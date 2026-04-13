Ponti 25 Aprile e 1° Maggio: Le Migliori Destinazioni da Scoprire con le Offerte Flash Ryanair

Non tutti cercano il sole e l’ombrellone per le vacanze, si dice spesso, ma questa volta i dati lo confermano. I ponti del 25 aprile e del 1° maggio 2026 si avvicinano, e molti italiani stanno già programmando una pausa diversa dal solito. Non solo spiagge: ci sono musei da scoprire e sentieri da esplorare. Ryanair, intanto, ha appena lanciato un’offerta lampo, con voli a partire da 24,99 euro — una chance da non perdere per chi prenota entro la mezzanotte del 13 aprile e vola entro il 30 giugno. Tra le destinazioni più richieste, Parigi, Alicante e Göteborg emergono per qualità e varietà: città d’arte, coste mediterranee e natura selvaggia. Tre modi diversi di vivere una vacanza breve, ma intensa.

Parigi, capitale dell’arte tra musei iconici e sorprese culturali

Parigi non è solo la città dell’amore, ma soprattutto una vera e propria culla dell’arte che ha segnato epoche e stili. Il Louvre è senza dubbio il museo più famoso al mondo, ma la capitale francese ha molto più da offrire. Al Musée d’Orsay, ospitato in una vecchia stazione ferroviaria, si respira l’energia dell’impressionismo con capolavori di Monet, Degas e Renoir. Una tappa obbligata per chi ama l’arte che ha rivoluzionato i canoni tradizionali.

Chi vuole approfondire la figura di Picasso non può perdere il Musée National Picasso, dove si custodiscono quasi 300 dipinti insieme a sculture, incisioni, schizzi e lettere che raccontano la vita e il genio del pittore spagnolo. Per gli appassionati di scienza e tecnologia, il Musée des Arts et Métiers propone una collezione di invenzioni che hanno cambiato il mondo, dalla Pascalina di Blaise Pascal al modello originale della Statua della Libertà. Tra aerei storici e laboratori chimici, questo museo offre uno sguardo originale sull’ingegno umano.

Passeggiare tra questi musei significa immergersi in una città dove passato e presente si intrecciano, regalando sempre nuove scoperte, qualunque sia il vostro interesse culturale.

Alicante, tra spiagge dorate e sapori mediterranei

Se preferite il suono delle onde al silenzio di una galleria d’arte, Alicante, sulla costa spagnola, è un vero paradiso. Playa de San Juan è la spiaggia più amata, perfetta per chi cerca comodità: ampi spazi per il sole, aree per sport acquatici e un lungomare vivace con bar e negozi. Spostandosi un po’ più a sud, Playa de Muchavista offre un’atmosfera più raccolta, con acque limpide e sabbia fine, ideale per chi vuole tranquillità.

Ancora più appartata è Playa de los Saladares, una baia nascosta dove dune e mare cristallino creano un rifugio lontano dalla confusione. Dopo una giornata tra mare e colori mediterranei, la cucina locale invita a gustare piatti autentici. Tra questi la fideuà, simile alla paella ma fatta con piccoli spaghetti spezzati, spesso arricchita da frutti di mare freschissimi, è un assaggio da non perdere, un vero simbolo della tradizione gastronomica della zona.

Alicante è così un mix perfetto di relax, natura e sapori intensi, un invito a godersi le cose semplici della vita mediterranea.

Göteborg, la porta per escursioni tra isole e foreste nordiche

Per chi cerca un viaggio all’aria aperta, immerso nel verde, Göteborg è la base ideale. Questa città sulla costa occidentale della Svezia è il punto di partenza per sentieri ben segnalati, facilmente raggiungibili con i mezzi pubblici. Il parco Slottsskogen, nel cuore della città, è perfetto per passeggiate tranquille tra alberi e prati. I giardini della Trädgårdsföreningen, curati e accoglienti, uniscono natura e paesaggio urbano.

Chi vuole spingersi oltre può avventurarsi sul Bohusleden, un sentiero leggendario di 350 chilometri che parte da Mölndal e attraversa foreste, colline e villaggi tradizionali. Un percorso pensato per chi ama il trekking e desidera immergersi nella pace e nei panorami senza tempo della Scandinavia.

Lungo la costa, il Kuststigen collega le isole di Fotö, Hönö, Öckerö e Hälsö. Qui il paesaggio cambia tra scogliere frastagliate, baie tranquille e piccoli porti di pescatori, regalando scorci da ricordare. Grazie a una buona rete di alloggi e punti di ristoro, è possibile organizzare escursioni di varia durata, adatte a tutti.

Göteborg si conferma così una città vivace e allo stesso tempo porta d’accesso alla natura nordica, un’ottima alternativa per chi vuole unire viaggio e sport all’aria aperta senza rinunciare a comodità e organizzazione.