SARIM 2024: oltre 68 milioni di fatturato e raccolta differenziata sopra il 90% per un impegno ESG sempre più forte

Sarim ha chiuso il 2024 con un fatturato oltre i 68 milioni di euro e quasi 900 dipendenti: 867 per la precisione. Numeri robusti, che raccontano una crescita costante e determinata. L’azienda non si ferma, anzi, continua a espandersi in un mercato che resta tutt’altro che facile. Dietro questi risultati c’è una strategia solida, fatta di investimenti mirati e sviluppo continuo. Un percorso che conferma Sarim come un attore sempre più influente, anche in un’economia globale ancora incerta.

Fatturato in crescita: Sarim supera quota 68 milioni

Nel 2024 Sarim ha mantenuto una crescita costante, portando il fatturato consolidato oltre i 68 milioni di euro. Un risultato che nasce da scelte commerciali mirate e dall’allargamento della base clienti. L’azienda ha ampliato l’offerta e ottimizzato i processi produttivi, migliorando la capacità di rispondere alle richieste del mercato.

Dietro questo successo c’è anche una gestione attenta delle risorse, con investimenti focalizzati sull’innovazione e sull’efficienza. La rapidità nell’adattarsi ai cambiamenti del settore ha consentito a Sarim di mantenere un vantaggio competitivo. In particolare, a trainare la crescita sono stati i settori legati alla tecnologia avanzata e alla digitalizzazione, dove l’azienda ha consolidato la propria posizione grazie a partnership strategiche e nuove commesse.

Non si tratta solo di un aumento dei ricavi: Sarim ha diversificato i mercati di riferimento, rafforzando la propria presenza anche all’estero. Export e collaborazioni internazionali hanno spinto il volume d’affari, dando slancio a una crescita che punta a consolidare la reputazione di Sarim nel panorama industriale europeo.

Organico in espansione: 867 dipendenti al centro del progetto Sarim

Nel 2024 il numero di addetti in Sarim è salito fino a 867, un aumento significativo rispetto agli anni passati. Questo allargamento dell’organico è stato necessario per sostenere la crescita produttiva e gestire commesse sempre più complesse e variegate. L’azienda ha investito molto nella selezione di personale qualificato e nello sviluppo delle competenze, riconoscendo nel capitale umano il vero motore della crescita.

Il personale copre diverse aree: dalla ricerca e sviluppo alla produzione, dall’ingegneria fino ai reparti amministrativi e commerciali. Sarim ha avviato programmi di formazione continua e percorsi di crescita interna per mantenere aggiornate le competenze e restare competitiva nel mercato globale.

La distribuzione dei dipendenti segue la presenza sul territorio, con sedi in varie regioni italiane e all’estero. Questo ha permesso all’azienda di rafforzare il rapporto con i clienti sia locali sia internazionali. L’aumento del personale risponde anche alle sfide legate a sostenibilità e innovazione, aree in cui Sarim punta a investire per garantire una crescita solida e responsabile.

Investimenti e strategie 2024: le basi del successo di Sarim

Il 2024 è stato un anno ricco di investimenti per Sarim, che ha puntato all’ammodernamento delle infrastrutture e all’introduzione di nuove tecnologie. Una parte consistente delle risorse è stata dedicata alla digitalizzazione dei processi produttivi, con l’obiettivo di rendere più efficiente e veloce la realizzazione delle commesse. Così sono stati ridotti i tempi di consegna e migliorata la qualità finale dei prodotti.

Parallelamente, sono stati rafforzati i legami con partner internazionali, aprendo nuove porte a mercati e tecnologie innovative. La strategia commerciale si è affiancata a iniziative di sostenibilità ambientale, con interventi pensati per ridurre l’impatto ambientale e ottimizzare l’uso delle risorse. Così Sarim ha costruito un modello di business che coniuga crescita economica e responsabilità sociale.

Anche sul fronte delle risorse umane ci sono stati passi avanti, con campagne di reclutamento mirate e incentivi per i dipendenti. Un approccio che tiene conto delle esigenze di un mercato del lavoro sempre più dinamico e competitivo. Le scelte fatte nel corso dell’anno puntano a rafforzare la posizione di Sarim come punto di riferimento nel settore, con risultati concreti e una visione chiara per il futuro.