Assicurazioni Vita in Crescita: Premi a 126,2 Miliardi nei Primi 9 Mesi 2025, Danni ai Massimi dal 2011

Il settore assicurativo italiano sorprende ancora. In un anno, il ramo Vita segna un +7,2%, una crescita che non si vedeva da tempo. Ma non è tutto: il comparto Danni raggiunge livelli che mancavano addirittura dal 2011. Mentre l’economia vacilla, gli italiani non smettono di investire nelle polizze Vita. Allo stesso tempo, la richiesta di coperture Danni aumenta, spinta da rischi sempre più concreti e da un mercato che si fa più dinamico. Il quadro è chiaro: due facce di un settore che, nonostante tutto, continua a muoversi con decisione.

Vita: una crescita concreta, non solo numeri

Il ramo Vita segna un +7,2% rispetto allo scorso anno. Dietro a questo dato c’è una ritrovata fiducia verso prodotti che uniscono protezione e risparmio nel tempo. In un momento in cui i mercati tradizionali sembrano incerti, sempre più persone cercano strumenti assicurativi che diano stabilità e sicurezza finanziaria.

Il volume delle nuove polizze e dei premi versati è in aumento, spinto anche dall’ampliamento dell’offerta. Le compagnie propongono soluzioni più flessibili, pensate per rispondere a esigenze diverse: dalla previdenza integrativa alla tutela della famiglia. Fondamentale anche il ruolo della normativa, che attraverso incentivi fiscali rende il ramo Vita più appetibile.

Non meno importante è la spinta della digitalizzazione. Sempre più clienti scelgono di stipulare polizze online, una scelta che semplifica la vita e aiuta le compagnie a ridurre i costi, migliorando al tempo stesso il servizio. Questi fattori insieme alimentano la crescita del settore.

Danni: un boom che mancava da più di dieci anni

Il ramo Danni chiude il periodo con premi per 36,5 miliardi, +7% sull’anno scorso, un record dal 2011. Dietro questo boom ci sono diversi fattori: dai rischi legati alla mobilità, alle abitazioni, fino alle attività commerciali.

Nel settore auto si nota una ripresa delle vendite di polizze, anche se i premi medi salgono leggermente, complici i costi più alti per i sinistri. Cambi normativi e regolamentari influenzano tariffe e condizioni, mentre le nuove tecnologie per la gestione e la prevenzione stanno rivoluzionando il settore.

Anche le assicurazioni per casa e imprese crescono, spinte dalla maggiore attenzione ai rischi e dalla domanda di coperture più complete e personalizzate. Eventi climatici estremi e una consapevolezza maggiore sui potenziali danni spingono privati e aziende a rafforzare le tutele.

Il quadro generale parla di un settore Danni in ripresa dopo anni di stabilità, con le compagnie che incassano risultati economici solidi. Questo permette loro di investire in innovazione e migliorare la gestione dei sinistri, elementi chiave per restare competitivi.

Strategie e sguardo al futuro del mercato assicurativo

Questi dati condizionano le mosse delle compagnie italiane. Il ramo Vita, con la sua doppia anima di investimento e protezione, apre la strada a un rapporto più stretto con i clienti e a nuove soluzioni integrate.

Per il ramo Danni, raggiungere livelli record di premi significa anche gestire il rischio con sempre più attenzione. Le imprese puntano a ottimizzare processi, aumentare efficienza e sfruttare tecnologie per analizzare meglio i portafogli e prevenire i rischi.

Il contesto resta complesso, tra mercati volatili e normative in evoluzione. Per questo il settore si muove verso un modello più sostenibile e innovativo, investendo in competenze digitali, migliorando l’esperienza del cliente e adattandosi ai cambiamenti normativi.

I primi mesi del 2024 confermano che l’assicurazione resterà un pilastro dell’economia italiana, con un equilibrio di crescita tra Vita e Danni che rispecchia bisogni diversi ma complementari di cittadini e imprese.