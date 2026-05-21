Cirella Vecchia, il borgo fantasma della Calabria che domina la Riviera dei Cedri e il Tirreno

A 172 metri sul livello del mare, un promontorio si affaccia sulla Riviera dei Cedri, dove Cirella Vecchia giace silenziosa, sospesa tra rovine e memorie. Muri sbrecciati, archi crollati, pietre consumate raccontano mille anni di storia, fatta di assedi, abbandoni e rinascite. L’aria è densa del profumo del rosmarino selvatico, delle agavi e dei fichi d’India; qui, il tempo sembra essersi fermato. Davanti, l’Isola di Cirella, uno scoglio di calcare, emerge dal mare come un simbolo antico e immutabile. Da quassù, lo sguardo si perde nel Tirreno, mentre alle spalle si stagliano i monti aspri del Pollino. Non c’è solo desolazione, ma una memoria viva: chiese in rovina, scalinate consumate dal passaggio di generazioni, finestre che incorniciano il mare, tracce di una vita che resiste nonostante pestilenze, terremoti e persino bombardamenti. Cirella Vecchia non è un semplice borgo abbandonato, ma un racconto inciso nella pietra.

Cirella Vecchia, crocevia di popoli e battaglie dal Paleolitico al Medioevo

Le prime tracce di insediamenti umani in zona risalgono al Paleolitico superiore, come dimostrano alcuni reperti fossili trovati qui. Tra il 600 e il 550 a.C., Cirella divenne un punto di riferimento della Magna Grecia, grazie all’arrivo di greci, lucani e brettii che colonizzarono questa parte di costa tirrenica. Durante l’epoca romana, il borgo – allora chiamato Cerillae – acquistò un ruolo strategico, partecipando indirettamente a eventi decisivi come la Seconda Guerra Punica e la Battaglia di Canne del 216 a.C. Ne sono prova alcuni ritrovamenti archeologici, tra cui un mausoleo romano visibile lungo la strada che porta al sito.

L’aspetto attuale di Cirella Vecchia si formò nel IX secolo, quando le continue incursioni saracene costrinsero gli abitanti a rifugiarsi sull’altura, fortificandola per resistere agli attacchi. Intorno a un nucleo fatto di castello, chiese e abitazioni nobiliari vennero erette mura difensive, mentre conventi e strutture monastiche restarono fuori dalle mura. Nel cuore del borgo spiccava la Chiesa di San Nicola Magno, fulcro spirituale e punto di riferimento della comunità. Accanto si trovavano la Chiesa di Santa Maria della Neve, il Convento di San Francesco di Paola risalente al 1545 e la Chiesa di Santa Maria delle Grazie. Oggi restano solo altari, affreschi e frammenti di decorazioni, logorati dal tempo.

Nei secoli, Cirella Vecchia ha subito ulteriori calamità: invasioni normanne, attacchi di corsari ottomani, terremoti devastanti e pestilenze hanno segnato la vita del borgo. Il colpo più duro arrivò durante l’epoca napoleonica, tra il 1806 e il 1808, quando le truppe francesi occuparono la zona e la marina britannica bombardò il borgo. I danni furono tali da spingere gli abitanti a lasciare la vecchia roccaforte, trasferendosi lungo la costa e dando origine all’attuale Cirella. Da allora, il borgo antico rimase spopolato, diventando con il tempo uno degli angoli più suggestivi della Calabria tirrenica.

Come visitare Cirella Vecchia: tra sentieri impervi e tesori nascosti

Raggiungere Cirella Vecchia richiede un po’ di attenzione, soprattutto per lo stato dei sentieri, spesso sconnessi e acciottolati. Partendo dalla Cirella moderna, si segue una strada asfaltata fino a un ampio piazzale accanto al Teatro dei Ruderi, un anfiteatro all’aperto che d’estate ospita eventi culturali. Da qui si snodano sentieri sterrati e scale in pietra, immersi nella macchia mediterranea, che portano tra rovine affascinanti e angoli nascosti.

Tra i resti più interessanti ci sono quelli del castello medievale: oggi ridotto a pochi ruderi, ma la sua posizione dominante spiega l’importanza di un sistema di difesa e controllo sul Tirreno. Dal promontorio si potevano avvistare per tempo i pericoli in arrivo dal mare. Le chiese medievali conservano ancora qualche elemento decorativo, come altari e dettagli architettonici, in particolare la Chiesa di San Nicola Magno, simbolo della forza religiosa di quel tempo.

Il Teatro dei Ruderi, costruito di recente vicino all’area archeologica, ospita in estate concerti, spettacoli teatrali e rassegne, regalando un’atmosfera unica, tra luce soffusa e la poesia delle pietre antiche. Poco distante si trova l’Isola di Cirella, uno scoglio calcareo separato dalla costa da un breve tratto di mare limpido. Sulla cima si intravedono i resti di una torre difensiva del XVI secolo, usata per controllare il traffico marittimo e avvistare le navi dei pirati turchi e corsari che infestavano queste coste.

Per chi vuole completare la giornata, una visita al centro storico di Diamante è d’obbligo. Conosciuta come “Città dei Murales e del Peperoncino”, il paese vanta oltre 300 murales che colorano vie e facciate, offrendo un vivace contrasto con il silenzio antico delle rovine di Cirella Vecchia.

Come arrivare a Cirella Vecchia: indicazioni pratiche

Cirella Vecchia si trova nel comune di Diamante, in provincia di Cosenza, sulla costa tirrenica della Calabria settentrionale. Il borgo domina la Riviera dei Cedri dall’alto di un promontorio che si affaccia direttamente sul Tirreno. Chi arriva in auto può uscire dall’autostrada A2 del Mediterraneo a Lagonegro Nord o Cosenza Nord. Da lì si prosegue verso la costa lungo la Statale 18, che collega il capoluogo ai centri sulla costa.

La distanza tra Cosenza e Diamante è di circa 80 chilometri. Dal centro moderno di Cirella parte una strada asfaltata che porta al piazzale del Teatro dei Ruderi, punto di partenza per i sentieri che conducono ai resti del borgo antico. I percorsi sono in gran parte sterrati, con scalinate che si snodano tra la vegetazione mediterranea e le pietre dell’antico insediamento.

Il periodo migliore per visitare Cirella Vecchia va dalla fine della primavera all’inizio dell’autunno. Il momento più suggestivo è poco prima del tramonto, quando la luce del sole accarezza il paesaggio, i profumi si fanno più intensi e il mare si tinge di colori profondi. In quei minuti, tra silenzio, natura e storia, il luogo rivela tutto il suo fascino autentico, raccontando un volto potente della Calabria più antica e selvaggia.