Wall Street apre in calo: Dow Jones -0,2%, Nasdaq perde l’1,16% tra tensioni in Iran e prezzi petrolio alti

Wall Street ha aperto in rosso, risentendo subito delle tensioni in Medio Oriente. L’Iran resta al centro delle preoccupazioni, mentre il prezzo del petrolio si mantiene vicino ai massimi del 2024, alimentando nervosismo tra gli investitori. La cautela domina la scena, con sguardi fissi sulle mosse diplomatiche e sulle prossime decisioni della Federal Reserve, che ha spostato la possibilità di tagli ai tassi non più nel breve termine, ma addirittura al 2027. Nel frattempo, emergono voci su possibili azioni dell’amministrazione Trump nello Stretto di Hormuz, un passaggio strategico per il petrolio globale. I mercati reagiscono subito: il settore energetico guadagna terreno, mentre beni di consumo e tecnologia arrancano.

Iran e Stretto di Hormuz, un nodo che fa tremare i mercati

Le tensioni in Iran pesano come un macigno sulle borse internazionali. Dopo diversi incidenti nel Golfo Persico, la sicurezza dello Stretto di Hormuz è al centro delle preoccupazioni globali. Qui passa circa un quinto del petrolio mondiale, un passaggio chiave per l’economia planetaria. Secondo fonti governative, gli Stati Uniti stanno valutando un rafforzamento della presenza militare nella zona, per garantire la libera navigazione e contenere eventuali escalation. Queste mosse fanno salire la tensione geopolitica, che si riflette immediatamente sui mercati. Gli investitori si fanno cauti, consapevoli del rischio di interruzioni nelle forniture energetiche. Ogni voce sulle decisioni di Washington accende nervosismo, soprattutto nei settori energetico e manifatturiero.

Petrolio caro, energia in rialzo ma rischi per l’economia

Il petrolio resta alto, con i prezzi vicino ai massimi degli ultimi mesi. A spingere le quotazioni sono le tensioni geopolitiche e la volatilità nelle forniture globali. Le restrizioni sulle esportazioni iraniane e il timore di blocchi nello Stretto di Hormuz stringono la disponibilità di greggio sul mercato. Il settore energetico a Wall Street ne approfitta, con società di estrazione e raffinazione in crescita. Ma non tutto va bene: l’aumento dei costi del carburante pesa su trasporti, produzione e distribuzione, alimentando l’inflazione e frenando altri settori dell’economia. Così, mentre i titoli energetici guadagnano terreno, quelli legati ai consumi e ai servizi accusano il colpo e perdono valore.

Federal Reserve, niente tagli tassi prima del 2027: i mercati frenano

Nel cuore del 2024, la Federal Reserve spiazza ancora. Le attese di un taglio dei tassi nel breve periodo sono state rimandate al 2027, in un tentativo di tenere a bada l’inflazione e mantenere la stabilità finanziaria. Wall Street lo sente subito: l’indice S&P 500 apre in calo, trascinato giù soprattutto da tecnologia, telecomunicazioni e beni di consumo. Gli investitori si muovono con prudenza, reagendo tanto alle mosse della Fed quanto alle tensioni internazionali. La volatilità è alta e l’incertezza domina, segno che prevedere il prossimo passo resta difficile in un quadro così complesso.

Chi sale e chi scende: la mappa dei settori a Wall Street

Questa mattina i comparti si dividono nettamente. Il settore energetico è il protagonista positivo, spinto dal caro petrolio e dal clima di tensione nel Golfo. Le società legate all’estrazione e ai servizi energetici attirano capitali, considerate un porto sicuro in acque agitate. Al contrario, i titoli dei beni di consumo soffrono per l’aumento dei costi logistici e produttivi, mentre la tecnologia rallenta, preoccupata per un possibile inasprimento della politica monetaria. Anche le telecomunicazioni arrancano, influenzate da una domanda più debole e da incognite regolatorie. Questi movimenti riflettono il legame stretto tra geopolitica, politica monetaria e strategie degli investitori.