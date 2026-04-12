Roberta Valente – Notaio in Sorrento: le spettacolari location che incantano nella nuova serie RAI

Sorrento non è mai stata così viva. Lo dicono i fan della nuova serie Rai, che dal 12 aprile 2026 segue le vicende di Roberta Valente, giovane notaia tornata nella sua città natale. Qui, tra mare e storia, ogni strada, ogni piazza sembra respirare insieme a lei. Non è solo uno sfondo da cartolina, ma un personaggio che plasma scelte, emozioni, persino destini. In questo intreccio di casi notarili e segreti di famiglia, Sorrento emerge nelle sue mille sfaccettature, tra il fascino mediterraneo e l’intimità di un borgo che non smette mai di raccontare.

Sorrento, protagonista silenziosa e cuore pulsante della storia

Non è un caso che quasi tutta la fiction sia ambientata a Sorrento. La città, con i suoi vicoli stretti, il mare turchese che si apre tra le case colorate, le botteghe piene di tradizioni, si intreccia perfettamente con la storia di Roberta. Dopo gli anni passati a Milano per studiare, la protagonista torna a casa, in un “ritorno” che sa di nostalgia e voglia di riscoprire radici e ricordi familiari. Qui la città, con il suo mix di urbano e natura, gioca un ruolo fondamentale: dalla Villa Comunale, che si affaccia sul Vesuvio e sul Golfo di Sorrento, arrivano immagini intense, cariche di significato.

Il regista Vincenzo Pirozzi sottolinea come il paesaggio sorrentino non sia una semplice scenografia, ma un elemento vivo che entra in relazione con il personaggio. Il contrasto tra il rigore e la precisione di Roberta, abituata a controllare tutto, e la vitalità disordinata ma accogliente della città e del mare, è il filo rosso della narrazione. I colori caldi e luminosi del luogo amplificano emozioni e tensioni, creando atmosfere particolari e dettagli di vita vera.

Sorrento non sta solo nei momenti più intimi di Roberta, ma accompagna anche gli intrecci notarili, riflettendo le rivelazioni misteriose sulla sua famiglia. Spesso le scene si spostano tra chiese antiche, palazzi storici e botteghe, rafforzando quel senso di appartenenza e tradizione. La produzione, firmata Rai Fiction e Rodeo Drive Production, ha sfruttato questi elementi per costruire un racconto credibile e radicato nel territorio.

Penisola Sorrentina e Costiera Amalfitana: scenari da cartolina che parlano ai personaggi

Oltre a Sorrento, la serie si sposta in altri angoli suggestivi della Penisola Sorrentina e della Costiera Amalfitana. Questi luoghi, famosi per la loro bellezza naturale, le scogliere a picco sul mare e le terrazze panoramiche, si inseriscono nella narrazione sottolineando il legame profondo tra i personaggi e il loro ambiente. Le strade panoramiche e i belvederi diventano spazi di riflessione e incontri decisivi. La serie ritrae con cura ogni dettaglio della costa, dalle acque limpide alle ville a picco sul mare, offrendo allo spettatore un quadro autentico e coinvolgente.

La tensione cresce quando il mare e i paesaggi mediterranei diventano quasi “personaggi” a parte. La loro presenza costante crea un netto contrasto con la vita ordinata di Roberta, fatta di procedure rigide e attenzione maniacale ai particolari. L’ampiezza e l’imprevedibilità della natura smussano i contorni di questa donna apparentemente imperturbabile, mettendo a nudo fragilità e insicurezze.

Questo dialogo tra paesaggio e personaggio rende la fiction immersiva. La Costiera Amalfitana, con scorci noti come Positano e Amalfi, offre lo sfondo ideale per le scene più intense, bilanciando luoghi storici e natura. La sfida per la regia è stata trasmettere la ricchezza e la complessità di questa terra: un mosaico di tradizioni, storie familiari e vitalità mediterranea.

Il Belvedere di San Leucio a Caserta: storia e fascino nel racconto di Roberta

Non tutte le scene si svolgono in riva al mare. Alcune sono state girate al Belvedere di San Leucio, a Caserta, un luogo ricco di storia che si riflette nella trama. Qui, sotto il regno di Ferdinando di Borbone, nacque un esperimento sociale innovativo: una comunità produttiva e autosufficiente basata sulla tessitura della seta.

In questo scenario, Roberta lavora tra gli spazi di un antico appartamento reale trasformato in ufficio e il rigoglioso giardino all’italiana che circonda il sito. Il Belvedere diventa così un simbolo della stratificazione storica e culturale che attraversa la serie. L’atmosfera elegante e carica di passato dà spessore ad alcuni momenti, facendo da contrappunto all’intensità emotiva della vita privata della protagonista.

Inserire questo luogo campano arricchisce le location, aggiungendo una dimensione storica e artistica che si sposa con il racconto moderno. La regia ribadisce così che i luoghi non sono solo sfondi, ma veri e propri serbatoi di memoria e identità, che influenzano il corso degli eventi e la psicologia dei personaggi.

Le ambientazioni come specchio dei personaggi e della storia

In “Roberta Valente – Notaio in Sorrento”, le location non sono un semplice contorno, ma un tassello fondamentale per raccontare temi e intrecci. I paesaggi, che siano urbani o naturali, non sono solo spazi fisici, ma riflettono stati d’animo, tradizioni perdute e tensioni non risolte. Scegliere Sorrento e la Penisola Sorrentina significa puntare su un legame forte con la cultura locale, raccontando senza dover spiegare troppo.

Il mare, i vicoli, le facciate colorate e gli interni storici accompagnano il percorso di Roberta, mostrando il conflitto tra passato e futuro, tra legami di famiglia e sogni personali. Le ambientazioni mettono in luce la complessità di una piccola comunità che si trova al centro di grandi cambiamenti.

Il lavoro sul campo delle troupe ha curato ogni dettaglio, dalla luce naturale al colore della pietra, scegliendo con attenzione monumenti e spazi urbani. Questo sforzo garantisce una narrazione visiva solida e coinvolgente, capace di immergere lo spettatore in una storia dove il territorio e le vite si intrecciano a fondo.