Parco dei Mostri di Bomarzo: Esplora il Sacro Bosco tra Architetture Incredibili e Misteri nel Lazio

Appena varchi il cancello del Parco dei Mostri a Bomarzo, un senso di meraviglia ti avvolge subito. A pochi passi dal borgo medievale, si apre un panorama che pare rubato a un racconto fantastico: enormi massi scolpiti, figure mostruose intagliate nella pietra, sentieri che si perdono nel verde fitto. Tra rocce vulcaniche coperte di muschio e alberi che sembrano millenari, l’aria cambia, si fa quasi palpabile un’atmosfera fuori dal tempo. Il Sacro Bosco, nome ufficiale di questo luogo, è qualcosa di più di un semplice giardino rinascimentale; è un palcoscenico di pietra dove simboli enigmatici, creature mitiche e architetture sorprendenti prendono vita davanti agli occhi di chi passeggia.

Quando il dolore dà vita all’arte: la nascita del parco nel ‘500

Il Parco dei Mostri nasce a metà Cinquecento grazie a Pier Francesco Orsini, detto Vicino, signore di Bomarzo. Nato nel 1523, Orsini fu un personaggio di spicco del Rinascimento, interessato a letteratura, arte e filosofia. Nel 1552 decise di trasformare un bosco della sua tenuta in un giardino fuori dal comune. A fianco di Orsini lavorarono grandi nomi, tra cui Pirro Ligorio, architetto e antiquario noto anche per il completamento della Basilica di San Pietro dopo Michelangelo.

Dietro quel progetto c’era un dolore profondo: la perdita della moglie Giulia Farnese. All’ingresso del parco si legge un’incisione che dice “Sol per sfogare il core”, a sottolineare il carattere intimo e simbolico dell’opera.

Le sculture furono scolpite direttamente sui massi di peperino, dando vita a draghi, mostri, elefanti da guerra, divinità e figure mitologiche. Dopo la morte di Orsini, nel 1585, il parco cadde in rovina, invaso dalla vegetazione e abbandonato. Solo nel Novecento, grazie alla famiglia Bettini, è iniziato un restauro che ha restituito a questo capolavoro del Manierismo la sua antica bellezza.

Tra arte e natura: le meraviglie da scoprire nel bosco di Bomarzo

Visitare il Parco dei Mostri è un’esperienza che coinvolge tutti i sensi. Il percorso dura di solito qualche ora e si incontrano decine di sculture monumentali scolpite nella roccia. Tra le più celebri c’è l’Orco: una testa gigantesca con la bocca spalancata, attraversabile. Sulla sommità si legge la frase “Ogni pensiero vola”, che resta impressa nella mente.

Poco distante si trova il Drago, una scena animata dove la pietra sembra prendere vita in una lotta feroce tra creature fantastiche. Da non perdere anche l’Elefante, con un guerriero sulle spalle, un’immagine insolita per l’Italia del Cinquecento.

La Casa Pendente sorprende per la sua inclinazione: da fuori sembra un edificio rinascimentale normale, ma entrando si avverte un effetto ottico che disorienta e sfida l’equilibrio. Tra le altre figure spiccano la Sfinge, il Pegaso, Cerbero, Nettuno, Proserpina e un Teatro all’aperto. Il Tempio, con la sua struttura classica e armoniosa, si distingue per la sua regolarità, in netto contrasto con la fantasia folle delle altre opere.

Le sculture non seguono un percorso rigido; il cammino somiglia più a una caccia al tesoro, dove ogni figura nasconde un enigma. Incisioni nella pietra offrono riferimenti letterari e filosofici, con citazioni di Ariosto e Petrarca che invitano a riflettere ad ogni tappa.

Come arrivare e consigli per la visita

Il Parco dei Mostri si trova a Bomarzo, in provincia di Viterbo, nel cuore della Tuscia laziale, zona ricca di colline, boschi e storia. L’indirizzo è Località Giardino, 01020 Bomarzo. Chi arriva in auto può usare l’autostrada A1: da sud si esce a Attigliano, a soli 4 chilometri dal parco; da nord l’uscita migliore è Orte. Da Viterbo c’è la superstrada Viterbo-Orte, con uscita per Bomarzo.

Roma dista circa 105 chilometri, Viterbo 21, Orvieto 41 e Terni 50. La posizione rende il parco perfetto anche per una gita di un giorno. Chi arriva in treno può scendere a Orte Scalo e poi proseguire con autobus locali o taxi.

Appena varcata la soglia, si capisce di essere entrati in un luogo fuori dal comune. Tra le ombre degli alberi e le forme scolpite nella pietra, il Sacro Bosco conserva ancora oggi il suo fascino misterioso, quasi cinque secoli dopo la sua nascita, regalando emozioni e lasciando aperti interrogativi.