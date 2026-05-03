Cammino ’44: Il Nuovo Itinerario della Memoria tra Toscana ed Emilia-Romagna sulle Stragi Nazifasciste

Pietrasanta e Monte Sole distano 180 chilometri, ma quel tragitto pesa molto più di una semplice camminata. È un percorso che attraversa borghi e paesaggi, ma soprattutto attraversa la memoria di una ferita ancora aperta: le stragi nazifasciste della Seconda guerra mondiale. Il Cammino ’44 nasce proprio qui, nel cuore dell’Italia centrale, collegando due luoghi simbolo di quegli eccidi terribili – Sant’Anna di Stazzema in Toscana e Monte Sole nell’Appennino bolognese. Non è una camminata qualunque. È un invito a camminare dentro la storia, a riflettere su ciò che è stato, mentre si calpestano terre segnate dalla tragedia.

Cammino ’44: un progetto pubblico che unisce memoria, turismo e cultura

Ideato dall’Associazione Liberation Route Italia con il sostegno delle Regioni Toscana ed Emilia-Romagna, il Cammino ’44 si snoda per circa 180 chilometri, attraversando sedici comuni tra due regioni e tre province. L’obiettivo è mettere in luce quei territori segnati dalle violenze nazifasciste nel ’44, trasformando il cammino in un’esperienza di turismo lento che unisce natura e memoria storica. Il percorso è accessibile anche a chi non ha esperienza di escursionismo, grazie alla segnaletica dedicata e ai punti di ristoro e accoglienza distribuiti lungo le tappe.

Il cammino fa parte ufficialmente della Liberation Route Europe, itinerario culturale riconosciuto dal Consiglio d’Europa, aprendo così nuove opportunità per il turismo culturale e di pace. Il tracciato attraversa montagne, borghi tradizionali e territori ancora segnati dalle cicatrici della guerra. Sant’Anna di Stazzema e Monte Sole diventano così poli di un sistema che mette in rete luoghi simbolo e testimonianze di quel periodo cruciale.

Memoria e significato: le stragi di Sant’Anna e Monte Sole

Il nome “Cammino ’44” richiama un anno tragico, il 1944, quando l’esercito nazista e le formazioni fasciste compirono stragi terribili contro civili italiani. A Sant’Anna di Stazzema, il 12 agosto 1944, la XVI divisione SS tedesca massacró centinaia di persone, tra donne, bambini e anziani. Pochi mesi dopo, tra fine settembre e inizio ottobre, la stessa divisione portò a termine l’eccidio di Monte Sole, nell’Appennino bolognese, uno degli episodi più drammatici dell’intera Europa occidentale negli ultimi mesi della guerra.

Il cammino non si limita a questi due luoghi, ma attraversa una serie di territori segnati da rastrellamenti, violenze e rappresaglie lungo la Linea Gotica, il sistema difensivo tedesco tra Toscana ed Emilia-Romagna. Località come Bagni di Lucca, Piteglio e Grizzana Morandi sono tappe fondamentali per capire la portata della repressione e la sofferenza delle popolazioni civili in quei mesi terribili.

Il progetto si presenta come un “cammino laico della memoria”, pensato per stimolare una riflessione collettiva sulla pace e sul dialogo, attraverso l’esperienza del camminare. La cultura della memoria diventa così qualcosa di concreto e accessibile, invitando chi percorre il sentiero a confrontarsi direttamente con i luoghi della storia.

Il percorso: tappe, comuni attraversati e organizzazione

L’itinerario parte da Pietrasanta, considerata tappa zero, e arriva fino all’Appennino bolognese, per un totale di tredici tappe principali più quelle iniziale e finale. Il cammino va da Sant’Anna di Stazzema fino a Camaiore, poi attraversa Pescaglia e Bagni di Lucca, zone duramente colpite dalla guerra. Prosegue verso l’Appennino pistoiese, passando per San Marcello Piteglio, Sambuca Pistoiese e Pracchia, prima di entrare in Emilia-Romagna da Porretta Terme.

Da qui, il percorso tocca Riola, Grizzana Morandi e si conclude nell’area di Monte Sole, comprendendo i comuni di Marzabotto e Monzuno. Ogni tappa è pensata per essere accessibile a escursionisti di ogni livello, con servizi di accoglienza e punti di ristoro che garantiscono sicurezza e comfort. Una segnaletica dedicata accompagna i camminatori lungo tutto il tragitto, facilitando l’orientamento e la conoscenza del territorio.

Questa struttura è pensata sia per gli appassionati di trekking sia per chi vuole entrare in contatto con la storia attraverso il gesto semplice del camminare, portando la memoria fuori dai musei e dalle aule di scuola.

Dal progetto all’inaugurazione: il Cammino ’44 prende forma

L’idea del Cammino ’44 nasce nel 2024, in occasione dell’ottantesimo anniversario delle stragi di Sant’Anna di Stazzema e Monte Sole. Fin dall’inizio ha trovato il sostegno delle Regioni Toscana ed Emilia-Romagna, fondamentali per mettere a punto lo studio di fattibilità che ha definito il tracciato e le modalità di fruizione.

La realizzazione procede con un piano che mette insieme tutela della memoria storica, sostenibilità ambientale e sviluppo del territorio. L’inaugurazione ufficiale è fissata per giugno 2026, con una marcia che percorrerà passo dopo passo l’intero percorso, da piazza Duomo a Pietrasanta fino ai luoghi di Monte Sole.

Durante la marcia, guide esperte accompagneranno i partecipanti per garantire un ritmo sostenibile e offrire una lettura approfondita del territorio. Nel frattempo, Liberation Route Italia ha avviato una serie di incontri pubblici nelle località coinvolte per coinvolgere comunità, associazioni e operatori culturali, rafforzando il legame tra il cammino, le persone e la storia dei luoghi.

Il Cammino ’44 diventa così un ponte tra passato e presente, un percorso da vivere per riflettere, ricordare e partecipare direttamente all’esperienza viva della memoria.