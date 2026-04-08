Borsa di Tokyo vola a +5,39% dopo tregua USA-Iran: effetto positivo su semiconduttori e metallurgico

Il prezzo del petrolio ha smesso di salire dopo che Stati Uniti e Iran hanno stretto una tregua di quindici giorni. È bastato questo piccolo spiraglio per far volare le borse asiatiche, con Tokyo che ha guidato la corsa al rialzo. Lo Stretto di Hormuz, teatro di settimane di tensioni, ha finalmente visto un momento di calma. Gli investitori, da sempre sensibili a ogni scossa geopolitica, hanno colto il segnale come un’occasione per rilanciare i loro portafogli. A beneficiarne sono stati soprattutto i settori più esposti, come semiconduttori e metallurgia, mentre i titoli di Stato giapponesi hanno visto i loro rendimenti scendere. Una pausa che, anche se breve, ha cambiato l’umore dei mercati.

Stretto di Hormuz, cuore caldo dei mercati asiatici

Lo Stretto di Hormuz è una via cruciale per il petrolio che muove l’economia mondiale. Qualsiasi tensione o blocco lì si ripercuote subito sul prezzo del greggio e, di conseguenza, sui mercati finanziari. La recente escalation tra Washington e Teheran aveva fatto salire il livello di allarme, con il timore di interruzioni nelle forniture energetiche che ha portato a molta volatilità nelle piazze asiatiche. La tregua di quindici giorni ha spazzato via queste preoccupazioni, lasciando spazio a scambi più tranquilli e a un rialzo delle borse.

Tokyo, in particolare, ha beneficiato di questo cambio di scenario, registrando incrementi robusti. Il calo della tensione e il miglioramento del sentiment hanno spinto gli indici principali verso una ripresa. Le aziende del settore semiconduttori, che dipendono molto da forniture energetiche stabili e da una logistica efficiente, hanno visto crescere la fiducia degli investitori.

Semiconduttori e metallurgia, i motori della ripresa azionaria

Nel boom dei titoli, il comparto dei semiconduttori ha avuto un ruolo da protagonista. Questo settore, che è una colonna portante per molte economie asiatiche, è particolarmente sensibile alle tensioni geopolitiche e ai costi dell’energia. La tregua ha acceso una nuova domanda e un clima di ottimismo, facendo salire i prezzi delle azioni legate a questa industria.

Anche la metallurgia ha cavalcato l’onda positiva, spinta dalla ripresa della produzione industriale e da una domanda crescente di materie prime. Le aziende che estraggono e lavorano metalli, essenziali per industria e tecnologia, hanno guadagnato terreno in Borsa, contribuendo a dare slancio ai mercati asiatici. Tutto questo dimostra come la tregua non abbia impatto solo sulla politica, ma abbia effetti concreti sull’economia reale.

Titoli di Stato giapponesi: i rendimenti scendono con la calma geopolitica

Sul fronte obbligazionario, i titoli di Stato giapponesi hanno visto i loro rendimenti calare. Questo indica che in momenti di incertezza gli investitori si rifugiano nei bond considerati più sicuri. Con la tensione che si allenta, però, la domanda di questi strumenti più prudenti diminuisce, facendo scendere i rendimenti.

Il comportamento dei JGB racconta quanto gli investitori asiatici siano sensibili alle tensioni regionali. Il calo dei rendimenti segnala che molti capitali stanno tornando verso i mercati azionari, mentre l’appeal dei titoli meno rischiosi si affievolisce. Questo equilibrio tra bond e azioni sarà fondamentale per le scelte d’investimento nella fase che seguirà la tregua.