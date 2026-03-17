Iveco Group e Leonardo verso la chiusura della vendita del Business Defence: passo chiave per l’offerta di Tata Motors

Il 2024 si apre con un cambio di rotta per Iveco Group. Dopo mesi di negoziati serrati, la vendita del Business Defence a Leonardo è finalmente ufficiale. Un’operazione che non solo segna la fine di un’era, ma spiana la strada all’OPA di Tata Motors Limited. Tata vuole rilevare Iveco senza la divisione difesa, e così il gruppo si prepara a una nuova identità, più focalizzata e strategica.

La cessione a Leonardo: un affare che cambia gli equilibri

La trattativa con Leonardo, uno dei big della difesa italiana, si è chiusa nel primo semestre del 2024. L’accordo riguarda il passaggio di tutte le attività legate al settore difesa, comprese le infrastrutture e le tecnologie, da Iveco a Leonardo. Un’operazione complessa, che ha richiesto tempo e diversi via libera da parte delle autorità.

Per Iveco è un cambio di passo: via la difesa, dentro la concentrazione sulle attività civili e commerciali, con risorse e investimenti più mirati. Leonardo, invece, rafforza la propria posizione sul mercato europeo, ampliando capacità e know-how nel settore militare. Due mosse complementari, che disegnano nuovi percorsi industriali per entrambe le realtà.

Tata Motors e l’OPA: niente difesa, solo veicoli commerciali

Nei mesi scorsi Tata Motors ha annunciato un’OPA su Iveco Group, ma senza includere la divisione difesa, ormai passata a Leonardo. Questa scelta non è casuale: il gruppo indiano vuole puntare tutto sul core business dei veicoli commerciali pesanti e dei servizi collegati, lasciando fuori il settore militare.

L’esclusione del comparto difesa incide sul valore dell’offerta e sulle prospettive future dell’azienda. Tata Motors punta a un profilo più snello e focalizzato, con strategie chiare su investimenti, governance e mercato azionario. Una mossa che potrebbe semplificare la gestione e rafforzare la posizione nel mercato globale dei veicoli industriali.

Nessun intoppo burocratico: closing senza sorprese

Il closing della cessione non è stato semplice. Serve il via libera delle autorità, una due diligence accurata e il rispetto di clausole precise legate al trasferimento degli asset. Iveco Group ha confermato che tutte le condizioni sono state soddisfatte nei tempi previsti, senza ritardi.

Questo ha permesso di ufficializzare la vendita e di dare il via libera a Leonardo per prendere subito in carico le attività difensive. Allo stesso tempo, Iveco si presenta agli azionisti con un assetto più snello, pronto per la sfida dell’OPA di Tata Motors.

Il futuro di Iveco: specializzazione e crescita

Con la vendita del Business Defence e l’OPA alle porte, Iveco Group si avvia a una trasformazione importante nel 2024. Il gruppo si concentrerà sul settore civile, puntando su innovazione, efficienza produttiva e espansione internazionale.

Tata Motors, dal canto suo, potrà rafforzare la propria presenza globale con una struttura più semplice e focalizzata. L’operazione segna un passaggio chiave nel panorama globale dell’automotive industriale, con possibili accelerazioni su temi come sostenibilità e digitalizzazione.

Iveco entra così in una nuova fase, con un assetto più definito e una base azionaria chiara, mentre Leonardo consolida il suo ruolo nella difesa nazionale. Le mosse di inizio 2024 mostrano un mercato in fermento, con operazioni strategiche che ridisegnano gli assetti industriali a livello nazionale e internazionale.