Kate Middleton sorprende: primo viaggio ufficiale in Italia scelto Reggio Emilia con hotel esclusivo

Quando Kate Middleton ha annunciato il suo primo viaggio ufficiale dopo la malattia, in pochi si aspettavano l’Italia, eppure la scelta è caduta su Reggio Emilia. Non una metropoli scintillante, ma una città dal cuore pulsante, conosciuta in tutto il mondo per un’idea rivoluzionaria: l’educazione dei bambini. Il 13 e 14 maggio 2026, la Principessa del Galles sarà lì, non per una semplice visita di cortesia, ma per riaffermare il suo impegno verso temi che le stanno a cuore da tempo, come la salute mentale* e la crescita dei più piccoli. Un ritorno sulle scene che parla chiaro, senza fronzoli o passerelle, ma con un significato profondo e autentico.*

Reggio Emilia, una tappa fondamentale per Kate Middleton

Reggio Emilia non è una città grande, ma è famosa in tutto il mondo grazie a un metodo educativo nato negli anni ’60: il Reggio Emilia Approach. Ideato da Loris Malaguzzi, questo approccio mette al centro i bambini piccoli, puntando su relazioni, creatività, ambiente e comunità. Non si tratta solo di un sistema scolastico, ma di un vero e proprio progetto culturale che ha guadagnato terreno in tanti paesi per la sua visione innovativa e umanistica. Kate Middleton, tramite la Royal Foundation, segue da anni progetti dedicati alla salute mentale e allo sviluppo nei primi anni di vita, un tema che ha acquisito ancora più peso dopo le difficoltà personali che ha affrontato. Questa visita serve anche a capire quali idee si possono prendere in prestito o adattare al Regno Unito, con un occhio ai risultati che arrivano da tutto il mondo.

Il sindaco Marco Massari ha definito questa visita un riconoscimento “non solo per la città, ma per tutto il sistema educativo innovativo che Reggio Emilia rappresenta“. In effetti, il modello reggiano è studiato in università e scuole di formazione ovunque, ben oltre i confini italiani. La scelta non è legata al turismo o a questioni politiche, ma nasce da un interesse concreto per un progetto di crescita infantile che ha conquistato fama internazionale.

Il programma di Kate Middleton a Reggio Emilia: tra istituzioni e innovazione educativa

L’itinerario di Kate Middleton ruoterà attorno ai principi educativi che hanno reso famosa Reggio Emilia. Il primo appuntamento sarà alla Sala del Tricolore, il cuore politico e simbolico della città, dove incontrerà le autorità locali per un momento istituzionale. Questo passaggio è importante perché sottolinea il legame tra cultura e politica nel sostenere un progetto educativo riconosciuto a livello mondiale.

Poi visiterà il Centro Internazionale Loris Malaguzzi, punto di riferimento per la ricerca e la diffusione del Reggio Emilia Approach. Qui si studiano e perfezionano metodi che coinvolgono esperti da tutto il mondo, con l’obiettivo di far crescere e diffondere questa filosofia educativa. La visita permetterà a Kate di vedere da vicino come queste teorie si traducono in pratica.

Tra le tappe ci sarà anche il Centro Remida, un luogo all’avanguardia che unisce creatività e sostenibilità. Questo centro trasforma materiali di scarto industriale in giochi, strumenti educativi e percorsi artistici per bambini. L’idea è insegnare il valore del riciclo attraverso attività divertenti e formative, in linea con una visione più ampia di educazione responsabile verso l’ambiente e la società.

Infine, la Principessa visiterà due scuole dell’infanzia comunali per osservare da vicino le attività quotidiane di insegnanti e bambini. Questo contatto diretto con la realtà scolastica dimostra la volontà di capire come un modello educativo possa funzionare “sul campo”, tra laboratori, spazi dedicati e metodi innovativi. Sarà un’occasione per apprezzare una città che ha trasformato l’educazione infantile in una vera missione culturale.

Il Relais Roncolo 1888: il lusso discreto della campagna emiliana

Per il soggiorno, Kate Middleton ha scelto un luogo che colpisce per la sua unicità e il contesto tranquillo. La Principessa dovrebbe alloggiare al Relais Roncolo 1888, sulle colline ai piedi dell’Appennino emiliano, una tenuta di charme immersa tra vigneti e ulivi. L’hotel si trova nella Villa Manodori, edificio storico del XVII secolo, un raro esempio di architettura pregiata in un ambiente raccolto e intimo.

Il Relais fa parte degli Small Luxury Hotels of the World, una rete di boutique hotel che punta sull’eleganza e su un’esperienza su misura per pochi ospiti. Con solo sei camere e suite, tutte decorate con affreschi originali e circondate da giardini formali, offre una vista spettacolare sulla campagna tra Parma e Reggio Emilia. È il posto giusto per chi cerca riservatezza senza rinunciare al comfort.

La tenuta è anche un’azienda agricola biologica, famosa per la produzione di aceto balsamico tradizionale, olio extravergine d’oliva e vini di qualità. Gli ospiti possono visitare l’Acetaia di Canossa e scoprire i metodi artigianali dietro l’aceto balsamico, una vera eccellenza locale. Il prezzo medio per una camera Superior supera i 600 euro a notte, un costo che riflette la combinazione di storia, lusso e natura della struttura.

Questa scelta sottolinea come il viaggio di Kate Middleton abbia una forte componente esperienziale, che unisce cultura, educazione e territorio, senza rinunciare a una sistemazione che parla di tradizione e raffinatezza, lontana da clamori e spettacolo.