Malghe in Fiore 2026: Primavera in Alto Adige tra Escursioni, Sapori Tipici e Sostenibilità

Quando la primavera abbraccia l’Alto Adige, l’aria cambia, si riempie di profumi nuovi e i prati si vestono di mille colori. Dal 16 maggio al 6 giugno 2026, l’Area Vacanze Rio Pusteria si anima con Malghe in Fiore, una festa che celebra la rinascita della montagna. Qui, tra boschi e sentieri, si alternano escursioni, sport all’aria aperta e tradizioni autentiche, lontano dal caos delle mete più affollate. È un invito a riscoprire la natura, a camminare piano, assaporare i sapori locali e lasciarsi conquistare da panorami ancora intatti. Ogni settimana porta con sé nuove esperienze, per chi cerca un contatto vero con la montagna.

Sport e sapori di montagna: un calendario da non perdere

Il vero motore di Malghe in Fiore è il calendario di appuntamenti, pensato per far risaltare le bellezze naturali e culturali della zona. Tra le iniziative più apprezzate c’è il Bike & Cheese, un giro guidato in e-bike di circa 40 chilometri con 600 metri di dislivello. Il percorso tocca località come Vandoies, Chienes e Brunico, con una tappa speciale dedicata ai formaggi locali, simbolo di un rapporto antico tra uomo e montagna. Si parte ogni lunedì alle 9:30 dalla stazione di Rio di Pusteria, dal 18 maggio al 1 giugno. Il tour dura circa cinque ore, tempo giusto per unire fatica e gusto.

Chi preferisce camminare trova invece le escursioni a piedi, pensate per tutti i livelli. Il martedì si cammina sull’Alpe di Rodengo e Luson, con percorsi di oltre otto chilometri fino al Giogo d’Asta. Il ritrovo è alle 9:40 al parcheggio Zumis. Le passeggiate richiedono un buon allenamento e regalano panorami mozzafiato tra boschi e prati fioriti. Per i più allenati, il mercoledì è dedicato alle escursioni all’alba attorno a Terento: si affrontano salite impegnative con 900 metri di dislivello, ma la fatica viene premiata da colazioni servite in rifugi con vista sulle Dolomiti.

Ritmi lenti e contatto con la natura: dal forest bathing alle passeggiate tra le erbe

Malghe in Fiore non è solo movimento e sport. C’è spazio anche per chi cerca momenti di calma e rigenerazione. Ogni giovedì si svolge il forest bathing presso la cascata di Vandoies di Sopra, un’esperienza che invita a riscoprire il bosco con tutti i sensi, ascoltando i suoni, respirando gli odori e camminando in silenzio lungo i sentieri. Un modo diverso di vivere la montagna, lontano dalla fretta.

Il venerdì invece è dedicato alle escursioni guidate sulle piante spontanee, chiamate “Meraviglie Selvatiche”. Qui si impara a conoscere il valore delle erbe e il loro ruolo nella tradizione gastronomica locale. C’è anche la possibilità di visitare i meleti di Naz, con spiegazioni sulle tecniche agricole e il legame tra agricoltura e ambiente. Queste uscite sono un’occasione per un turismo che unisce scoperta e approfondimento, accompagnati da guide esperte.

Sostenibilità al centro: l’impegno dell’Area Vacanze Rio Pusteria

Un punto forte di Malghe in Fiore è l’attenzione alla sostenibilità, sia ambientale che culturale. L’Area Vacanze Sci e Malghe Rio Pusteria ha ottenuto il massimo riconoscimento del Marchio Sostenibilità Alto Adige, un attestato che premia la gestione responsabile del territorio. Questo si traduce in azioni concrete: dalla promozione di prodotti a filiera corta all’uso attento delle risorse naturali. Anche la mobilità è pensata per ridurre l’impatto, favorendo trasporti pubblici e soluzioni eco-friendly.

Chi partecipa al festival si immerge in un contesto che punta a valorizzare la montagna senza sovraccaricarla. Ogni attività è organizzata nel rispetto dell’ambiente, per lasciare un’impronta leggera e proteggere biodiversità e tradizioni.

Come partecipare e servizi per i visitatori

Malghe in Fiore si svolge dal 16 maggio al 6 giugno 2026, con un programma settimanale adatto a famiglie, appassionati di trekking e amanti della natura. È consigliata la prenotazione anticipata, visto che molte attività hanno posti limitati per garantire sicurezza e qualità. Le difficoltà variano per soddisfare chi è alle prime armi e chi cerca sfide più impegnative.

Per muoversi con facilità, i partecipanti possono contare sulla Brixen Südtirol Guest Pass, una tessera gratuita che permette di usare i mezzi pubblici locali senza spese aggiuntive e di accedere a diversi servizi turistici. La card viene distribuita dalle strutture ricettive aderenti all’iniziativa, facilitando così un turismo più sostenibile e senza stress. Per informazioni, iscrizioni e dettagli su orari e programmi, il punto di riferimento è il sito ufficiale dell’Area Vacanze Sci e Malghe Rio Pusteria.