Polyaigos, l’isola fantasma delle Cicladi che conserva l’Egeo più autentico e incontaminato

Il vento del Meltemi scuote le rocce nude di Polyaigos, portando con sé l’odore pungente del timo secco e del mare aperto. Questo angolo dimenticato dell’Egeo non ha bisogno di pontili affollati o di hotel scintillanti. Polyaigos, con i suoi diciotto chilometri quadrati di terra brulla, è un’isola senza abitanti, dove le capre selvatiche regnano sovrane sulle scogliere. Nessuna traccia di turismo di massa, solo una natura aspra e autentica, un frammento di tempo che sembra essersi fermato, nascosto fra le onde azzurre delle Cicladi occidentali.

Polyaigos, l’isola delle capre e del silenzio

Il nome significa “molte capre”, e basta guardarsi intorno per capire il perché. I branchi saltano agili tra i pendii rocciosi, padroneggiando un terreno che per l’uomo appare spesso ostile, ma che per loro è un paradiso. Nel corso del Novecento, l’isola ha ospitato solo poche persone: nel 1951, appena 14 abitanti, per lo più allevatori. In passato, invece, la popolazione si aggirava intorno alle 170 persone. Da allora, però, gli abitanti sono scomparsi lentamente, lasciando che la natura riprendesse il sopravvento.

Un rifugio per specie rare e paesaggi vulcanici

L’assenza dell’uomo ha preservato una biodiversità preziosa. Polyaigos fa parte della rete europea Natura 2000 ed è uno degli ecosistemi più importanti del Mediterraneo orientale. Le sue grotte sommerse ospitano le foche monache del Mediterraneo, tra i mammiferi marini più minacciati al mondo, visibili solo a chi sa osservare con pazienza. Nei cieli volteggiano i falchi di Eleonora durante la migrazione, che nidificano in grandi colonie sulle scogliere. Tra le rocce si scorgono lucertole blu endemiche e la rara vipera Macrovipera schweizeri, presente solo su poche isole dell’arcipelago.

L’isola è di origine vulcanica, come testimoniano i colori del paesaggio: pareti bianche alternate a strisce gialle e rossastre, frutto di antichi processi geologici. Alcune baie si aprono su fondali dall’azzurro brillante, quasi fluorescente, che incantano chi le vede dal mare. Il sottosuolo nasconde minerali industriali come la barite argentifera, che un tempo ha alimentato piccole attività estrattive, ancora visibili negli edifici abbandonati vicino alla Baia di Fykiada. Sono tracce di un’economia modesta ma intensa, che il tempo ha lasciato come silenzioso ricordo.

La chiesa del XVII secolo, cuore spirituale dell’isola

Polyaigos custodisce anche un pezzo di storia e spiritualità. La Chiesa della Kimissis Theotokou, costruita nel 1622, è ciò che resta di un antico monastero ormai in rovina. Questo edificio religioso, nascosto in un angolo remoto, racconta il legame profondo tra l’uomo e questa terra isolata. Ogni anno, a metà agosto, durante la festa della Panaghia, la chiesa diventa il centro di una vivace celebrazione: barche raggiungono la costa per radunarsi in un momento di fede e comunità, tra musica e convivialità. Un evento che crea un ponte tra il silenzio dell’isola e la vita di tutti i giorni.

Le baie da scoprire e le escursioni lungo la costa

Polyaigos si raggiunge solo via mare, con escursioni organizzate o barche private, soprattutto da Psathi, il porto di Kimolos. Il viaggio dura meno di mezz’ora e regala uno spettacolo in continuo cambiamento: il profilo roccioso si trasforma a seconda del vento e della luce. Nessuna gita è mai uguale all’altra, perché qui è la natura a decidere il ritmo.

Tra le baie più belle c’è Mersini, divisa in Ano e Kato Mersini, dove sabbia fine e acqua cristallina si riflettono sulle pareti bianche, creando un’oasi di pace lontana dai rumori. Poco più in là, Chochlakia, o Blue Bay, si distingue per la spiaggia di ciottoli chiari e un mare di un azzurro elettrico. Le insenature di Pisina e Galazia Nera offrono rifugi tranquilli, con scogli levigati e colori intensi.

Sul versante est c’è Ammoura, da cui parte un sentiero verso il faro automatico. Da qui si gode una vista aperta sulle Cicladi orientali, con un panorama di mare e isole, accompagnato dal vento che non dà tregua. La spiaggia di Panagia si collega a un percorso che termina alla chiesa seicentesca, unendo natura e spiritualità.

Le grotte marine sono un altro richiamo. Fanara Cave mostra uno spettacolo unico: il soffitto parzialmente crollato lascia passare i raggi del sole che illuminano l’acqua con riflessi abbaglianti. Le Grotte di Diamantospilia, grandi e accessibili alle piccole barche a vela, aprono cavità imponenti tra alte falesie. A sud, gli isolotti vulcanici di Kalogeri emergono come masse scure dal mare trasparente, un passaggio riservato ai navigatori esperti.

Come arrivare e cosa sapere prima di partire

Polyaigos si trova nel cuore delle Cicladi occidentali, a poco più di due chilometri da Kimolos e circa sei da Milos. La sua costa si estende per circa 27 chilometri, senza porti attrezzati o servizi turistici. Per arrivarci serve una barca privata o un’escursione organizzata, di solito con partenza da Psathi a Kimolos, ma anche da Milos. Kimolos è collegata a Milos via traghetto, mentre da Atene si può volare fino a Milos. Il tragitto tra Milos e Kimolos dura circa mezz’ora.

Il territorio è duro e il tempo può essere imprevedibile, quindi è bene muoversi con cautela, soprattutto se si esplora in kayak o con piccole imbarcazioni. Ma la natura selvaggia e incontaminata ripaga ogni fatica, lasciando chi visita Polyaigos con un ricordo intenso e autentico, unico nelle Cicladi.

Polyaigos è così: un’isola fuori dal tempo, un rifugio naturale che custodisce biodiversità, geologia affascinante e tracce di storia umana, immersa nel cuore di uno dei mari più belli del Mediterraneo.