Viaggiare da sole: i 10 Paesi più sicuri e amati dalle donne nel 2024

“Camminare da sola dopo il tramonto? Ancora un tabù per molte.” Eppure, il numero di donne che decidono di viaggiare senza compagnia è cresciuto del 30% negli ultimi cinque anni. Un balzo significativo, che racconta una voglia di libertà ma anche di scoperta, con un occhio costante alla sicurezza. La BBC ha messo sotto la lente i dati del Women, Peace and Security Index e del Global Peace Index, cercando di capire quali siano le mete più affidabili per chi parte in solitaria. Ne esce un quadro in evoluzione, che riflette cambiamenti profondi nelle destinazioni e nelle scelte di chi viaggia.

Costa Rica, il paradiso per nomadi digitali e viaggiatrici indipendenti

La Costa Rica si è fatta strada fino alla 34ª posizione nel Women, Peace and Security Index, grazie a paesaggi mozzafiato e infrastrutture pensate per le donne. Il nuovo visto per nomadi digitali ha trasformato luoghi come Santa Teresa e Nosara in veri e propri punti di riferimento per chi cerca indipendenza e comunità. Qui si intrecciano reti sociali solide, nate soprattutto tra expat e imprenditrici.

Per chi parte da sola per la prima volta, conviene scegliere boutique hotel o guesthouse che favoriscono la socialità, invece di alloggi isolati come gli affitti privati. Le lezioni di surf o lo yoga al tramonto sono occasioni perfette per incontrare altre viaggiatrici e sentirsi parte di qualcosa. In Costa Rica il viaggio diventa un’esperienza di condivisione e sicurezza reale.

Estonia, sicura e affascinante tra storia e natura

Tallinn è una delle città più sicure d’Europa, con un tasso di criminalità molto basso. L’Estonia ha raggiunto l’undicesimo posto nel Women, Peace and Security Index, un record per il paese. Qui la stabilità sociale si unisce a un forte rispetto per le donne, facendo sentire sicure sia chi ci vive sia chi la visita.

Il centro storico di Tallinn, patrimonio UNESCO, è un invito a passeggiare tra stradine acciottolate e botteghe artigiane. Le torri medievali si mescolano a una città moderna e accogliente. A pochi passi, il Parco Naturale di Tabasalu offre un respiro verde per chi ama la natura senza allontanarsi troppo dal centro.

Tra sicurezza e bellezza storica, l’Estonia è la meta giusta per chi vuole unire cultura e tranquillità.

Vietnam, calore umano e viaggi autentici lungo il Mekong

Il Vietnam resta una delle destinazioni più accoglienti e sicure per le donne che viaggiano da sole. Qui ogni incontro è un’occasione per condividere qualcosa di vero, dal primo caffè con un locale a un pasto in strada.

Per chi è alle prime esperienze, i tour in piccoli gruppi sono un buon punto di partenza: escursioni in moto o corsi di cucina permettono di muoversi con facilità e incontrare persone con interessi simili. Ma la vera anima del Vietnam si scopre nelle homestay sul Delta del Mekong o nei trekking guidati a Sa Pa, dove si entra in contatto con storie, tradizioni e paesaggi unici.

Pedalare tra le risaie o attraversare villaggi rurali regala un viaggio lento e immersivo, che aiuta a costruire fiducia e autonomia.

Uruguay, pace e tranquillità nel cuore del Sud America

Tra i paesi più pacifici del Sud America, l’Uruguay offre un ambiente rilassato e sicuro per le viaggiatrici solitarie. Colonia del Sacramento, con i suoi vicoli silenziosi del Barrio Histórico, è un invito a passeggiare senza fretta. Il tramonto dal faro o dalla Calle de los Suspiros regala momenti di quiete e rispetto.

Chi preferisce il mare può scegliere Punta del Diablo, un villaggio di pescatori dall’atmosfera autentica e accogliente, lontano dal turismo di massa ma con tutte le comodità essenziali.

La bassa criminalità e il senso di protezione diffuso fanno dell’Uruguay una meta dove sentirsi tranquille e a proprio agio.

Norvegia, natura selvaggia e sicurezza per viaggiatrici indipendenti

La Norvegia è la destinazione ideale per chi cerca un viaggio in solitaria senza preoccupazioni. Il sistema di welfare garantisce un ambiente stabile e sicuro, perfetto per muoversi liberamente.

Le possibilità sono tante: spedizioni alle Svalbard per vedere orsi polari e volpi artiche, o notti sotto l’aurora boreale nelle isole Lofoten. Qui natura e tranquillità urbana si fondono senza eccessi.

Per godersi al meglio il viaggio, conviene noleggiare un’auto. In un territorio vasto e poco popolato, poter muoversi in autonomia è un vantaggio fondamentale.

Questi paesi dimostrano che il turismo femminile in solitaria cresce e trova risposte concrete in mete che offrono sicurezza, comunità e cultura. Un segnale positivo per chi vuole partire da sola, senza rinunciare al piacere di scoprire il mondo.