Giornata Europea degli Itinerari Minerari: i migliori percorsi da scoprire in Italia il 9 maggio

Il 9 maggio, mentre l’Europa celebra se stessa, prende il via la prima Giornata europea degli itinerari minerari. Non è un caso che questa ricorrenza cada proprio nel giorno della Festa dell’Europa: un segnale forte, un richiamo all’unità di territori diversi ma legati da un filo invisibile, quello delle miniere. In tutta Europa, da nord a sud, si susseguono eventi, passeggiate e incontri. Il vero protagonista? Un patrimonio industriale che ha trasformato non solo paesaggi, ma anche vite e comunità intere. Non si tratta solo di ricordare, ma di costruire una memoria condivisa, promuovendo un turismo lento, attento e rispettoso.

Un filo minerario che attraversa l’Europa

L’European Mining Routes Day nasce da una rete internazionale: la Federazione Europea degli Itinerari Minerari di Santa Barbara , che riunisce tanti partner impegnati nella tutela di antichi cammini minerari. Da nord della Francia al centro della Spagna, dalla Slovenia alla Slovacchia, dal Portogallo al Belgio fino alla Sardegna, sono molti i territori che partecipano con escursioni e iniziative. Tutti con un passato legato all’estrazione, che ha lasciato un segno profondo sull’economia e sulla cultura locale.

Il 9 maggio è stato scelto proprio per il suo valore simbolico: è la giornata che celebra l’idea di un’Europa unita, con una cultura condivisa. Le miniere diventano così un punto d’incontro, un patrimonio materiale e immateriale che racconta storie di fatica, innovazione e trasformazione del paesaggio. L’evento vuole mettere in relazione queste realtà lontane, offrendo una visione comune e rafforzando il legame tra comunità con momenti di confronto su scala europea.

I cammini minerari non sono solo strade: sono ponti tra passato e presente, tra turismo sostenibile e rispetto per l’ambiente. Le passeggiate proposte vogliono far conoscere questo patrimonio con calma, invitando a scoprire le caratteristiche storiche e naturali di ogni luogo. Così si promuove una fruizione attenta e responsabile, che insegna a custodire queste testimonianze.

Carbonia e la Sardegna: un viaggio tra storia e archeologia

In Italia, la Fondazione Cammino Minerario di Santa Barbara coordina le iniziative dedicate al territorio sardo, concentrandosi sulla Sardegna sud-occidentale, una delle zone più importanti per la storia mineraria italiana, ricca di siti archeologici e industriali di grande valore.

Il 9 maggio a Carbonia si parte alle 9 con un’escursione dal Parco Archeologico di Monte Sirai, un luogo prezioso per le tracce fenicie e puniche, che rappresenta un ponte tra epoche diverse. Il percorso si conclude intorno alle 11.30 alla Grande Miniera di Serbariu, simbolo che unisce passato e presente grazie alla sua trasformazione in polo culturale dedicato alla memoria mineraria del Sulcis.

Nel pomeriggio, l’attenzione si sposta nella sede di Sotacarbo, sempre nella Grande Miniera. Qui si susseguono appuntamenti importanti: la presentazione delle attività della Federazione MINES.B, la proiezione del documentario “Voices from the Mine” e la mostra fotografica “Men and Women of Mining”. Tutti raccontano la vita delle comunità minerarie europee attraverso testimonianze dirette e immagini d’epoca, riflettendo sull’eredità culturale e sociale di queste realtà.

A chiudere la giornata, una navetta riporta i partecipanti a Monte Sirai per una visita guidata al parco archeologico organizzata dal Sistema Museale di Carbonia. Un’esperienza che unisce storia antica e industriale, pensata per coinvolgere appassionati e cittadini in una giornata dedicata non solo alla memoria, ma anche alla conoscenza di un patrimonio spesso poco noto.

Parole dai protagonisti: perché questi itinerari contano

Mauro Usai, presidente della Federazione MINES.B, sottolinea come l’European Mining Routes Day rappresenti un’opportunità per rafforzare l’appartenenza a una rete europea che tutela il patrimonio minerario. Non è solo passato da conservare, ma una risorsa culturale e sociale per il futuro. Per Usai, questi itinerari raccontano la “storia viva delle comunità” che hanno vissuto esperienze estrattive e trasformazioni sociali.

Anche Mª Ángeles Tomás Obón, vicepresidente di MINES.B, mette in luce il ruolo delle attività lungo i cammini minerari nel ricucire legami tra comunità e luoghi segnati da questa attività. La giornata serve a far avvicinare cittadini di tutta Europa al patrimonio minerario, valorizzando memoria, identità culturale e lascito industriale attraverso un turismo sostenibile e la trasmissione delle conoscenze alle nuove generazioni.

Tomaž Bizjak, infine, ribadisce l’importanza della festa come esempio concreto di collaborazione tra i partner di MINES.B. La condivisione del patrimonio minerario ha contribuito a definire non solo identità locali, ma anche a plasmare il paesaggio culturale e geografico europeo. Escursioni e incontri assumono così un valore simbolico e pratico, rafforzando legami e promuovendo la consapevolezza della ricchezza storica e sociale del continente.

L’European Mining Routes Day si presenta come un progetto ambizioso, che punta a valorizzare il patrimonio industriale minerario a livello europeo. Le iniziative di oggi e quelle future vogliono mettere in luce l’importanza di questi luoghi nella storia delle comunità e nello sviluppo sostenibile delle regioni, proponendo un turismo che mette al centro la conoscenza e il rispetto delle radici.