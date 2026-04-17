Una Famiglia Sottosopra: Scopri le Location Spettacolari del Film con Luca Argentero su Prime Video

«Non ti divertiresti mai se non ti lasciassi andare un po’ al caos». È questa la verità che emerge tra le risate e i contrattempi di Una famiglia sottosopra, la commedia di Alessandro Genovesi. Luca Argentero veste i panni di Alessandro Moretti, un uomo stanco della routine, che trascina la famiglia in un’avventura imprevedibile tra le attrazioni di Gardaland. Il parco non è solo uno scenario: diventa protagonista, con le sue giostre e le sue sorprese, in un racconto che mescola tenerezza e confusione, proprio come succede nelle giornate più folli con chi si ama. Da aprile 2026, il film è disponibile su Prime Video.

Famiglia in rivolta a Gardaland: tra tensioni e scambi di identità

Alessandro Moretti è bloccato da tempo: senza un lavoro stabile e con una moglie, interpretata da Valentina Lodovini, che sembra allontanarsi sempre di più, la sua famiglia sembra sgretolarsi giorno dopo giorno. I tre figli, vivaci e spesso poco rispettosi, complicano ancora di più la situazione. Per festeggiare il compleanno della più piccola, tutta la famiglia, suocera compresa, si ritrova a Gardaland Resort, meta simbolo delle vacanze estive italiane.

Dopo una giornata piena di litigi e tensioni, Alessandro esprime, forse senza rendersene conto, il desiderio di cambiare tutto e rimettere ordine nelle loro vite. Il mattino dopo, però, succede qualcosa di inaspettato: ognuno si ritrova nel corpo di un altro membro della famiglia. Da qui partono una serie di situazioni comiche, malintesi profondi e sorprese, ma anche momenti di sincera tenerezza che spingono tutti verso una possibile riconciliazione.

Gardaland, più di un semplice parco: un vero protagonista

Gran parte del film è stata girata tra le attrazioni di Gardaland Resort, sul Lago di Garda, mentre poche scene d’interno, che mostrano la vita di tutti i giorni, sono ambientate a Roma. Il parco, il più grande e famoso d’Italia, non è solo uno sfondo riconoscibile, ma diventa il cuore pulsante delle emozioni e dei rapporti tra i personaggi.

Come ha spiegato lo stesso Genovesi durante la promozione, Gardaland è un microcosmo di situazioni familiari tipiche, un luogo dove i caratteri si svelano in modo chiaro. Tra le code alle giostre, le pause a tavola o i momenti di riposo in hotel, emergono i ruoli di ogni componente della famiglia Moretti, a volte stereotipati ma sempre umani. Ed è proprio in questo ambiente che inizia la trasformazione dei protagonisti.

Le attrazioni di Gardaland che fanno da sfondo alle vicende

Chi conosce il parco non potrà non riconoscere le attrazioni più famose. In Una famiglia sottosopra ci sono scene girate sulle montagne russe del Mammut, sulla discesa della Colorado Boat e sulla torre panoramica dell’Albero di Prezzemolo, simbolo di Gardaland. Questi luoghi non sono solo sfondi, ma tappe fondamentali dell’avventura emotiva dei Moretti.

Gardaland ha sempre aggiornato e ampliato le sue attrazioni, seguendo le mode e le richieste del pubblico, per restare un punto di riferimento per chi torna più volte. Questo dinamismo si riflette anche nel film, che mostra il parco come un luogo vivo, in continuo movimento.

Non solo giostre: Gardaland Hotel e i momenti di convivialità

Gardaland non è solo adrenalina. Una parte importante del film si svolge negli spazi di ristoro e accoglienza del parco. La Pizzeria Saloon, dove si svolge una scena chiave, diventa un luogo di pausa e confronto per la famiglia, con la ristorazione che si trasforma in occasione di dialogo.

Chi non vuole lasciare subito il parco può scegliere di dormire al Gardaland Hotel, proprio a due passi dalle attrazioni. Il film sottolinea questa dimensione: 520mila metri quadrati di parco non si vivono solo in una giornata, ma richiedono tempo per godersi momenti di relax e riflessione, come fanno i protagonisti.

Oltre il divertimento: il territorio intorno a Gardaland

Gardaland si trova tra Lazise e Castelnuovo del Garda, in un territorio di grande bellezza naturale. Dopo una giornata intensa, molti visitatori scelgono di rallentare con passeggiate nel verde, picnic sulle rive del Lago di Garda o giri in battello. Queste attività si sposano bene con l’offerta del parco, portando un po’ di calma e contatto con la natura.

Nel film, questo legame con il paesaggio aiuta a dare respiro al racconto e accompagna la crescita dei protagonisti. Gardaland si conferma così un luogo versatile, capace di unire divertimento, emozioni e riflessioni in un’unica cornice.