Sell in May 2024: mito o realtà? Analisi e previsioni per i mercati italiani

“Sell in May and go away”: un motto che ogni primavera si ripete come un refrain inevitabile tra gli investitori. Ma maggio 2024 sta dimostrando che seguire questa regola alla lettera può essere un errore. David Pascucci, esperto di mercato di XTB, ha scavato a fondo nei dati più recenti, smontando l’idea che vendere in questo periodo sia sempre la scelta migliore. Nei mercati, ogni stagione ha le sue sorprese, e ridurre tutto a un semplice detto significa perdere di vista le sfumature che fanno la differenza.

“Sell in May”: un retaggio da rivedere

L’espressione “Sell in May and go away” nasce dall’osservazione di una tendenza: da maggio a ottobre i mercati azionari storicamente performano meno rispetto al resto dell’anno. Per anni, quindi, molti investitori hanno scelto di uscire dal mercato prima dell’estate per rientrare in autunno, quando la crescita tornava più vivace. C’è una base storica in questo comportamento, legata alla stagionalità dei mercati. Ma con la globalizzazione, il trading ad alta frequenza e nuovi strumenti finanziari, quella regola ha perso parte della sua efficacia.

Le analisi su lunghi periodi mostrano come in passato la flessione estiva fosse più marcata. Oggi, con l’avanzare degli investimenti passivi e il peso crescente degli investitori istituzionali, le oscillazioni stagionali si sono attenuate. In questo contesto, seguire a occhi chiusi il “vendere a maggio” può significare perdere occasioni di guadagno proprio quando il mercato si mostra più vivace.

Primavera ed estate 2024: i fattori che muovono i mercati

A maggio 2024, i mercati globali reagiscono a una serie di fattori macroeconomici intrecciati. Inflazione, tassi d’interesse, politiche delle banche centrali e dati sul lavoro sono le variabili che influenzano le aspettative. Negli Stati Uniti, per esempio, le mosse della Federal Reserve sui tassi pesano sulle previsioni di crescita, con effetti diversi a seconda dei settori.

In Europa, le tensioni geopolitiche e le strategie per affrontare la crisi energetica condizionano il sentiment degli investitori. Nei mercati emergenti, invece, a pesare sono rischio paese e politiche fiscali, che rendono il quadro ancora più complesso.

Pascucci sottolinea come, in questo periodo, la correlazione tra settori non sia mai lineare. Alcuni comparti soffrono per motivi stagionali o volatilità, mentre altri possono sorprendere con rendimenti alti, spinti da innovazioni tecnologiche o da una domanda ciclica.

Perché il “vendere a maggio” senza guardare oltre può fare più danni che altro

Prendere per oro colato il “Sell in May” senza analizzare il contesto è un errore che può costare caro. I mercati sono un puzzle di variabili in continuo cambiamento, spesso imprevedibili. Nel 2024, la stagionalità è meno affidabile e seguire schemi rigidi rischia di far uscire troppo presto, lasciandosi scappare occasioni di crescita.

Chi investe dovrebbe invece tenere d’occhio dati economici, politiche monetarie e indicatori di settore prima di prendere decisioni importanti. Spesso, una gestione flessibile e su misura del portafoglio è la strada migliore per adattarsi ai repentini cambiamenti. Pascucci ricorda che, in certi casi, mantenere le posizioni durante l’estate può essere vantaggioso, soprattutto se emergono segnali di ripresa o performance positive in alcuni settori.

La finanza non è una scienza esatta né un insieme di regole fisse. Il 2024 insegna a muoversi con prudenza, basando le scelte su dati concreti e non su vecchi detti. Solo così si può navigare la volatilità con un occhio attento alle opportunità, evitando errori dettati da automatismi superati.