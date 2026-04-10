Esplora la Gola dell’Aare: un viaggio unico tra le antiche rocce e le acque glaciali delle Alpi bernesi

L’aria qui ha un sapore quasi metallico, un sentore che ti sorprende appena varchi la gola dell’Aare. È una fenditura stretta, poco più di un chilometro, nascosta tra le montagne dell’Oberland bernese. Il fiume Aare si fa strada tra pareti rocciose che si ergono a strapiombo, mentre la luce danza sull’acqua, creando giochi di riflessi che incantano. Tra Meiringen e Innertkirchen, il fiume cambia volto: a volte ruggisce con forza, altre si fa calmo, quasi sussurrando. Le rocce si stringono fino a sfiorarsi, racchiudendo un paesaggio che non è solo natura, ma un vero e proprio salto indietro nel tempo.

Come è nata la gola: storia geologica e leggende alpine

La gola dell’Aare si è formata molto prima che le Alpi prendessero la loro forma attuale. Le rocce calcaree del massiccio del Kirchet risalgono al Cretaceo, quando questa zona era sotto il mare della Tetide. I sedimenti marini si sono accumulati e, col tempo, si sono trasformati in calcare compatto. Circa 15 milioni di anni fa, la spinta delle montagne ha piegato questi strati, creando una barriera rocciosa solida e resistente. Questa durezza ha rallentato l’erosione, ma ha messo in evidenza l’azione dell’acqua.

Durante le ere glaciali, iniziate uno o due milioni di anni fa, i ghiacciai hanno levigato la superficie del Kirchet senza cancellarla del tutto. Nei periodi in cui il ghiaccio si ritirava, l’acqua di scioglimento ha cominciato a scavare la roccia, dando vita alla gola che vediamo oggi. Non si tratta di un’unica incisione, ma di una serie di gole formatesi con i cicli glaciali. Le più vecchie si sono riempite di detriti, mentre la gola dell’Aare è la più giovane, visibile e ben conservata.

Le pareti verticali mostrano incisioni, marmitte glaciali e cavità scavate dalla forza dell’acqua e dei sedimenti. L’erosione è un processo sempre in corso, una prova che questo paesaggio continua a cambiare. Un fenomeno naturale che mantiene intatto il fascino selvaggio del luogo.

Un canyon dai mille volti

Il fiume Aare scorre a tratti calmo e in altri impetuoso, passando da riflessi turchesi, segno chiaro dell’origine glaciale delle sue acque, a tonalità più grigie. Questi cambiamenti di colore, variabili con la luce, creano giochi visivi davvero suggestivi. Nel punto più stretto della gola, le pareti si avvicinano fino a un metro, tanto che chi passa può quasi toccare con le mani le rocce opposte.

Le pareti rocciose si innalzano fino a 200 metri, regalando un’impressione di verticalità mozzafiato. Le superfici, lisce e segnate da vene chiare e profonde incisioni, raccontano la resistenza del calcare di Kirchet. All’interno della gola si sviluppano microclimi freschi e umidi, che si avvertono appena si entra. L’aria, densa e carica di particelle minerali, dà quella strana sensazione “metallica” che si percepisce in bocca.

Intorno alla gola si intrecciano miti e leggende locali. Tra queste, spicca la storia del Tatzelwurm, una creatura mitologica metà serpente e metà drago, che si dice abbia abitato queste montagne, seminando timori tra gli abitanti della valle. Solo a fine Ottocento, la gola dell’Aare ha smesso di essere un luogo temuto per trasformarsi in una meta turistica aperta a tutti.

Come visitare la gola: percorsi, accessi e consigli

La gola si può raggiungere da due ingressi principali: uno vicino a Meiringen, l’altro presso Innertkirchen. Il percorso è aperto soprattutto durante i mesi caldi, quando il tempo lo permette. Si cammina su passerelle di legno, montate su strutture metalliche ancorate alla roccia, che garantiscono sicurezza e permettono di attraversare punti altrimenti impossibili da raggiungere. Lungo il sentiero ci sono anche gallerie scavate nella montagna per facilitare il passaggio.

La passeggiata dura circa 45 minuti, anche se molti si fermano spesso per ammirare i fenomeni naturali: giochi di luce, improvvisi restringimenti della gola, il contrasto tra zone illuminate e zone d’ombra. Tra luglio e agosto, il venerdì e il sabato sera, la gola viene illuminata con luci artificiali, trasformandosi in un teatro di colori e atmosfere silenziose, con meno visitatori rispetto al giorno.

La temperatura dentro la gola resta bassa anche nelle giornate calde, un sollievo naturale per chi visita. Se piove, il fiume si ingrossa, amplificando i rumori e l’effetto scenico dell’acqua in movimento.

Per chi ha difficoltà motorie, il tratto vicino a Meiringen è accessibile con carrozzine leggere e passeggini. Il resto del percorso richiede più agilità, ma non presenta ostacoli tecnici particolari. All’esterno degli ingressi ci sono servizi, tra cui un ristorante principale e un bistrot con terrazza panoramica sulle Alpi.

Per tornare, si può prendere un treno locale che collega i due ingressi; il servizio è incluso nel biglietto d’ingresso, evitando così di ripercorrere a piedi tutta la gola.

Dove si trova e come arrivarci

La gola si trova nella valle di Haslital, una delle valli che attraversano l’arco alpino bernese. Si estende da Grimselpass fino al Lago di Brienz, attraversando paesaggi che spaziano da ripidi pendii montani a impianti idroelettrici e piccoli borghi storici.

Il punto di riferimento principale è Meiringen, famosa anche per il legame con Sherlock Holmes. Da qui si raggiunge in pochi minuti l’accesso occidentale. L’ingresso orientale si trova vicino a Innertkirchen.

Chi arriva in auto può parcheggiare vicino agli ingressi. Il treno regionale Meiringen–Innertkirchen ferma a breve distanza dalla gola, da cui si può arrivare con una breve camminata. La combinazione di mezzi pubblici e strade rende la visita comoda e ben organizzata da più direzioni.

La gola è un passaggio naturale obbligato per il fiume, un luogo dove l’acqua ha modellato la montagna con la sua forza, creando uno scenario di grande fascino. Chi arriva qui resta colpito dalla sensazione di trovarsi in una ferita viva nella roccia, che si trasforma lentamente, millimetro dopo millimetro.