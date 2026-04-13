Scoperto a Tell el-Farma il Tempio Circolare di Pelusius, il Dio Perduto del Nilo

Sei anni di scavi a Tell el-Farma, lungo la costa mediterranea egiziana, hanno portato alla luce qualcosa di insolito: un tempio circolare dedicato a Pelusius, una divinità locale quasi dimenticata. Non è il solito santuario che ci si aspetta. Quel luogo parla di fede antica, intrecciata con il fiume Nilo e la fertilità della terra. Pelusio, nota soprattutto come crocevia commerciale, rivela ora un volto nascosto, fatto di riti e credenze profondamente legate alla natura e al ciclo della vita.

Il tempio circolare e il culto dell’acqua: un’architettura senza precedenti

Al centro del complesso spicca una vasca circolare di 35 metri di diametro. Una scelta insolita, perché l’architettura egizia tradizionale punta quasi sempre a strutture lineari con percorsi ben definiti. Qui, invece, tutto ruota attorno all’acqua, elemento chiave ma anche funzionale. Un sistema di canali e cisterne, collegati a un ramo del Nilo, permetteva di riempire periodicamente la vasca con acqua ricca di limo, fondamentale per l’agricoltura e la fertilità.

Il nome stesso della divinità, Pelusius, sembra legato al limo — dal greco pelos, fango o argilla — mettendo in chiaro il legame tra il dio e la prosperità legata alle piene del Nilo. All’interno della vasca è stata trovata una piattaforma quadrata, probabilmente il basamento della statua sacra, segno che i riti celebravano purificazione, rinascita e rigenerazione ciclica, temi centrali nella vita agricola e spirituale legata al fiume.

Pelusio, crocevia di culture: l’incontro tra tradizioni egizie, ellenistiche e romane

Il tempio non è solo un luogo di culto, ma anche un esempio di ingegneria raffinata e di mescolanza culturale. Pelusio, in posizione strategica, ha ospitato per secoli influenze egizie, greco-romane e questo si vede nell’architettura e nei reperti. Il sito è rimasto attivo dal II secolo a.C. fino al VI secolo d.C., attraversando circa 800 anni durante i quali il potere passò dai Tolomei ai Romani senza però intaccare il ruolo spirituale del luogo.

La scoperta cambia anche la lettura archeologica del sito. Nel 2019 i primi resti erano stati scambiati per un edificio civile, forse una sala per assemblee pubbliche. Solo con gli scavi successivi, che hanno rivelato la complessità del sistema idrico e l’originalità del progetto, si è capito che si trattava di un tempio. Un segno di come la religione locale si sia adattata nel tempo, rispecchiando i cambiamenti politici e culturali di una regione di frontiera.

Un culto legato a doppio filo con la natura e il Nilo

Il tempio dedicato a Pelusius apre uno sguardo su un aspetto della religiosità egizia spesso trascurato. Qui il culto era profondamente legato alla terra e all’acqua, elementi vitali per la vita quotidiana. Le strutture complesse per gestire le acque del Nilo confermano quanto il fiume fosse fonte di fertilità e rinnovamento continuo.

Questo sito mostra come la gente di Pelusio abbia saputo fondere fede e gestione dell’ambiente, mettendo al centro dei rituali i cicli naturali dell’agricoltura. Il tempio diventa così non solo un luogo sacro, ma un simbolo concreto di una religiosità dinamica, capace di riflettere l’interazione tra comunità e natura nel tempo.

La scoperta apre nuove strade per capire la varietà e la complessità delle pratiche religiose egizie, andando oltre i soliti modelli del pantheon più conosciuto.