppia o un gruppo familiare fino a tre persone. Non sarà però disponibile su tutti gli aerei, ma solo su alcune file selezionate, fino a dodici per velivolo. L’obiettivo è offrire un’alternativa a metà strada tra l’economica tradizionale e le classi business o premium, più confortevole ma accessibile. Il progetto riguarda principalmente i Boeing 787 e Boeing 777, aeromobili ampi usati per i voli a lungo raggio. United punta a installare la Relax Row su oltre 200 aerei entro il 2030.

Comfort in economica: una sfida che si fa strada

L’idea di migliorare la classe economica non è nuova, ma negli ultimi anni ha guadagnato terreno. Molte compagnie offrono già la possibilità di prenotare file intere per avere più spazio e la chance di distendersi. Quello che distingue la proposta di United è un sistema pensato apposta per trasformare la fila di sedili in un piano unico, simile a un letto vero.

La domanda tra i viaggiatori è chiara: vogliono più comfort, soprattutto sui voli lunghi, ma senza spendere troppo. La Relax Row si colloca proprio in mezzo: un compromesso tra costo e qualità. Negli ultimi anni è cresciuta anche la voglia di personalizzare il viaggio, con molti disposti a pagare un extra per più comodità senza passare alla business class.

Con questa mossa, United si rivolge a famiglie, coppie e viaggiatori singoli, puntando su una formula di “premium accessibile”. L’idea è valorizzare il biglietto economy senza far lievitare troppo i prezzi, offrendo qualcosa di nuovo e pratico.

Relax Row: la carta vincente di United Airlines

L’introduzione della Relax Row è una mossa strategica per United Airlines. L’obiettivo è migliorare la percezione della classe economica, spesso considerata scomoda soprattutto sui voli lunghi. Offrire un letto in economy crea un vantaggio netto rispetto alla concorrenza.

Questo progetto potrebbe anche attirare nuovi clienti, in particolare chi vola spesso e cerca un compromesso tra prezzo e comfort. Si tratta di un investimento importante, sia tecnologico sia commerciale, con l’installazione prevista su molti aerei nei prossimi anni.

Dietro questa scelta c’è la volontà di aumentare la fedeltà dei passeggeri e rispondere a una domanda crescente di comfort accessibile. In un mercato sempre più competitivo, questa novità potrebbe diventare un modello seguito da altre compagnie, cambiando per sempre il volto della classe economica a partire dal 2027.