Santa Maria de Idris a Matera: il mistero della Chiesa Rupestre nascosta nella rupe

Il profilo frastagliato di una rupe nel cuore del Sasso Caveoso cattura subito l’attenzione. Là, in cima, si erge Santa Maria de Idris, un santuario rupestre che sfida il tempo e racconta storie antiche scolpite nella pietra. Matera, con i suoi Sassi, sembra un mosaico di case incastonate nella roccia, nate quasi per miracolo. Da questa posizione privilegiata, la vista si apre sulla Gravina, una fenditura profonda e selvaggia che attraversa la terra lucana con un vigore primordiale. Ai piedi della rupe, il tessuto urbano si stende in tutta la sua bellezza grezza, mentre Santa Maria de Idris domina, maestosa e silenziosa, come un guardiano fedele di questo angolo unico del mondo.

Santa Maria de Idris: dove la roccia si fonde con l’architettura

Il santuario è un raro esempio di armonia tra ambiente naturale e mano dell’uomo. La chiesa si adagia su un masso di calcarenite, in parte scavato nella roccia e in parte costruito con blocchi di tufo lavorati con cura. Questo mix dà vita a un sistema rupestre unico in Europa: la pietra viva è scolpita per creare spazi di culto, mentre la parte costruita sottolinea un intervento umano rispettoso del territorio. Un passaggio interno collega la chiesa alla Cripta di San Giovanni in Monterrone, un ambiente ancora più antico che completa questo complesso rupestre. La convivenza di questi spazi intreccia architettura, natura e spiritualità, facendo di Santa Maria de Idris un luogo dal valore culturale e storico davvero speciale.

Le origini e la storia di un santuario tra arte e tradizione

Le radici di Santa Maria de Idris risalgono al Trecento-Quattrocento, ma l’area era frequentata da molto prima. Il nome “Idris” sembra derivare dal greco “Odigitria”, un titolo bizantino della Vergine come guida, a testimonianza dell’influenza orientale sull’arte e la tradizione religiosa locali. Accanto alla chiesa si trova la Cripta di San Giovanni in Monterrone, che conserva affreschi dal XII al XVII secolo: un vero e proprio archivio visivo di stili e iconografie che raccontano la lunga storia del luogo. La chiesa ha subito modifiche, soprattutto dopo un crollo nel Quattrocento che ha portato alla ricostruzione della facciata in tufo. Nel tempo sono stati aggiunti altari, decorazioni e dettagli barocchi, come l’altare del 1804 legato alla famiglia Spuma. Il culto si è intensificato soprattutto nell’Ottocento, con pratiche devozionali legate all’acqua, risorsa preziosa in zona. Nel Novecento, per ragioni di conservazione, alcuni affreschi sono stati staccati e oggi sono esposti nel Museo di Palazzo Lanfranchi, mentre altri restano dentro, segnati ma suggestivi.

Dentro il santuario: un viaggio tra arte e spiritualità

Varcando la soglia di Santa Maria de Idris si entra in un’atmosfera raccolta, quasi ovattata. La luce soffusa illumina pareti ricoperte da affreschi sacri che emergono dalla pietra come antiche storie dipinte. Sull’altare principale spicca una tempera del Seicento con la Madonna col Bambino, affiancata da figure come Sant’Antonio e Sant’Eustachio, patrono di Matera. Quest’ultimo è rappresentato in una scena simbolica legata alla visione del cervo. Intorno, si susseguono immagini come l’Annunciazione e la Crocefissione, che costruiscono un percorso iconografico che unisce tradizione occidentale e tratti semplici ed essenziali. Le decorazioni dell’altare, tra pittura e bassorilievo su motivi floreali e geometrici, conferiscono al luogo un’atmosfera di sobrietà e intimità.

Dalla chiesa un piccolo passaggio conduce alla Cripta di San Giovanni in Monterrone, scavata nella roccia. Qui l’aria si fa più densa, quasi primordiale. Le nicchie affrescate mostrano santi, figure evangeliche e soprattutto un imponente Cristo Pantocratore benedicente, immerso in uno stile dall’evidente origine orientale. Le differenze stilistiche tra la chiesa e la cripta raccontano chiaramente l’incontro tra tradizioni occidentali e orientali.

La visita e il panorama dal Monterrone

La visita a Santa Maria de Idris si svolge di solito in autonomia, con materiale informativo disponibile all’ingresso. Gli orari cambiano a seconda della stagione: in estate il santuario resta aperto fino a sera, permettendo di viverlo con luci e atmosfere diverse rispetto al giorno. Ad agosto, l’orario continuato offre la possibilità di godersi il luogo più a lungo. Uscendo, accanto al campanile a vela, si apre un panorama senza ostacoli. La Gravina si mostra in tutta la sua profondità, tagliando il paesaggio lucano con linee nette. Matera si stende ai piedi del Monterrone, sviluppandosi su vari livelli di roccia e urbanistica, regalando uno spettacolo che lascia senza fiato.

Come arrivare a Santa Maria de Idris: consigli utili per i visitatori

Santa Maria de Idris si trova nel cuore del Sasso Caveoso, una delle zone più antiche e suggestive dei Sassi di Matera. La rupe chiamata Monterrone emerge proprio al centro del quartiere, visibile da diversi punti panoramici della città, soprattutto da piazzetta Pascoli. Per raggiungere il santuario bisogna affrontare una scalinata breve ma impegnativa, che parte vicino alla Chiesa di Santa Lucia alle Malve. Il percorso attraversa scorci tipici dei Sassi, con vicoli stretti, gradini e improvvisi affacci sul paesaggio rupestre.

Il centro storico di Matera è facilmente raggiungibile in auto o con treni e autobus dalle principali città del Sud Italia. Una volta lì, si accede al santuario solo a piedi, quindi è meglio indossare scarpe comode adatte a terreni irregolari e dislivelli. La visita non regala solo la bellezza di un monumento storico, ma anche la sensazione di trovarsi in un luogo dove natura, arte e spiritualità si intrecciano in modo raro e profondo.