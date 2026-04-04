Aeroitalia innova i voli pet-friendly: cani fino a 30 kg volano in cabina verso Quattrozampeinfiera Napoli 2026

Sabato 11 e domenica 12 aprile 2026, la Mostra d’Oltremare di Napoli si trasformerà in un grande parco giochi per gli amanti degli animali. I padiglioni 5 e 6 apriranno le porte a Quattrozampeinfiera, evento ormai tappa fissa per chi vive con un amico a quattro zampe. Non sarà solo una festa, ma anche un’occasione per scoprire le ultime novità sul viaggio con gli animali e partecipare a un fitto calendario di attività. Tra giochi, incontri e momenti di confronto, il weekend promette emozioni, curiosità e tanta condivisione.

Aeroitalia cambia le regole: cani fino a 30 kg in cabina senza trasportino

La vera novità di questa edizione è firmata Aeroitalia, che presenta un progetto destinato a rivoluzionare il modo di viaggiare con gli animali. In anteprima a Quattrozampeinfiera, la compagnia permetterà ai cani fino a 30 chilogrammi di viaggiare in cabina accanto ai loro padroni senza dover stare rinchiusi nel trasportino. Un bel passo avanti che supera l’idea degli animali come semplici “bagagli” da stivare, riconoscendoli come veri membri della famiglia, da tenere sempre vicino, anche in volo.

Il progetto, partito quest’anno in via sperimentale, si basa su procedure studiate per garantire sicurezza e rispetto delle normative, in linea con le direttive ENAC e approvate dal Ministero dei Trasporti. Questo apre la strada a modalità di trasporto più attente al benessere degli animali a bordo. Certo, cambieranno un po’ le regole di gestione dei voli, ma cresce anche la consapevolezza dell’importanza di questi compagni nelle nostre vite.

Il debutto ufficiale e il volo dimostrativo

Durante la fiera, Aeroitalia presenterà ufficialmente il progetto con un evento dal titolo “Cani in cabina senza trasportino: sempre al tuo fianco, ovunque”. L’appuntamento è sul Red Carpet, sabato 11 e domenica 12 aprile, dalle 12:45 alle 13:00, e si annuncia come uno dei momenti clou del weekend. A guidare la presentazione sarà la dottoressa Rosalba Calabrese, responsabile del Cabin Pet di Aeroitalia, che spiegherà nei dettagli le novità tecniche e operative.

Chi parteciperà potrà vedere il video del volo di prova e ascoltare il racconto del primo volo ufficiale con questa nuova formula. A chiudere l’incontro, uno spazio per domande e approfondimenti. E non mancherà la presenza di Evangelista, un setter inglese di cinque anni che ha partecipato al volo dimostrativo, portando un volto e un’emozione concreta alla svolta in atto.

Sport, educazione e divertimento: il cuore di Quattrozampeinfiera 2026

Oltre alle novità sul trasporto, Quattrozampeinfiera resta un appuntamento che sa parlare a tutti, dal neofita al proprietario esperto. Il programma 2026 è ricco di attività pensate per cani e gatti: dal mantrailing, che sfrutta l’olfatto per seguire tracce precise, all’obedience, che punta a migliorare la collaborazione e il controllo durante l’addestramento.

Non mancano la rally obedience e i percorsi base per un’educazione quotidiana più efficace. Per i cani più sportivi c’è l’Acquadog, un’esperienza in acqua per chi ama muoversi e divertirsi. E i cuccioli? Sono protagonisti di classi dedicate alla socializzazione, guidate da educatori pronti a supportare i proprietari nei primi passi insieme ai loro animali. Tutto in un ambiente stimolante che rafforza il legame tra uomo e animale.

Moda, accessori e podcast: il lifestyle pet a Quattrozampeinfiera

Quattrozampeinfiera non è solo sport e educazione, ma anche lifestyle. L’area Pet à Porter mette in mostra accessori che uniscono praticità e design, un trend sempre più amato dai pet lover. Debutta anche “Podcast in Fiera”, un’iniziativa che crea uno spazio di confronto tra visitatori, aziende e professionisti.

Tra i programmi più seguiti ci sono Bestie di Casa e IntervistePet, che raccontano storie e tendenze del mondo animale. Da non perdere gli eventi Friends Show e Dog Winner by Farmina. Importante anche l’iniziativa solidale #Usatopet, che invita a donare accessori inutilizzati per aiutare le associazioni locali impegnate nel benessere degli animali. Così, la fiera diventa un momento di scambio non solo commerciale, ma anche culturale e sociale.

Come partecipare a Quattrozampeinfiera

La fiera sarà aperta dalle 10 alle 19, con chiusura delle casse un’ora prima. I biglietti costano 15 euro per l’intero, con riduzioni disponibili sia online sia in loco. L’ingresso è gratuito per i bambini fino a cinque anni e per le persone con disabilità al 100% accompagnate. Un sistema pensato per favorire la partecipazione di famiglie e garantire inclusione.

Con tanti stand, eventi e attività, Quattrozampeinfiera resta un appuntamento imperdibile per chi ama gli animali. Le nuove norme sul trasporto e l’attenzione crescente al benessere dei pet dimostrano quanto questo mondo stia diventando parte integrante della vita quotidiana di molte famiglie italiane. Napoli conferma così il suo ruolo di riferimento per questa comunità in crescita.