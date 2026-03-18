Crollo Domande Mutuo USA: -10,9% in Una Settimana, Rifinanziamenti Giù del 18,5%

La domanda di mutui negli Stati Uniti ha subito una brusca battuta d’arresto nella settimana conclusa il 13 marzo 2024: -10,9% rispetto a sette giorni prima. A trascinare verso il basso il mercato sono soprattutto i rifinanziamenti, che si sono ridotti di quasi un quinto. Al contrario, le richieste di mutuo per comprare casa hanno segnato un lieve aumento. Dietro questi numeri c’è un mercato immobiliare teso, sospeso tra tassi di interesse in crescita e una domanda ancora viva ma visibilmente più prudente. I dati della Mortgage Bankers Association dipingono così un quadro fatto di cautela e differenze importanti tra le varie tipologie di finanziamento.

La domanda di mutui a marzo: un passo indietro

Gli ultimi dati della Mortgage Bankers Association mostrano una frenata nelle richieste di mutuo nella settimana conclusa il 13 marzo. In particolare, la domanda complessiva di finanziamenti per l’acquisto o il rifinanziamento di case è scesa del 10,9%. Un calo importante, in un contesto dove i tassi di interesse continuano a salire e il costo del credito pesa sulle scelte degli acquirenti.

Il motivo principale? L’aumento dei tassi ipotecari, che rende meno conveniente accendere nuovi mutui o rinegoziare quelli esistenti. Questa diminuzione si riflette subito sul settore edilizio e può influire anche sui prezzi delle abitazioni. Non siamo di fronte a una crisi vera e propria, ma a un rallentamento evidente. Chi cerca di comprare casa sembra reagire diversamente rispetto a chi invece vuole rivedere le condizioni del proprio mutuo.

Rifinanziamenti in picchiata: -18,5%

Il dato più significativo arriva proprio dai rifinanziamenti, che sono crollati del 18,5% rispetto alla settimana precedente. Sono sempre meno i proprietari che chiedono di modificare o rinnovare il proprio mutuo. Tradizionalmente, il rifinanziamento serve a ridurre le rate approfittando di tassi più bassi, ma con i tassi oggi in salita questa opportunità si è praticamente azzerata.

Il calo riguarda soprattutto i mutui a tasso fisso, dove anche una minima variazione del tasso cambia molto la convenienza. Di fatto, molti preferiscono tenersi il mutuo attuale piuttosto che rischiare con nuove condizioni più onerose. Questo si traduce in meno richieste di mutui nuovi legate a operazioni di rinegoziazione.

Piccolo segnale di vita nelle richieste per nuove case

Sul fronte delle nuove domande per acquistare casa, invece, si registra un lieve aumento dello 0,9%. Nonostante tassi più alti e regole più rigide per ottenere un mutuo, c’è ancora chi tenta l’ingresso nel mercato immobiliare.

Questa piccola crescita può essere letta come un segnale di resistenza, in un quadro economico complessivamente difficile. Gli acquirenti sembrano adattare le proprie scelte, magari puntando su immobili meno costosi o cercando formule di finanziamento più flessibili. Va però detto che l’aumento riguarda una base già ridotta, quindi non è un segno di ripresa solida, ma piuttosto un tentativo di stabilizzare la domanda.

Gli operatori del settore tengono d’occhio questi numeri, consapevoli che anche piccole variazioni possono anticipare movimenti più ampi nelle compravendite.

# Mercato mutui, cosa aspettarsi nei prossimi mesi

Guardando a tutto il quadro, il mercato dei mutui negli Stati Uniti sembra attraversare una fase di assestamento. Il rischio di un rallentamento più pesante c’è, ma finora non si sono viste forti contrazioni nelle richieste di mutui per l’acquisto. Il calo dei rifinanziamenti, invece, lascia intravedere un clima di attesa e prudenza che potrebbe durare ancora qualche tempo.

Il futuro dipenderà molto dall’andamento dei tassi di interesse decisi dalla Federal Reserve e dall’andamento generale dell’economia. Se i tassi continueranno a salire, è probabile che le richieste di mutuo caleranno ulteriormente. Se invece si stabilizzeranno, potrebbe tornare qualche segnale positivo, soprattutto nel comparto dei rifinanziamenti.

Il mercato immobiliare americano resta quindi in una fase delicata, ma non compromessa. Le zone e le tipologie di immobili più richieste saranno indicatori importanti per capire la reale voglia di investimento delle famiglie. Il legame tra finanza e immobiliare è forte: ogni variazione va seguita con attenzione per capire gli effetti sull’intera economia.