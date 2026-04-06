Wall Street crolla: Dow Jones -1,22%, Nasdaq -1,63% dopo minacce di Trump all’Iran

«La guerra continuerà, colpiremo Teheran con forza». Le parole di Donald Trump non lasciano spazio a dubbi. Lo scontro tra Stati Uniti e Iran si fa sempre più acceso, e il presidente americano non mostra segni di cedimento di fronte alle provocazioni di Teheran. È un avvertimento netto, che ha subito acceso l’allarme nei mercati globali. Wall Street ha registrato un brusco calo, mentre il prezzo del petrolio ha preso il volo. Un clima teso, carico di incertezza, che fa temere un’escalation rapida e pericolosa.

Washington alza la voce: “Colpiremo Teheran se le provocazioni non cessano”

Trump ha parlato senza mezzi termini, annunciando che gli Stati Uniti non molleranno la pressione militare e politica sull’Iran. Ha avvertito che, se gli attacchi e le provocazioni non si fermeranno subito, l’esercito americano è pronto a colpire duramente la capitale iraniana. Il clima è rovente, segnato da scambi di accuse e incidenti nelle acque del Golfo Persico. Il presidente ha ribadito che qualunque minaccia agli interessi americani o dei loro alleati sarà contrastata con ogni mezzo.

Dall’altra parte, l’amministrazione Usa tiene aperta la porta al dialogo, ma avverte che le azioni militari diventeranno inevitabili se Teheran continuerà a spingere sull’acceleratore dell’aggressività. Questo scenario ha messo in allerta le capitali di tutto il mondo, con particolare attenzione alle mosse di Russia e Cina, partner tradizionali dell’Iran.

Borse Usa in rosso: giù Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq

La tensione si è fatta sentire subito sui mercati americani. Il Dow Jones ha chiuso in netto calo, perdendo diversi punti rispetto alla seduta precedente. Anche l’S&P 500 ha registrato un passo indietro, mentre il Nasdaq ha sofferto soprattutto nei settori tech, più vulnerabili alle turbolenze geopolitiche. Gli investitori hanno mostrato nervosismo, vendendo azioni più rischiose per spostarsi su asset più sicuri.

Dietro questa fuga c’è il timore che il conflitto possa allungarsi, mettendo a rischio le economie mondiali. Si teme infatti che possibili interruzioni nelle catene energetiche e commerciali coinvolgano non solo Stati Uniti e Iran, ma anche altri paesi legati da rapporti economici e politici.

La paura si riflette anche nell’indice VIX, conosciuto come “indice della paura”, che ha fatto un balzo in avanti. È uno dei segnali più chiari dell’incertezza che regna tra gli investitori.

Petrolio in volo: tensioni mediorientali spingono i prezzi alle stelle

Le parole di Trump hanno scatenato una corsa all’acquisto di petrolio, con i prezzi che hanno preso il volo. L’attenzione resta alta sui giacimenti e sulle rotte nel Golfo Persico, zona da sempre delicata ma fondamentale per l’approvvigionamento globale di greggio.

Gli operatori temono che un’escalation militare possa bloccare l’estrazione o il trasporto del petrolio, causando scarsità e spingendo i costi verso l’alto. Le materie prime hanno risposto con un aumento consistente delle quotazioni, influenzate anche da domanda e scorte.

L’impennata del prezzo del barile si riflette subito sull’economia mondiale, aumentando i costi di produzione in molti settori e modificando le abitudini di consumo. I paesi che importano più petrolio saranno sotto stretta osservazione, per capire se questa situazione peserà sull’inflazione e sui bilanci pubblici.

In un clima così teso, ogni mossa di Washington, Teheran e degli altri attori globali sarà seguita con attenzione. Mercati e governi cercano di trovare un equilibrio tra rischio e stabilità, mentre la situazione resta in bilico e in rapido cambiamento.