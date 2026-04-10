Fioritura Glicini a Villa Bardini: La Primavera a Firenze in un Tunnel Viola da Non Perdere

Sui colli di Firenze, lungo Costa San Giorgio, un pergolato di glicine si stende per oltre 70 metri. Ogni primavera, il Giardino Bardini si trasforma in un tunnel di fiori che avvolge i visitatori in un’esplosione di viola, lilla e rosa. I grappoli pendono come cascate di colore, cambiando sfumatura giorno dopo giorno. Passeggiare lì è come entrare in un quadro vivo, dove i panorami sulla città si fondono con la magia dei fiori. Chi passa di lì, non può che fermarsi incantato. E per chi resta lontano, una webcam trasmette ogni momento di questa meraviglia.

Il glicine protagonista: un arcobaleno di fiori e forme

Il pergolato di Villa Bardini, lungo 70 metri e largo circa quattro, è stato completato nel 2005 e da allora è il cuore pulsante della primavera nel giardino. Qui il glicine si mostra in tutta la sua varietà: un mix di specie che regala un’esplosione di colori dal lilla tenue al viola profondo, passando per il malva e il rosa. Tra le varietà spiccano la Wisteria floribunda Black Dragon, con i suoi fiori doppi e quasi neri, la Royal Purple con toni di viola intensi e la Showa Beni che sfuma in delicati rosa.

La fioritura non è simultanea: ogni specie sboccia a tempi diversi, trasformando il pergolato giorno dopo giorno. Questo continuo cambiamento rende l’esperienza ancora più affascinante e per non perdere neanche un attimo, il giardino ha installato una webcam che mostra in tempo reale lo stato della fioritura, aiutando così chi vuole programmare la visita nel momento migliore.

Villa Bardini: storia e natura tra le mura di Firenze

Villa Bardini si adagia su una collina tra Costa San Giorgio e Borgo San Niccolò, dentro le antiche mura di Firenze, con una storia che supera i sette secoli. Nato come giardino barocco nel Seicento, con grotte e fontane a decorare il verde, ha subito trasformazioni nel tempo: nel XIX secolo sono stati aggiunti roseti in stile vittoriano, creando un mix di stili che rende il giardino unico. Lungo i suoi sentieri si incontrano terrazze panoramiche e scalinate barocche che si affacciano su una città che, nonostante i secoli, conserva intatto il suo fascino.

Oggi Villa Bardini non è solo un giardino: ospita eventi culturali e spazi espositivi, offrendo un equilibrio raro tra arte, natura e storia proprio nel cuore di Firenze. La posizione sulla collina regala vedute mozzafiato del centro storico, capaci di conquistare anche chi conosce bene la città. Ogni angolo invita a scoprire qualcosa di nuovo, con diverse aree stilistiche e, naturalmente, il grande pergolato di glicine che è il suo simbolo più riconoscibile.

Come visitare Villa Bardini: orari, biglietti e qualche dritta

Il Giardino Bardini apre tutti i giorni dalle 10 alle 18, con ultimo ingresso un’ora prima della chiusura. Il lunedì è giorno di chiusura nel primo e nell’ultimo del mese, fatta eccezione per aperture straordinarie come il 1° maggio e il 1° giugno. Il biglietto per entrare costa 10 euro, mentre per visitare anche la mostra in corso si sale a 15 euro.

Sono previste riduzioni per famiglie, gruppi di almeno dieci persone, soci di associazioni come Coop, Touring Club e FAI, e per i giovani tra i 18 e i 24 anni residenti nell’Unione europea. L’ingresso è gratuito per residenti a Firenze, Arezzo e Grosseto, possessori della Firenze Card, minori di 17 anni, bambini sotto i sei anni, persone con disabilità accompagnate, giornalisti e guide turistiche con tessera UE. Le scuole devono prenotare chiamando il numero 055 2989816.

Per chi non c’è mai stato, una passeggiata tra i glicini in fiore è un modo unico per scoprire un angolo di Firenze dove natura e arte si incontrano. Tra terrazze, scalinate e il magnifico pergolato, la vista sulla città è uno spettacolo che resta nel cuore. La villa ospita anche mostre ed eventi, arricchendo l’esperienza per chi vuole approfondire questo gioiello fiorentino.

La fioritura dei glicini è ormai uno degli appuntamenti più attesi della primavera a Firenze, una ragione in più per immergersi nel verde secolare di Villa Bardini.