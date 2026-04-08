Gruppo Stratego lancia la prima Relazione di Impatto: crescita sostenibile e impegno sociale per giovani e ambiente

Il Gruppo Stratego ha messo nero su bianco un cambiamento che parla chiaro: ora è una società benefit. Non si tratta solo di una nuova etichetta, ma di un impegno reale, tangibile, che coinvolge giovani, terzo settore e ambiente. La prima Relazione di Impatto è arrivata proprio per raccontare cosa è stato fatto, cosa funziona e quali ostacoli restano da superare. Un racconto che segna una svolta concreta verso uno sviluppo più sostenibile e responsabile.

Società benefit: un cambio di passo tra business e responsabilità

Con il passaggio a società benefit, il Gruppo Stratego ha scelto di andare oltre il semplice profitto, mettendo al centro anche il bene comune. Significa bilanciare gli interessi di azionisti e clienti con quelli della comunità e dell’ambiente, seguendo regole precise che richiedono trasparenza e responsabilità.

Nel 2024, il gruppo ha completato questa trasformazione con un obiettivo chiaro: generare un impatto positivo e misurabile sul sociale e sull’ambiente. Una risposta concreta alle crescenti aspettative di consumatori, investitori e partner. Non si tratta solo di un cambio formale, ma di un vero e proprio ripensamento della cultura aziendale, dove il profitto convive con il benessere collettivo.

Giovani, terzo settore, ambiente: i risultati concreti

La Relazione di Impatto spiega in dettaglio come il gruppo stia sostenendo i giovani, soprattutto i più vulnerabili e i neodiplomati, attraverso formazione, inserimento lavorativo e mentorship. L’obiettivo è colmare il divario occupazionale e offrire nuove occasioni di crescita personale e professionale.

Sul fronte del terzo settore, Stratego ha investito risorse e competenze per collaborare con organizzazioni non profit, favorendo l’accesso a servizi essenziali e promuovendo progetti di innovazione sociale. La relazione cita partnership con enti locali e associazioni per potenziare iniziative di inclusione sociale e sviluppo sostenibile a livello nazionale.

Per quanto riguarda l’ambiente, il gruppo ha adottato pratiche di gestione responsabile, puntando a ridurre l’impatto delle proprie attività. Tra gli interventi, investimenti in tecnologie green, miglioramento dell’efficienza energetica e iniziative di sensibilizzazione rivolte a dipendenti e collaboratori per diffondere una cultura ecologica condivisa.

La Relazione di Impatto: trasparenza e responsabilità a vista

Questa Relazione non è solo un obbligo formale, ma uno strumento fondamentale per raccontare e monitorare i progressi fatti. Pubblicata nel 2024, contiene dati concreti, esempi chiari di progetti realizzati e obiettivi futuri. Permette a clienti, stakeholder e pubblico di capire come Stratego stia trasformando in azioni i propri impegni etici e ambientali.

La redazione del documento nasce dalla volontà di mantenere un dialogo aperto con la comunità di riferimento, offrendo informazioni verificate e misurabili. Un modo per orientare le scelte strategiche e migliorare continuamente l’efficacia delle iniziative.

Questo approccio spinge a una responsabilità condivisa che coinvolge anche fornitori e partner, estendendo la sostenibilità lungo tutta la filiera. Stratego dimostra così che raccontare l’impatto non è solo trasparenza, ma un valore che si costruisce nel tempo, con benefici tangibili per l’ambiente e la società.

Guardando avanti: continuità e nuovi traguardi per la sostenibilità

Nonostante i risultati già raggiunti, il Gruppo Stratego non intende fermarsi. La Relazione di Impatto apre un cammino di miglioramento costante, con priorità ben definite: potenziare i programmi per i giovani, allargare le collaborazioni con il terzo settore e rafforzare le iniziative ambientali.

Per il 2024, l’obiettivo è anche adottare nuovi standard internazionali di sostenibilità, allineando l’azienda ai migliori benchmark globali. Sono previsti investimenti in tecnologie innovative e progetti di economia circolare per ridurre emissioni e sprechi.

Sul fronte culturale e organizzativo, il gruppo punta a diffondere una visione responsabile che coinvolga tutte le aree aziendali, promuovendo una leadership consapevole. Così la società benefit si conferma come un modello solido e riconosciuto in Italia, capace di unire efficacia imprenditoriale e impegno per il progresso collettivo.