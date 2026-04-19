Italia da record: 8,5 milioni di case vuote nonostante l’exploit del turismo

In Italia, più di un milione di case restano vuote, mentre il turismo nel 2024 segna record su record. Le città d’arte e le località balneari sono prese d’assalto da visitatori da ogni angolo del mondo. Eppure, a pochi passi da queste folle, si accumulano immobili chiusi da anni, spesso abbandonati al degrado. Un paradosso che pesa sulle comunità locali, frenando lo sviluppo economico e sociale. Dietro questa realtà si nascondono problemi complessi: norme rigide, costi elevati e una mentalità che ancora fatica a cambiare. Così, case vuote e turismo in crescita sembrano due mondi paralleli, incapaci di incontrarsi.

Immobili vuoti: un problema che nasce da lontano

Sono più di un milione gli immobili sfitti o inutilizzati in Italia. Molti appartengono a privati o sono eredità di famiglia. Ma tanti proprietari preferiscono tenerli chiusi, spaventati dall’idea di danni, inadempienze contrattuali o semplicemente per evitare tasse più alte. Le imposte sulla proprietà, le tasse sugli affitti e la burocrazia complicata sono un vero e proprio muro. Il sistema normativo, fatto di regole frammentate e farraginose, scoraggia chi vorrebbe investire e impedisce di mettere a frutto questi immobili.

C’è poi un aspetto culturale da non sottovalutare: per molte famiglie, la casa è un patrimonio da conservare a tutti i costi, un legame affettivo più forte di qualsiasi guadagno. Così, le abitazioni restano chiuse, bloccando il mercato immobiliare soprattutto al Centro e al Sud Italia, dove il fenomeno è più diffuso.

Turismo in crescita, ma le case restano vuote

Il turismo in Italia non si ferma. Nel 2024 si registra un aumento sia degli arrivi che della spesa dei turisti. Le città d’arte, le località marine e i borghi sono sempre più affollati. Eppure, proprio in questi luoghi, ci sono più case vuote di quante ne servirebbero per l’alloggio. Questo limita l’offerta di soluzioni ricettive alternative come case vacanza, bed & breakfast e affitti brevi, che potrebbero invece crescere se non incontrassero tante difficoltà.

Le case sfitte pesano anche sulla vita delle città. I centri storici si svuotano e si degradano, creando un circolo vizioso di abbandono e calo del valore immobiliare. Nel frattempo, nuove strutture nascono in periferia, disperdendo i flussi turistici e indebolendo il tessuto sociale originario. Serve un intervento deciso, con leggi e politiche mirate, per valorizzare gli immobili esistenti e fermare il declino delle aree più antiche.

Burocrazia e tasse, il freno per i proprietari

Dietro le case vuote c’è una giungla di norme fiscali e amministrative che scoraggiano chi vorrebbe affittare o vendere. Imposte di registro, tasse sugli affitti e rischi di sanzioni per contratti irregolari creano incertezza e paura. Anche i costi e i tempi lunghi per ristrutturare o adeguare gli immobili pesano molto. Spesso serve un vero e proprio calvario burocratico, senza garanzie di rientro economico veloce.

Le amministrazioni locali devono fare la loro parte, semplificando le procedure e offrendo incentivi fiscali per chi decide di mettere a reddito le case vuote. Alcune regioni hanno provato a intervenire con esperimenti interessanti, ma si tratta ancora di casi isolati e insufficienti per affrontare un problema così vasto. Ridurre le tasse per gli affitti brevi o temporanei potrebbe essere una strada concreta da seguire.

Idee e proposte per dare nuova vita alle case abbandonate

Per uscire da questo stallo serve un piano che metta insieme istituzioni e privati. Si potrebbe puntare sulla rigenerazione urbana, recuperando gli immobili abbandonati e trasformandoli in alloggi turistici a prezzi accessibili, spazi culturali o residenze temporanee. Incentivi fiscali e finanziari rivolti a proprietari, artigiani e operatori del settore potrebbero spingere a un uso più produttivo del patrimonio immobiliare.

Serve anche una migliore organizzazione: banche dati aggiornate sugli immobili disponibili aiuterebbero a far incontrare domanda e offerta. La collaborazione tra comuni, associazioni di categoria e agenzie immobiliari è fondamentale per monitorare il fenomeno e trovare soluzioni pratiche. Un sistema più snello e trasparente, soprattutto nelle zone turistiche, potrebbe rompere l’attuale impasse, favorendo la crescita economica e migliorando la vita nelle città.

L’Italia ha un enorme patrimonio di case inutilizzate. Sfruttarlo bene dipende da scelte coraggiose e coordinate, capaci di tenere il passo con un paese che cambia, tra turismo e sviluppo economico.