Perché nei bagni degli aerei c’è ancora il posacenere nonostante il divieto di fumare?

Sui voli moderni, tutto appare curato nei minimi dettagli. Eppure, nei bagni degli aerei, c’è un piccolo oggetto che stona: il posacenere. Fumare è vietato da anni, e allora perché resta lì, incassato nella parete? Non è un errore né un semplice vezzo. Quel piccolo contenitore ha una funzione ben precisa, legata alla sicurezza. Un’eredità del passato che, paradossalmente, è ancora necessaria quando si tratta di gestire situazioni impreviste.

Quando fumare in aereo era la regola, non l’eccezione

Non molto tempo fa, fumare durante il volo era una pratica normale e diffusa. Nessuno si preoccupava troppo dell’aria nelle cabine: i passeggeri potevano scegliere tra posti “fumatori” e “non fumatori”, come accadeva anche in molti locali pubblici dell’epoca. Le cabine venivano divise in zone separate, e il fumo era parte integrante dell’esperienza di viaggio.

Poi, con il passare degli anni, si capì che fumare in aereo portava rischi seri. Da un lato, il fumo passivo danneggiava la salute di chi non fumava, inclusi gli assistenti di volo. Dall’altro, la nicotina si depositava su alcune parti dell’aeromobile, come le valvole di sfiato della pressurizzazione, creando problemi tecnici e aumentando la necessità di manutenzione. Ma il pericolo più grave era il rischio d’incendio.

Questi fattori hanno spinto a cambiare le regole, arrivando a un divieto che oggi consideriamo scontato, ma che all’epoca sembrava quasi impossibile.

Il volo Varig Rio-Parigi del 1973, la tragedia che cambiò tutto

L’11 luglio 1973 segnò una svolta nella sicurezza aerea. Il volo Varig Rio-Parigi prese fuoco a causa di una sigaretta non spenta con attenzione, provocando la morte di 124 persone e salvando solo 10 membri dell’equipaggio. Questo incidente fu un duro colpo per l’industria dell’aviazione e fece crescere la consapevolezza dei rischi legati al fumo a bordo.

Non fu l’unico motivo, ma quell’episodio accelerò l’introduzione di norme più rigide. Dagli anni ’80 in poi, molte compagnie aeree iniziarono a limitare il fumo. Nel 1986, ad esempio, Turkish Airlines vietò completamente il fumo a bordo. Nel 1989 il divieto si estese ai voli nazionali in vari Paesi, e nel 1997 coprì tutto lo spazio aereo europeo.

Questi cambiamenti hanno rivoluzionato le abitudini di viaggio e aumentato la sicurezza, rendendo oggi impensabile accendersi una sigaretta durante il volo.

Perché i posacenere sono ancora obbligatori sugli aerei moderni

Nonostante il divieto totale, le norme internazionali impongono che sugli aerei ci sia almeno un posacenere. Può sembrare un controsenso, ma è una precauzione di sicurezza.

I posacenere si trovano di solito nei bagni, per offrire un luogo sicuro dove spegnere eventuali sigarette accese di nascosto. Anche se è vietato fumare, ogni tanto qualcuno tenta comunque di farlo. Se la sigaretta venisse spenta male o buttata nel cestino con materiali infiammabili, il rischio d’incendio sarebbe altissimo. Il posacenere serve proprio a evitare questo pericolo.

Questo non significa che il posacenere autorizzi il fumo: il divieto rimane assoluto e ogni accensione è una violazione grave. Il contenitore è un dispositivo di sicurezza, pensato per limitare i danni nel caso qualcuno infranga le regole.

La precauzione vale per tutte le forme di fumo, incluse sigarette elettroniche e tabacco riscaldato, il cui uso è sempre proibito a bordo. Le compagnie e le autorità mantengono questa misura per gestire al meglio ogni possibile emergenza.

La storia e le regole ci insegnano che la sicurezza in volo si basa anche su dettagli che sembrano fuori tempo, ma che sono fondamentali per proteggere chi viaggia.