Primavera low cost: 3 mete europee da scoprire con Volotea a partire da 9 euro

Un biglietto a 9 euro: è questa la tentazione che Volotea lancia ai viaggiatori italiani. Basta un clic e si può volare subito, fino alla fine di giugno, verso destinazioni europee poco conosciute ma affascinanti. L’offerta – valida fino al 10 aprile 2026 – è una boccata d’aria fresca in un settore aereo alle prese con rincari e disservizi. È l’occasione giusta per scappare dal solito caos turistico e ritrovare un po’ di leggerezza, approfittando di tariffe che partono da 19 euro, o addirittura da 9 per i membri del programma Megavolotea. Un invito concreto a ripartire, senza aspettare troppo.

Da Napoli ad Aalborg: dal caldo Mediterraneo alla tranquillità scandinava

Partire da Napoli per Aalborg è uno degli esempi più interessanti di questa offerta. Con voli da 24 euro, si raggiunge una delle perle meno conosciute del Nord Europa: Aalborg, città danese ricca di sfumature. Qui l’energia vivace del Sud Italia lascia spazio a un’atmosfera più ordinata e raffinata, con un paesaggio urbano che mescola architettura moderna e spazi naturali rinnovati, come il lungofiume sul Limfjord. Il contrasto è netto e affascina chi ama scoprire ambienti fuori dai soliti percorsi.

Aalborg offre molto più di quel che si potrebbe pensare. Le passeggiate lungo il fiordo regalano panorami rilassanti, mentre musei di design e street art raccontano una scena artistica viva e in evoluzione. Qui si respira quell’energia creativa tipica delle città scandinave ancora fuori dal turismo di massa, con locali dal design minimal ma curati nei dettagli. L’esperienza si trasforma in un weekend originale, scandito dal piacere dell’hygge, il benessere nordico, e da tramonti che colorano il cielo in modo sorprendente.

Chi sceglie Aalborg cerca un viaggio diverso, fatto di sorprese e atmosfere insolite. Non un semplice break, ma un’immersione in una cultura e un paesaggio autentici e in continuo cambiamento.

Venezia-Murcia: arte barocca, sapori e coste poco conosciute

Da Venezia si può volare a Murcia, in Spagna, con tariffe a partire da 19 euro. Murcia non è una meta tra le più frequentate, e proprio per questo ha un fascino tutto suo. La città offre un mix armonioso di arte, storia, cucina e natura, il tutto senza le folle delle località più turistiche.

Murcia è un quadro fatto di piazze barocche, strade vivaci e mercati dove assaggiare tapas tradizionali, sotto il sole caldo del sud della Spagna. La Cattedrale di Santa Maria, con i suoi dettagli architettonici, è uno dei simboli della città. Una passeggiata lungo il fiume Segura, attraverso i giardini, regala un momento di pace nel ritmo dolce della vita spagnola.

Murcia è anche la porta d’accesso a splendide spiagge: a pochi chilometri si estende il Mar Menor, una laguna salata ideale per chi vuole fare un tuffo anticipato. L’atmosfera è quella di una destinazione perfetta per chi vuole anticipare l’estate, senza rinunciare a tradizioni e tranquillità.

La rotta Venezia-Murcia unisce così storia, cultura e natura, un invito a scoprire un angolo di Spagna ancora poco esplorato.

Roma-Limoges: porcellana, storia e natura nella Francia meno conosciuta

Volare da Roma a Limoges è un’altra proposta Volotea da tenere d’occhio, con tariffe a partire da 19 euro. Questa città francese, lontana dal turismo di massa, conquista con la sua autenticità e una cultura artigianale molto radicata.

Limoges è famosa in tutto il mondo per la sua porcellana, un’eccellenza nata proprio qui. La città sembra fermarsi nel tempo: strade di ciottoli, edifici storici e botteghe artigiane creano un’atmosfera raccolta, dove la modernità lascia spazio a calma e riflessione. Il turismo qui è lento, fatto di visite senza fretta e scoperte autentiche, lontano dai luoghi più affollati.

Chi visita Limoges può perdersi tra mercatini locali, assaporare la cucina di piccoli bistrot e godersi passeggiate in mezzo a boschi e laghi, perfetti per una gita fuori porta. Questa è la meta ideale per chi vuole rallentare, vivere il territorio con attenzione e cogliere la vera anima di una Francia poco battuta.