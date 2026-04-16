Pechino Express 2026: alla scoperta di Nanchino, la tappa più affascinante e segreta del viaggio

Il 16 aprile 2026, Nanchino ha aperto le sue porte a Pechino Express, trasformandosi in un palcoscenico vivo dove passato e presente si scontrano e si abbracciano. Questa città, spesso dimenticata dai grandi flussi turistici, rivela angoli di storia e cultura che colpiscono nel profondo. Lungo le sponde maestose del fiume Yangtze, tra grattacieli scintillanti e antichi templi, Nanchino ha mostrato il suo volto più autentico e affascinante. Un viaggio intenso, capace di raccontare molto più di una semplice gara.

Nanchino, tra capitale storica e metropoli moderna

Nanchino si trova nella provincia del Jiangsu, a circa 300 chilometri da Shanghai, nell’est della Cina. Nel corso dei secoli è stata capitale nazionale diverse volte, attraversando momenti decisivi e spesso drammatici della storia cinese. Molti turisti scelgono mete più famose, ma questa città ha un fascino tutto suo, grazie alla combinazione di un patrimonio imperiale e uno sviluppo moderno che la rendono tappa d’obbligo per chi vuole scoprire la vera anima della Cina.

Il centro si sviluppa oggi con un equilibrio raro: quartieri storici si alternano a zone di innovazione tecnologica e architettonica. Questa stratificazione fa di Nanchino una città accogliente e dinamica. Ha pagato un prezzo alto durante il conflitto del 1937, ricordato nel film “The Flowers of War” che racconta il massacro che segnò un’epoca. Oggi cerca di rinsaldare il legame con il passato attraverso monumenti, musei e spazi pubblici, offrendo al visitatore un’esperienza intensa e autentica.

I monumenti simbolo: mura Ming, mausoleo e templi

Tra i simboli più importanti di Nanchino spiccano le mura Ming, imponenti bastioni che ancora circondano il centro storico. Sono tra le fortificazioni meglio conservate in Cina, si estendono per diversi chilometri e regalano panorami unici sulla città. Camminare su queste mura significa immergersi nel passato, ma con lo sguardo che abbraccia anche scorci urbani moderni e vivaci.

Non lontano si trova il Mausoleo di Sun Yat-sen, sul verde del monte Zijin. Dedicato al padre della Cina moderna, è un luogo di memoria nazionale visitato da centinaia di migliaia di persone ogni anno. La struttura imponente e il parco intorno offrono un’atmosfera di rispetto e riflessione.

Il quartiere del Tempio di Confucio, con i suoi canali e vicoli animati, è la parte più caratteristica e intima della città. Tra lanterne rosse, negozi tradizionali e locali tipici, il quartiere si anima soprattutto dopo il tramonto. Qui si respira la vita quotidiana e le tradizioni che rendono Nanchino viva e autentica. Poco distante, il Lago Xuanwu offre un’oasi di pace con ampi sentieri per passeggiate o giri in bicicletta, lontano dal trambusto cittadino.

Sapori e mercati: la cucina di Nanchino

La cucina di Nanchino riflette la ricchezza culturale della città, con piatti dal sapore deciso e legati al territorio. Tra le specialità spicca l’anatra salata, preparata con cura e dal gusto intenso, tipica della zona. I ravioli al vapore, fatti a mano e serviti in tanti ristoranti locali, sono un altro classico molto apprezzato da abitanti e turisti.

I mercati serali sono veri e propri punti d’incontro, dove il cibo si mescola all’atmosfera vivace della città. Qui si possono assaggiare snack tipici e scoprire profumi autentici, tra le botteghe tradizionali che animano le vie principali. Le luci calde delle lanterne creano un’atmosfera suggestiva, perfetta per una cena o una semplice passeggiata.

Come arrivare e quando visitare

Nanchino si distingue anche per la sua posizione strategica e per i collegamenti rapidi con altre grandi città cinesi. Da Shanghai, ad esempio, si arriva in treno ad alta velocità in poco più di un’ora e mezza, facilitando così anche un’escursione veloce per chi sta esplorando il Paese.

La città ha un ritmo più tranquillo rispetto a metropoli più grandi, ideale per chi cerca una Cina meno caotica ma comunque coinvolgente. Il periodo migliore per visitarla è la primavera, quando la natura è al massimo splendore con temperature miti e fiori in fiore. Anche l’autunno è un buon momento, grazie ai colori caldi e al clima piacevole, senza l’umidità estiva.

Nanchino conferma così il suo fascino, unendo memoria storica e vita moderna, pronta ad accogliere chi vuole scoprire una Cina diversa, lontano dalle rotte più battute. La tappa di Pechino Express 2026 ha acceso i riflettori su questa città, invitando a conoscerla da vicino e con occhi nuovi.