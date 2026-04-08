Oro e Bitcoin volano: tregua Trump-Iran rilancia i mercati e fa salire i prezzi

L’oro ha raggiunto quota 4.801 dollari l’oncia, un livello che mancava da tempo, mentre il Bitcoin ha superato i 72.700 dollari. Dietro a questi balzi c’è la proroga della tregua nello Stretto di Hormuz, quel passaggio cruciale tra Oman e Iran che, fino a ieri, agitava più di una preoccupazione. La sospensione delle tensioni ha restituito ossigeno ai mercati, spingendo investitori a muoversi con più fiducia. In un clima finalmente meno incerto, sia chi cerca rifugio sicuro sia chi punta alla crescita hanno trovato terreno fertile, dando nuovo sprint a oro e Bitcoin.

Hormuz, lo snodo che fa tremare i mercati

Lo Stretto di Hormuz è un passaggio vitale: ogni giorno ci passa quasi un quinto del petrolio liquefatto mondiale. La conferma della tregua tra le potenze coinvolte ha allentato le tensioni, facendo tirare un sospiro di sollievo agli operatori finanziari. Questo calo del rischio ha frenato la corsa al rialzo del petrolio, che nelle settimane scorse aveva mostrato forti scossoni a causa delle incertezze regionali.

Con il prezzo del greggio più sotto controllo, gli investitori hanno spostato l’attenzione su asset considerati più sicuri o con potenziale di rapido recupero. L’oro, da sempre rifugio per eccellenza, ha così consolidato il suo rialzo, favorito anche dalla liquidità abbondante sui mercati globali. A sorpresa, anche il Bitcoin ha messo a segno un balzo, sostenuto da un mix di fattori, tra cui la minore volatilità attesa nel breve periodo e l’interesse crescente degli investitori istituzionali.

Non si tratta solo di numeri: questa tregua ha riacceso le speranze di stabilità in un’area delicata, influenzando non solo i prezzi ma anche le aspettative sul futuro. Gli esperti ricordano come eventi simili, in zone così strategiche, possano far muovere rapidamente non solo le materie prime ma anche i mercati digitali.

Oro in ascesa: i motivi dietro il nuovo record

L’oro ha guadagnato terreno fino a sfiorare i 4.801 dollari l’oncia, spinto da un mix di fattori geopolitici e macroeconomici. In tempi di tensioni, gli investitori si rifugiano nei metalli preziosi, visti come scudo contro inflazione e turbolenze dei mercati azionari. Quest’anno, la domanda fisica è cresciuta soprattutto in paesi come India e Cina, dove l’oro resta un simbolo di ricchezza e sicurezza.

A spingere il prezzo ci sono anche le pressioni inflazionistiche, alimentate dai rincari energetici e dalle difficoltà nelle catene di approvvigionamento. In questo scenario, banche centrali e investitori cercano ripari, e l’oro rimane la scelta più solida. Il recente calo delle tensioni nello Stretto ha stabilizzato i mercati dell’energia, rendendo il metallo prezioso ancora più appetibile in un contesto dove la volatilità sembra più contenuta.

Gli operatori sottolineano come la combinazione di meno rischi geopolitici e incertezza economica globale mantenga alta la domanda. Anche le mosse delle banche centrali, con rialzi dei tassi a ritmo alternato, influenzano l’umore degli investitori. In definitiva, l’oro conferma il suo ruolo di scudo contro crisi di liquidità e svalutazioni valutarie.

Bitcoin vola: nuovi ingressi e strategie di copertura

Bitcoin ha messo il turbo, toccando i 72.700 dollari. Dietro questo salto c’è un interesse crescente verso le criptovalute, sia da parte dei piccoli risparmiatori sia degli investitori istituzionali. La tregua nello Stretto di Hormuz ha calmato i mercati tradizionali, ma ha anche evidenziato il ruolo sempre più centrale di asset digitali come il Bitcoin.

Molti vedono nel Bitcoin una protezione alternativa contro l’instabilità economica e le oscillazioni delle valute tradizionali. In un momento in cui il petrolio rallenta e i mercati si muovono con cautela, le criptovalute, grazie alla loro natura decentralizzata, diventano un elemento chiave per diversificare e coprire i rischi. Inoltre, la diffusione di infrastrutture di trading e una regolamentazione più chiara stanno rendendo questo mercato più solido e accessibile.

Anche eventi macroeconomici e geopolitici si riflettono sulle quotazioni di Bitcoin. L’interesse degli investitori istituzionali cresce, vedendo nella criptovaluta un possibile rifugio in tempi di forte volatilità. Le piattaforme di scambio segnalano aumenti nei volumi, a dimostrazione di una domanda in crescita e di un mercato che si fa sempre più maturo. Bitcoin si conferma dunque un termometro delle tendenze finanziarie di oggi.

Questi movimenti segnano un passaggio importante per le criptovalute, in un mondo che cambia velocemente. Allargare la negoziazione e la custodia di Bitcoin su larga scala permette agli operatori di cogliere meglio sia le opportunità di guadagno sia quelle di protezione del capitale. Intanto, il legame tra mercati digitali e tradizionali diventerà sempre più stretto nel corso dell’anno.