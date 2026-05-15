Drachenfelsbahn: il viaggio sulla storica ferrovia a cremagliera più antica della Germania tra natura e ingegneria dell’800

Sul Reno, dove le acque scorrono placide tra colline e città, Königswinter si apre come una porta verso un passato che non vuole essere dimenticato. Qui, dal 1883, una ferrovia a cremagliera si arrampica con fatica ma determinazione sulla Drachenfels, la “Roccia del Drago”. Poco meno di due chilometri che raccontano storie di leggende, di ingegno ottocentesco e di panorami capaci di togliere il fiato. Non è solo un tragitto: è un viaggio dentro la Germania di un tempo, sospeso tra natura selvaggia e ferri d’acciaio.

Un capolavoro meccanico nato con l’industria ferroviaria tedesca

Tutto iniziò nell’estate del 1881, quando la Deutsche Lokal-und Straßenbahngesellschaft ricevette il via libera per costruire una ferrovia di montagna fino alla vetta del Drachenfels. La burocrazia fu sorprendentemente veloce: in appena 17 giorni arrivò il permesso, un record per quei tempi. I lavori cominciarono nel novembre 1882, guidati dall’ingegnere svizzero Niklaus Riggenbach, uno dei pionieri del sistema a cremagliera. La costruzione fu un’impresa enorme: milioni di litri di terra spostati, migliaia di metri cubi di muratura per garantire stabilità. Il costo superò i 600.000 marchi, una cifra importante per l’epoca, ma il risultato ripagò ogni sforzo. Nei primi 127 giorni, la ferrovia aveva già trasportato quasi 63.000 persone, un successo immediato.

All’inizio i treni erano a vapore, prodotti dalla Maschinenfabrik Esslingen, sinonimo di solidità e affidabilità. Nel 1913 la gestione passò a Ferdinand Mülhens, noto imprenditore legato al profumo di Colonia 4711. Fu lui a scegliere la livrea verde, omaggio all’Acqua di Colonia. Negli anni Cinquanta arrivò l’elettrificazione a 750 volt in corrente continua, che modernizzò la linea senza snaturarla. Nel 1958 un grave incidente in discesa, dovuto a un errore umano, cambiò le regole: da allora la sicurezza è diventata una priorità assoluta, con norme molto più rigide.

I treni elettrici usati tra il 1955 e il 1979, numerati da ET2 a ET6, sono ancora in circolazione dopo un restauro fatto in Svizzera tra il 1999 e il 2001. Quei convogli, con il loro stile anni Cinquanta, sono una vera macchina del tempo per chi sale a bordo.

Tra storia, natura e leggende: un viaggio da non perdere

Salire sulla Drachenfelsbahn è come fare un salto indietro nel tempo. Le vetture hanno un fascino antico, con arredi d’epoca e grandi finestrini che lasciano entrare i profumi della foresta e dell’umidità. Il rumore del sistema a cremagliera fa da colonna sonora per tutta la salita. Si parte dal cuore di Königswinter, con i suoi edifici ottocenteschi e scorci sul Reno che regalano un attimo di respiro in mezzo alla città. Dopo pochi metri il treno si immerge nel verde del Siebengebirge, una delle aree protette più antiche di Germania, tutelata fin dal 1923.

Il binario si sviluppa quasi sempre su un solo percorso, con qualche tratto a doppio binario per far passare i treni in salita e discesa. Poco dopo la partenza si sorvola la Nibelungenhalle, un padiglione dedicato ai draghi e alle saghe teutoniche, molto amato dalle famiglie per le sue statue, affreschi e il piccolo rettilario. Poco più su c’è una delle fermate più belle: il castello di Drachenburg, una costruzione neogotica dell’Ottocento che sembra uscita da una fiaba, incastonata tra le curve del percorso.

Da qui il panorama si apre in modo spettacolare. Si vedono campanili, filari di viti, chiatte che scivolano sul Reno e, nelle giornate limpide, le sagome di Bonn e Colonia. Nell’ultimo tratto la natura prende il sopravvento: boschi sempre più radi, rocce affioranti, e l’orizzonte che sembra non avere fine. Il capolinea è a 289 metri sul livello del mare, poco prima della cima vera e propria del Drachenfels. Bastano pochi passi per raggiungere la piattaforma panoramica e il ristorante con vista. Vicino, le rovine medievali della Burgruine Drachenfels, una vecchia fortezza che da secoli controlla il passaggio sul grande fiume. Da qui si domina anche Unkel e il Rolandsbogen sull’altra sponda, regalando uno spettacolo completo.

Come arrivare e organizzare la visita alla Drachenfelsbahn

Il punto di partenza migliore è Königswinter, cittadina della Renania Settentrionale-Vestfalia sulle rive del Reno, vicino a Bonn e Colonia. Da Bonn, la linea 66 della Stadtbahn collega direttamente e spesso la città con Königswinter, con corse frequenti ogni giorno. La stazione ferroviaria è proprio nel centro di Königswinter, da lì la partenza della Drachenfelsbahn si raggiunge a piedi in pochi minuti.

Chi arriva in auto deve fare attenzione: la compagnia consiglia di seguire la segnaletica locale, perché i navigatori a volte sbagliano strada a causa di cantieri o deviazioni. Le corse della Drachenfelsbahn cambiano in base alla stagione, con intervalli tra i 30 e i 60 minuti.

La Drachenfelsbahn non è solo un mezzo per salire in cima a una montagna: è un viaggio nella storia, nella natura e nelle leggende. Questa ferrovia, che si arrampica sulle pendici del Drachenfels, resta un simbolo di come la tecnica possa convivere con l’ambiente e la cultura, regalando ogni giorno a chi la visita un pezzo unico d’Europa.