Borsa di Tokyo chiude in calo: Nikkei scende dello 0,74% tra tensioni USA-Iran e flessioni nei trasporti aerei

Le tensioni tra Stati Uniti e Iran non danno tregua ai mercati. A Tokyo, la Borsa ha chiuso in rosso, trascinata da un clima di incertezza che ha messo in allarme gli investitori. Il Nikkei 225 e il Topix hanno perso terreno, ma non tutto è andato storto: i titoli dell’energia hanno guadagnato terreno, mentre settori come l’energia elettrica e i trasporti aerei hanno subito un duro colpo. Tra alti e bassi, qualche buona notizia aziendale ha limitato i danni, impedendo un crollo più drastico. Una giornata che ha mostrato quanto il contesto internazionale possa ancora influenzare la Borsa giapponese.

Nikkei e Topix chiudono in calo: la pressione delle tensioni geopolitiche

Il Nikkei 225 ha perso circa l’1,2%, mentre il Topix ha lasciato sul terreno quasi lo 0,9%. Il mercato ha risentito soprattutto delle preoccupazioni per le tensioni tra Washington e Teheran, con gli investitori più attenti agli sviluppi internazionali che non alle dinamiche interne di breve termine. I titoli ciclici del Nikkei hanno sofferto particolarmente, mentre il Topix, più ampio, ha risentito della debolezza nei settori tradizionalmente più difensivi.

Gli scambi sono stati più intensi del solito, con volumi superiori alla media settimanale, a testimonianza di una certa incertezza nel trovare una direzione chiara. Fattori esterni come le sanzioni e le possibili contromisure diplomatiche hanno fatto crescere la volatilità. Gli investitori hanno preferito spostare parte del capitale verso asset considerati più sicuri.

USA e Iran: la tensione che spaventa la Borsa di Tokyo

Negli ultimi due giorni le tensioni tra Stati Uniti e Iran sono tornate al centro dell’attenzione, alimentando incertezza anche sui mercati giapponesi. La paura di un’escalation militare o di nuove sanzioni ha spinto molti a ridurre l’esposizione sui titoli più esposti a fattori internazionali. Di conseguenza, è cresciuta la domanda per asset rifugio, comprese alcune società energetiche, mentre il nervosismo si è fatto sentire in modo più generale.

Le rotte energetiche nel Golfo Persico, fondamentali per l’approvvigionamento mondiale, sono sotto osservazione e questo ha messo pressione su diversi settori a Tokyo. In particolare, il comparto del trasporto aereo ha risentito delle previsioni di un calo del traffico internazionale, visto il rischio di instabilità.

Nonostante questo, molte aziende giapponesi attive nell’alta tecnologia e nell’automazione hanno mostrato una buona tenuta, grazie alle solide relazioni commerciali all’estero e a una presenza globale che aiuta a limitare i danni di un contesto incerto.

Energia in rialzo, elettricità e trasporti aerei in difficoltà

Il comparto energetico ha mostrato forza, spinto dall’aumento del prezzo del petrolio e dal buon andamento delle azioni delle compagnie impegnate nell’estrazione e distribuzione di fonti fossili. Le tensioni in Medio Oriente hanno fatto salire l’attenzione su possibili problemi di offerta, favorendo queste società.

Al contrario, l’energia elettrica ha chiuso in calo, penalizzata dalle previsioni di una domanda più debole e dai costi maggiori per gestire infrastrutture in un quadro di politiche ambientali più restrittive. Inoltre, l’incertezza sulle normative che spingono verso le rinnovabili pesa sulle valutazioni delle aziende del settore.

Anche il trasporto aereo ha segnato il passo, con un calo che riflette le preoccupazioni per possibili restrizioni ai voli internazionali e un rallentamento della domanda turistica legata al clima di tensione. Le compagnie aeree giapponesi hanno registrato ribassi evidenti, confermando la loro vulnerabilità in tempi di crisi.

Utili solidi frenano la caduta: il mercato non perde del tutto fiducia

Nonostante l’incertezza e la volatilità, i risultati trimestrali di molte società quotate hanno contribuito a mantenere un certo equilibrio nel sentiment degli investitori. Diverse aziende industriali e tecnologiche hanno annunciato profitti superiori alle attese, offrendo una parziale protezione alla pressione ribassista.

Questi dati mostrano una buona capacità di gestire le difficoltà, interne ed esterne, e confermano che il tessuto economico giapponese resta solido, riducendo l’impatto negativo degli shock esterni. Gli analisti osservano come il mercato stia affrontando questa fase tenendo conto anche dei fondamentali aziendali, bilanciando così i timori legati alla geopolitica.

La resilienza mostrata lascia aperta una finestra di ottimismo per il medio periodo, anche se i rischi legati alla crisi tra Stati Uniti e Iran restano concreti. L’attenzione resta alta sulle prossime mosse diplomatiche e sulle reazioni delle altre potenze globali.