Guerra in Medio Oriente: S&P avverte sui rischi per i mercati emergenti nel 2024

La guerra in Medio Oriente ha acceso un campanello d’allarme nei mercati emergenti. S&P Global Ratings non ha esitato a mettere nero su bianco i rischi che questa nuova crisi porta con sé. Nel 2024, la stabilità economica di paesi già alle prese con fragilità geopolitiche potrebbe vacillare. I prezzi delle materie prime si muovono con nervosismo, i capitali fuggono o si spostano in cerca di rifugio. Un territorio insidioso, dove ogni scossa si propaga rapidamente. Il report di S&P dipinge uno scenario complesso, fatto di numeri e previsioni che non lasciano spazio a facili ottimismi.

Effetti immediati del conflitto sui mercati emergenti

Il conflitto in Medio Oriente non resta chiuso ai confini regionali, ma si propaga ben oltre. Secondo S&P Global Ratings, la guerra rischia di far salire la volatilità nei mercati emergenti, aggravando tensioni finanziarie in Paesi già alle prese con debolezze macroeconomiche, inflazione alta e debito estero pesante.

In particolare, quei Paesi con forti legami commerciali o finanziari con la regione potrebbero vedere oscillazioni brusche nei prezzi delle materie prime, come petrolio e gas. L’aumento dei costi energetici pesa sulle economie più deboli, mettendo a rischio i bilanci pubblici e rallentando la crescita. Il report sottolinea che l’impatto non è uguale per tutti: dipende molto da quanto ciascun mercato è esposto, direttamente o indirettamente, al conflitto.

L’incertezza politica e le tensioni economiche spingono gli investitori a ridurre la loro presenza in Paesi considerati più a rischio. Questo provoca deflussi di capitali che indeboliscono ulteriormente le finanze di alcuni mercati emergenti. S&P mette in chiaro che la reazione dei governi e la capacità di mantenere la stabilità interna sono elementi chiave per evitare un effetto domino finanziario.

Materie prime e catene globali sotto pressione

Le conseguenze della guerra si fanno sentire anche sulle catene di approvvigionamento mondiali, con effetti particolari su mercati emergenti che producono o consumano materie prime. L’aumento dei prezzi dell’energia colpisce duramente chi dipende dalle importazioni di petrolio, mentre gli esportatori possono guadagnare a breve termine, ma rischiano instabilità interne legate a rialzi improvvisi e mancanza di investimenti.

S&P segnala anche come le interruzioni nei trasporti, soprattutto lungo rotte marittime strategiche, causino ritardi e aumenti di costi. Questo pesa sulle imprese locali, spesso già limitate da infrastrutture carenti o problemi strutturali. A cascata, a soffrire sono settori chiave come manifattura, agroalimentare e tecnologia.

Il report mette in luce come l’instabilità alimenti speculazione e volatilità nei prezzi globali delle materie prime, complicando la pianificazione economica e finanziaria nei mercati emergenti. I più vulnerabili sono quelli con riserve valutarie basse e margini fiscali stretti, dove gli shock esterni si trasformano rapidamente in crisi monetarie e finanziarie.

Come affrontare i rischi e mantenere la stabilità

S&P richiama l’attenzione sulle sfide che governi e autorità di regolamentazione nei mercati emergenti devono affrontare per limitare i danni del conflitto. La gestione del debito estero, politiche monetarie attente e diversificazione economica sono strumenti essenziali.

In molti Paesi, i conti pubblici fragili si sommano a un indebitamento estero elevato che potrebbe peggiorare con ulteriori tensioni geopolitiche. In questo scenario, l’accesso a linee di credito internazionali o a programmi di supporto multilaterali diventa fondamentale per mantenere la fiducia degli investitori.

Il report sottolinea anche l’importanza di politiche macroeconomiche più resilienti e di istituzioni trasparenti. Migliorare la governance può aiutare a ridurre la volatilità a breve termine e sostenere una crescita più stabile nel medio periodo.

Infine, secondo S&P, la capacità di adattarsi a uno scenario geopolitico complesso e in continuo cambiamento sarà decisiva per la tenuta dei mercati emergenti. La flessibilità nella gestione degli shock esterni può fare la differenza tra una crisi estesa e una stabilità relativa.

Il rapporto di S&P Global Ratings si conferma una guida preziosa per capire i rischi economici e politici legati alla guerra in Medio Oriente, disegnando uno scenario in cui i mercati emergenti restano tra i soggetti più fragili dell’economia mondiale nel 2024.