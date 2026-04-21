Pacentro, borgo abruzzese da sogno: la culla italiana delle celebrità come Madonna

“Qui sono nati i nonni di Madonna.” Questa frase, pronunciata da un anziano del posto, racconta più di mille parole. Pacentro, piccolo borgo abruzzese nella provincia dell’Aquila, sembra aver stretto un patto con il tempo. Le sue pietre antiche raccontano storie di un passato medievale, mentre le viuzze strette invitano a perdersi in un viaggio tra leggende e memorie. Circondato dal massiccio del Morrone e dalla natura selvaggia del Parco nazionale della Majella, Pacentro ospita poco più di mille abitanti, ma ha radici che affondano molto più lontano: fino all’America, dove tanti emigrati portano nel cuore il nome di questo paese. Qui, il clima è un alleato: estati fresche e inverni miti contribuiscono a mantenere intatto il fascino di un luogo che incanta, pietra dopo pietra.

Il Castello Caldora: sentinella sulla Valle Peligna

Il simbolo più imponente di Pacentro è senza dubbio il Castello Caldora. Costruito nel XIV secolo, conserva tre torri quadrate originali e tre torrioni tondi aggiunti nel secolo dopo. Il maniero domina l’ingresso della Valle Peligna e faceva parte di una rete difensiva che comprendeva altre fortezze nei borghi vicini come Pettorano, Introdacqua, Anversa, Bugnara, Popoli e Roccacasale. Circondato da un profondo fossato, il castello racconta di epoche di battaglie e signorie che si contendevano il controllo della valle. Oltre al Caldora, nel paese si trovano diverse torri minori, alcune rovinate o incomplete, che contribuiscono a creare un panorama fortificato unico. Le rovine emergono tra i boschetti, interrompendo l’orizzonte solo dove la natura riprende il sopravvento.

Passeggiare tra queste mura vuol dire toccare con mano un passato fatto di strategia militare, ma anche di vita quotidiana sotto lo sguardo vigile delle sentinelle.

Tra vicoli, chiese e antiche tradizioni di comunità

Dal castello, il centro storico si snoda come un serpente di pietra. I vicoli acciottolati salgono verso il cuore del borgo, intrecciando stradine, archi e scalinate che collegano le abitazioni, costruite per resistere al clima e al territorio aspro. Tra una curva e l’altra si incontrano tracce di vita passata: il canaje, l’antico lavatoio dove un tempo le donne si ritrovavano per lavare i panni, e la Preta Tonna, una grossa pietra cava usata come misura per il grano e come strumento di umiliazione pubblica per i debitori insolventi, costretti a sedervi nudi.

Le chiese contribuiscono a definire l’identità di Pacentro. La Chiesa Madre, costruita nel Cinquecento, si fa notare per la facciata decorata da un cornicione lavorato e una meridiana ben visibile. All’interno, la volta è interamente decorata da stucchi che giocano con la luce e le ombre. Il campanile si eleva alto, secondo solo a quello della chiesa di Sant’Annunziata a Sulmona. Nel cuore del borgo, accanto alla Chiesa Madre, c’è una fontana che rispetta la tradizione locale. La chiesa più antica è però San Marcello, fondata nel 1047, che conserva affreschi medievali e un portale in legno finemente intagliato dai maestri artigiani del luogo.

Palazzi nobiliari e scorci di un passato che vive

Il centro storico di Pacentro è come un museo all’aperto, dove palazzi signorili si alternano a scorci di autentica bellezza. Tra i più rilevanti ci sono Palazzo Tonno, del Seicento, Palazzo La Rocca, oggi sede del municipio, Palazzo Avolio, Palazzo Massa, Palazzo Granata con il suo imponente portale monumentale, e Palazzo Simone. Ognuno racconta storie di famiglie aristocratiche, di comunità organizzate e di artigiani. Percorrendo vie come via del Castello, via di Sotto e Porta della Rapa, si scoprono angoli suggestivi, dove la luce gioca con porte in legno e finestre ornate da ferri battuti.

Il borgo diventa ancora più magico di sera, quando le luci creano atmosfere quasi sospese nel tempo, silenziose e incantate.

Non lontano dal centro si trovano le pitture rupestri nella grotta di Colle Nusca. Questi disegni, realizzati con ocra rossa, mostrano uomini armati di archi e frecce impegnati in scene di caccia. Sono incisioni antichissime, tracce preziose della presenza umana in queste montagne, tra le testimonianze archeologiche più importanti della zona.

Tradizioni che tengono viva la memoria di Pacentro

Pacentro non è solo storia e pietre, ma anche tradizioni vive che ogni anno richiamano gente da tutta la regione. Tra agosto e settembre, il borgo si anima con feste e rievocazioni che raccontano il passato e la cultura locale. All’inizio di agosto c’è la Sagra della Polta, dedicata a un piatto contadino fatto di verdure bollite insaporite con aglio e peperoncino. Una festa che celebra sapori semplici e genuini, legati a uno stile di vita autentico.

A metà agosto, l’Arrolamento della Gente d’Arme riporta indietro le lancette fino al 1450. Con abiti d’epoca, si rievoca l’arruolamento e l’investitura dei cavalieri voluti dal signore locale. Il corteo parte dal castello e attraversa il borgo antico, regalando immagini vive di un passato feudale.

La prima domenica di settembre è dedicata alla Festa della Madonna di Loreto e alla Corsa degli Zingari, una corsa a piedi nudi per le vie del paese. Questa gara, carica di simboli, unisce momenti di fede a tradizioni popolari, mettendo in mostra lo spirito di una comunità che ancora oggi tiene vive le sue radici. Il premio? Un taglio di stoffa, un tempo usato per confezionare abiti, simbolo di un legame profondo tra superstizione, devozione e usanze contadine.

Pacentro conserva così intatti i ricordi delle sue origini, intrecciando le storie di chi l’ha abitato con la natura aspra e affascinante dell’Abruzzo montano, invitando chiunque a scoprirne i racconti che non si dimenticano.