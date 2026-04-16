Gairo Vecchio, il borgo fantasma della Sardegna che si lascia inghiottire dalla natura

Nel cuore dell’Ogliastra, tra montagne e vallate silenziose, Gairo Vecchio si erge come un testimone muto di un tempo che non c’è più. Qui, il passato non è solo memoria, ma si materializza tra le case colorate, ora sbiadite e consumate dal tempo. Il borgo, abbandonato da decenni, non è solo un luogo vuoto: è un racconto sospeso, un segno di fragilità umana e di una natura che, paziente, riconquista ogni spazio lasciato indietro. Camminare tra quelle vie è come sfogliare un libro dove ogni pietra parla di resistenza e abbandono insieme.

Gairo Vecchio: un paesaggio unico tra montagne e pietre

Il borgo si adagia sul pendio destro del Monte Trunconi, a circa 650 metri di altitudine, con lo sguardo rivolto alla vallata del Rio Pardu. Qui la natura domina: pareti di roccia, montagne che chiudono l’orizzonte e una vegetazione che piano piano si insinua tra le case. La scelta di questo luogo da parte degli antichi abitanti sembra quasi una sfida alla natura, con strade tortuose che salgono e si aprono in piccole piazzette e vicoli stretti.

Nonostante il degrado, la struttura urbana è ancora ben riconoscibile. Le case, costruite con granito e scisto, materiali tipici della zona, conservano i colori originali delle facciate — rosa, blu e giallo — che conferiscono ai resti un’aria malinconica e quasi poetica. I lampioni lungo le vie, ormai senza lampadine, offrono un’immagine toccante, simbolo di una vita interrotta bruscamente ma mai del tutto spenta.

Le scalinate che collegano i vari livelli del borgo sono tra i particolari più suggestivi. Alcune finiscono all’improvviso, altre portano a edifici ormai inaccessibili. Questo intreccio di spazi e percorsi disegna una mappa di una vita sospesa, dove si sente chiaramente che la natura sta lentamente riprendendo ciò che un tempo era suo.

Quando la terra ha deciso: piogge, frane e l’addio al borgo

La storia di Gairo Vecchio è recente ma drammatica. Tra la fine dell’Ottocento e il Novecento, una serie di piogge intense ha messo in crisi il terreno, causando frane e smottamenti sempre più frequenti. Gli abitanti convivevano con un paesaggio che cambiava continuamente, mettendo a rischio case e strade.

Il colpo finale arrivò nel 1951, con una lunga alluvione che trasformò strade e pendii in torrenti impetuosi. Molti edifici furono gravemente danneggiati, alcuni crollarono per sempre. Restare significava esporsi a un pericolo troppo grande. La decisione fu netta: abbandonare il paese.

Così gli abitanti si spostarono in tre nuovi insediamenti. La maggior parte si trasferì a Gairo Sant’Elena, poco più in alto rispetto al vecchio borgo. Gairo Taquisara nacque invece a qualche chilometro di distanza, immerso nel verde e collegato al Trenino Verde, la linea ferroviaria turistica molto apprezzata. Infine Cardedu si sviluppò nella piana costiera, vicino al mare, con una vocazione diversa. Questo spostamento ridisegnò la geografia umana del territorio, frammentata ma ancora legata a queste terre.

Negli anni Sessanta, Gairo Vecchio fu completamente svuotato. Da allora è diventato un esempio emblematico di archeologia abitativa recente: un paese moderno congelato nel momento del distacco, dove il passato si tocca perché non troppo lontano.

Visitare Gairo Vecchio: tra rovine e natura, con occhi attenti

Per arrivare a Gairo Vecchio si prende una strada secondaria che si stacca dalla principale. Dopo aver lasciato l’auto in un’area dedicata, si prosegue a piedi. Il percorso permette di capire bene la rete delle vie del borgo: strade che si incrociano seguendo il disegno imposto dal terreno. Le case mostrano dettagli sorprendenti: finestre aperte su stanze vuote, caminetti intatti, scale che finiscono nel nulla.

Alcune pareti interne conservano ancora pitture colorate, tracce di una vita quotidiana interrotta all’improvviso. La visita si svolge solo lungo le strade e le piazzette esterne, perché entrare nelle case è vietato per motivi di sicurezza. Le strutture sono fragili, il rischio di crolli alto.

Il silenzio qui è totale, rotto solo dal vento e dal canto degli uccelli. Si percepisce un legame ancora vivo con il passato, visibile anche negli orti curati in alcune zone, segno di un attaccamento profondo degli abitanti alla loro terra.

Il panorama intorno, con il massiccio calcareo di Perda Liana e il Monte Ferru che si protende verso il mare, rende l’esperienza ancora più intensa: un luogo che parla di natura, memoria e precarietà.

Dove si trova Gairo Vecchio e come arrivarci

Gairo Vecchio si trova nel centro-est della Sardegna, in Ogliastra, sulla pendice del Monte Trunconi, con vista sulla valle del Rio Pardu. Il modo più semplice per raggiungerlo è partire da Osini, percorrendo circa 5 chilometri sulla strada principale; una deviazione a destra porta al vecchio borgo.

La strada è piena di tornanti e offre panorami unici. Lungo il tragitto si possono vedere contemporaneamente il borgo abbandonato e quello ricostruito più in alto. Chi arriva da Lanusei o da Villanova Strisaili raggiunge prima Gairo Sant’Elena, da dove si seguono le indicazioni per il centro antico.

I mezzi pubblici collegano i vari centri dell’Ogliastra; molto apprezzato è il Trenino Verde, una linea ferroviaria turistica che arriva fino a Taquisara. Da lì si prosegue su strada verso Gairo Vecchio. Il viaggio è di per sé un’esperienza immersa in paesaggi selvaggi, strade tortuose e pochi segni di urbanizzazione recente.

Chi visita cerca qualcosa di diverso dalle solite cartoline della Sardegna: un borgo che racconta la fragilità delle comunità, la loro capacità di adattarsi e la memoria storica. Elementi che restano vivi, difficili da dimenticare.