Estate 2026: le 10 destinazioni meno conosciute da scoprire, con una sorpresa tutta italiana

Il sole d’estate spinge sempre più italiani a lasciare casa, ma non tutti scelgono le solite spiagge affollate o le città stracolme di turisti. C’è chi, invece, punta su mete meno conosciute, dove l’autenticità regna sovrana e i prezzi non fanno male al portafoglio. Skyscanner, nel suo Smarter Summer Report 2026, ha indicato dieci destinazioni capaci di sorprendere, offrendo panorami unici e un’atmosfera lontana dal turismo di massa. Tra queste, una città italiana poco nota si fa notare per il suo fascino discreto, pronta a conquistare chi sa guardare oltre il solito itinerario.

Dieci destinazioni fuori dai soliti circuiti per un’estate diversa

La top 10 di Skyscanner mette insieme paesaggi e culture molto diverse tra loro. Non si tratta di grandi nomi, ma di luoghi capaci di regalare emozioni autentiche e panorami spettacolari. Si parte da Turku, in Finlandia, un piccolo gioiello affacciato sul Mar Baltico dove natura e storia convivono per chi ama il Nord. Poi Thunder Bay, in Canada, dove la natura è protagonista tra laghi immensi e foreste a perdita d’occhio.

In Italia c’è Crotone, in Calabria, con il suo mare limpido e una storia che affonda le radici nel passato. Ancora poco frequentata, offre spiagge tranquille e un entroterra ricco di tradizioni. Dalla Grecia arrivano Kalymnos, ideale per gli appassionati di arrampicata grazie alle sue scogliere, e Ioannina, una città sul lago dal carattere unico, con legami storici con i Balcani.

L’isola di Pico in Portogallo sorprende con i suoi paesaggi vulcanici e i vigneti patrimonio UNESCO. Clermont-Ferrand, nel cuore dell’Alvernia francese, affascina con i suoi vulcani spenti e un centro storico ricco di storia. Kiruna, in Svezia, sopra il Circolo Polare Artico, è perfetta per chi cerca scenari estremi e la cultura Sami. Infine, Astypalea nelle Cicladi greche è un angolo di paradiso ancora poco conosciuto. Dall’Argentina, invece, arriva Cordoba, città vivace e ricca di storia coloniale.

Queste destinazioni offrono tutto ciò che si può desiderare: posti poco affollati dove immergersi nella cultura locale con calma, e spesso a prezzi più contenuti rispetto alle mete più turistiche.

Quando conviene partire per risparmiare davvero

Lo studio di Skyscanner non si limita a indicare le mete più interessanti, ma rivela anche i momenti migliori per prenotare e risparmiare. Giugno e settembre restano i mesi più vantaggiosi: clima piacevole, senza il caldo torrido di luglio e agosto, meno folla e prezzi degli hotel spesso più bassi. Anche il giorno della partenza fa la differenza: spostare il viaggio dalla fine settimana a metà settimana può far risparmiare molto sul volo.

L’interesse verso mete alternative cresce. Chi viaggia oggi vuole scoprire posti dove non si è ancora in massa, esperienze fresche e lontane dalla routine del turismo di massa. Questo significa vacanze più tranquille, senza file infinite o spiagge affollate.

In più, scegliere località meno note permette di entrare più a fondo nella vita e nelle tradizioni del posto, regalando un valore in più all’esperienza, più vera e meno “studitata”.

Crotone, la sorpresa italiana tra le mete del 2026

La presenza di Crotone in questa lista non stupisce gli addetti ai lavori, ma per il turismo di massa è una novità. Situata sulla costa ionica della Calabria, è un piccolo tesoro: spiagge incontaminate, acque cristalline e un patrimonio storico che va dall’antica Grecia all’epoca romana. Qui si possono fare escursioni nell’entroterra, visitare borghi e gustare una cucina semplice e genuina.

Chi sceglie Crotone quest’anno troverà una vacanza rilassante, lontano dalla calca estiva, con costi più bassi rispetto alle località marittime più famose. Una scelta perfetta per famiglie e giovani in cerca di qualcosa di diverso.

La città è anche punto di partenza ideale per esplorare il Parco Nazionale della Sila o le Terme di Boario, tutte mete poco frequentate e immerse nella natura. Al tramonto, il porto offre uno spettacolo unico, un invito a scoprire il Sud Italia sotto una luce nuova.

Turismo in evoluzione: autenticità e prezzi alla base delle scelte

La crescita di interesse verso queste mete emergenti non è un caso. Chi organizza le vacanze oggi cerca più del semplice relax: vuole entrare nella cultura locale, godersi panorami veri e trovare un buon equilibrio tra qualità e prezzo. Le prenotazioni confermano che si preferisce un mix di esperienza, risparmio e tranquillità.

Questo cambiamento sta spostando il flusso turistico, alleggerendo le mete più affollate e riscoprendo borghi e città meno frequentati. Anche l’attenzione all’ambiente e alla sostenibilità gioca un ruolo, spingendo verso viaggi meno impattanti e più rispettosi delle comunità visitate.

I dati dicono che partire a giugno o settembre permette di vivere atmosfere più autentiche e meno congestionate. E scegliere con flessibilità i giorni di partenza aiuta a contenere i costi e a evitare la calca.

Il risultato è un turismo più consapevole, dove il poco conosciuto diventa la meta del futuro, con proposte originali e capaci di regalare emozioni sincere, senza lo stress delle grandi folle.